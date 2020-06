EPCC LIVE, il Best of

Nell’appuntamento di martedì 30 giugno alle 21.15 trovano spazio instant cult, interviste e gag da non dimenticare - o da recuperare - tra quelli andati in onda nel corso della stagione, momenti che hanno segnato le 12 puntate di questa annata della produzione Fremantle per Sky. Una stagione che ha mantenuto la classica cifra stilistica di EPCC pur in un contesto non ordinario, seguendo e commentando quanto succedeva col suo tipico intrattenimento leggero, ragionato e legato all’attualità, che ha colto questo come spunto per i temi delle puntate.