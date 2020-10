X Factor 2020, grande successo per l'ultima puntata di Audition

Ultima tranche di Audition per X Factor 2020 : un nuovo gruppo di ragazzi si è sottoposto al giudizio di Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika, “accompagnati” da Alessandro Cattelan, per presentare il proprio progetto musicale e con l’obiettivo di approdare ai Bootcamp. La puntata di ieri sera dello show di Sky prodotto da Fremantle, su Sky Uno/+1, segna il miglior risultato stagionale salendo a quota 946mila spettatori con il 3,35% di share. E ancora, si mantiene positivo il sentiment sui social, con risultati molto positivi: con 359.196 interazioni in rilevazione linear è stato primo contenuto della giornata (eventi sportivi esclusi), +54% rispetto all’omologa puntata dello scorso anno, che salgono a 379.607 nell’arco di tutta la giornata. L’hashtag #XF2020 è entrato nella classifica dei Trending Topic italiani ieri sera, restandoci poi fino alle prime ore di oggi.

Tra i tanti talenti apparsi nel corso della serata di ieri, 4 sì per il mix culturale degli Yellow Monday (i cui componenti provengono da Moldavia, Sicilia, Parma e Argentina) che hanno proposto “Watermelon Sugar” di Harry Styles; per Blind, giovane rapper perugino con un passato difficile ormai messo alle spalle e ora protagonista di una storia di riscatto, arrivato a X Factor 2020 col suo brano originale “Cuore nero”; e per Roccuzzo (XF2020, Roccuzzo fa commuovere Emma, per lui 4 sì. IL VIDEO), che insegue convintamente il suo sogno di diventare un cantante pur continuando il suo lavoro al confine tra Italia e Svizzera con cui aiuta la sua famiglia, che ha portato Emma a versare qualche lacrima con la sua audizione sulle note di “Promettimi” di Elisa.

Angel, educatore professionale (XF2020, Angel Gabriel Marmolejos torna trionfante dopo 5 anni) in un centro diurno per disabili psichiatrici, 5 anni fa si fermò agli Home Visit nella squadra di Mika: ieri è tornato a X Factor portando una «proposta intelligente», stando alle parole proprio del giudice che gli aveva detto no, e ha conquistato l’unanimità di consensi. Nonostante un loro piccolo intoppo tecnico iniziale, anche il duo dei Vvendi con “Madame” è passato al turno successivo; stessa sorte per Filippo Santi, da Casalecchio, cimentatosi con un pezzo degli Stadio, che non ha convinto pienamente Mika ma con 3 sì va ai Bootcamp.



Applausi per la 21enne di Monza Cmqmartina (Riguarda qui la sua esibizione), che ha convinto giuria e pubblico attivo sui social con la sua “Lasciami andare” dedicata alla madre che preferirebbe vederla continuare l’università, prima però di ricredersi, una volta appreso il successo della figlia, chiedendo di poter conoscere Mika; e per il rock con chitarra elettrica, basso e batteria dei Little Pieces of Marmalade, un duo che col brano originale “One Cup of Happiness” ha ottenuto solo elogi e complimenti per originalità e tecnica. 4 sì anche per Eda Marì, insegnante di danza per i bambini di San Lucido, in Calabria, che ha portato il suo pezzo originale “Male”; e per il 20enne catanese Mario Cirincione che, nonostante le bocciature inflittegli da Mika per la scelta del brano (“Rise Like a Phoenix” di Conchita Wurst) e da Emma per l’outfit e i capelli, ha lasciato a bocca aperta i 4 al tavolo.

I no della giuria

Al contrario, no per la 19enne Chiara Morigi di Forlì, arrivata troppo decisa e giudicata impreparata nella sua esibizione sulle note de “L’essenziale” di Marco Mengoni; per Veronica, che davanti alla giuria ha portato il “Nessun Dorma” della Turandot con una voce da tenore. Due no fatali anche per Alessandro, che dopo la sua esibizione è apparso distratto e stanco fino a sbadigliare (XF2020, Ngaty sbadiglia dopo l'esibizione. Le ire di Emma. VIDEO), provocando così una reazione arrabbiata di Emma: «Questo lavoro è fatto di attese, di orari tardi, di soundcheck che finiscono tardi e la mattina devi svegliarti presto, poi le interviste, le prove, aspettare ancora… Se vieni qua devi venire con gli occhi di fuori e con la fame di dire “io sono qua e sono capace di fare questo”, se mi sbadigli in faccia sembra che ci stai facendo un favore».