Aspettando la puntata di X Factor di stasera. Le anticipazioni

Giovedì 1° ottobre, terzo e ultimo appuntamento con le selezioni di X FACTOR 2020 ( VAI ALLO SPECIALE DI XF2020 ). Un’ultima e decisiva opportunità, per i giovani artisti che arrivano davanti alla giuria, per dimostrare il proprio talento e conquistare il passaggio al Bootcamp dello show di Sky prodotto da Fremantle, in onda su Sky e NOW TV . Per i giudici EMMA, HELL RATON, MANUEL AGNELLI, MIKA è anche l’ultima occasione per lavorare insieme, in un unico team: la prossima settimana, infatti, ognuno di loro conoscerà la categoria che gli è stata affidata per questa edizione e da allora sarà impegnato a costruire la propria squadra. Largo quindi all’ultima tranche di cantanti, come sempre accolti nel backstage da Alessandro Cattelan che si sbilancia e fa il tifo per gli artisti che più l’hanno colpito.

L’attesa per i ragazzi (Le foto della seconda puntata di X Factor 2020) è anche un momento per fare i conti con la propria ansia, per ascoltare le performance dei colleghi, riconoscerne il talento, apprezzarlo e incoraggiarlo. Per alcuni di loro l’incontro con la giuria fa più paura dell’esibizione stessa.

Le proposte musicali sono le più varie: si passa dal brit pop all’indie rock, alla musica elettronica, al rap, al raggaeton al pop. Ci sono storie e perfomance che sorprendono, che commuovono (Dylan fa piangere Emma con D’improvviso di Lorenzo Fragola. VIDEO), ma anche quelle che deludono. Timbri di voce particolari ed esibizioni disarmanti, interpreti che sembrano duri ma poi dimostrano un lato fragile inatteso. E c’è anche chi, dopo anni, decide di tornare sul palco del talent avendo fatto tesoro dei consigli dei giudici. Riuscirà questa volta a conquistare i 3 sì necessari per continuare l’avventura di #XF2020?



Le date da segnare in agenda

Bootcamp: 8 e 15 ottobre



Last Call: 22 ottobre

X Factor 2020 – Live: in diretta dal 29 ottobre

