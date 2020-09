X Factor, Manuel Agnelli racconta la seconda serata a SkyTg24

approfondimento

Melancholia, la band conquista i giudici di XF con inedito e cover

Manuel Agnelli racconta com'è andata la seconda serata di X Factor: "E' fantastico riuscire a fare un programma dove la musica è protagonista, proprio in un momento difficile come questo. Stanno uscendo tante cose in questa seconda edizione. Da una parte c'è la presenza degli inediti. Ci saranno naturalmente anche le cover, ma gli inediti sono il modo per prestare il microfono ai ragazzi, anche se poi non arrivano in finale. Poi c'è il capitolo giuria. Le dinamiche quest'anno sono diverse. Ci piacciamo, andiamo molto d'accordo, anche se siamo molto diversi. C'è grande complicità e siamo personaggi complementari".