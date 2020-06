2/10 ©Getty

Sebbene nel libro non venga mai nominata chiaramente, Torino fa da cornice a "La solitudine dei numeri primi", romanzo d'esordio di Paolo Giordano. Protagonisti sono Alice e Mattia. Entrambi profondamente segnati da vicende passate, si incontrano e scoprono di essere come i numeri primi gemelli: "vicini ma non abbastanza per sfiorarsi davvero".

