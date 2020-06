In viaggio per l'Italia con Best Bakery. Su Sky Uno

Sky Uno Vacanze Italiane è il temporary channel che ti accompagna in un viaggio sorprendente alla scoperta di ciò che rende inconfondibile il Belpaese: la cucina, la cultura, i luoghi, le tradizioni e la storia che hanno reso e rendono grande la nostra Italia. Dal 2 giugno, Festa della Repubblica, per 20 giorni, ogni giorno una regione!

Tra i tanti programmi che ci porteranno in giro per l'Italia c’è quello dedicato all’arte dolciaria di Best Bakery. Vedremo all'opera pasticceri professionisti e giudici e le pasticcerie migliori d’Italia. Su Sky Uno Vacanze Italiane, dal 2 giugno, al canale 109!

Stagione 1 approfondimento Vacanze italiane su Sky Uno: 10 luoghi patrimonio dell'Unesco La prima stagione vede al timone del programma i pasticceri Paco Torreblanca, annoverato tra i più importanti e innovativi pasticceri degli ultimi trent'anni, e Alexandre Bourdeaux, esperto in cioccolateria, che ci guidano in un viaggio da Nord a Sud della Penisola tutto spolverato di zucchero a velo. Milano, Torino, Roma, Napoli, Palermo e Catania sono le tappe e quindi i luoghi a cui appartengono le pasticcerie che vedremo contendersi il titolo di prima Best Bakery d’Italia. Chi sarà la vincitrice? Sarà la Milano dei panettoni, la Torino dei gianduiotti, la Napoli dei babà o una delle pasticcerie siciliane che probabilmente ci delizieranno con cannoli e cassate? Per scoprirlo non resta che seguire i due giudici nella loro avventura e nell’attesa lasciarsi ispirare per preparare anche a casa qualche dolce prelibatezza. Di sicuro non mancheranno le occasioni per lustrarsi gli occhi e pensare di infornare qualcosa.