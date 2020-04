E' tornato il dottore più amato e odiato dell'universo, incorreggibile e geniale, Dr. House è di nuovo con noi . Dal 26 aprile, ogni domenica alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW TV. Continua e leggere e scopri di più

Basta il titolo, Dr. House - Medical Division o forse anche il cognone, House! Stiamo parlando della serie cult, tra le più amate e celebrate degli Anni Duemila. Vincitrice di due Golden Globe® e tre Emmy Award® e sempre tra le più viste al mondo, ruota proprio attorno a lui, il Dottor Gregory House, una sorta di Sherlock Holmes della medicina, interpretato dall’attore vincitore del Golden Globe® Hugh Laurie. Brillante diagnosta, House ama risolvere casi apparentemente inspiegabili: insieme al suo team di medici esperti ma soprattutto grazie alle sue brillanti capacità e alla genialità innata, trova soluzioni per i casi clinici più complessi che arrivano in ospedale. Ad “accompagnare” il suo atteggiamento brusco e pungente, il bastone che lo aiuta a camminare dopo un grave infortunio.

Dove vedere la serie in streaming (e non solo)

Sabato 25 aprile e domenica 26 aprile, è partita la maratona con gli episodi iniziali della serie su Sky Uno+1 (canale 109), mentre dal 26 aprile, ogni domenica alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW TV.



Dal 25 aprile in poi, tutte le stagioni sono disponibili anche on demand.

Nel cast di Dr. House

Troviamo anche Lisa Edelstein (The Good Doctor) nei panni di Lisa Cuddy, direttrice dell’ospedale e capo di House, e Robert Sean Leonard (L’Attimo Fuggente) nel ruolo di James Wilson, il “John Watson” della serie, primario del reparto di oncologia e migliore amico di Gregory. Nei panni dei membri storici del team di House: Omar Epps (Love & Basketball) che interpreta il neurologo Eric Foreman; Jesse Spencer (Chicago Fire) nel ruolo di Robert Chase, specializzato in terapia intensiva e assistente di House, a cui però lo lega un rapporto conflittuale; e Jennifer Morrison (Once Upon a Time, Warrior) nei panni di Allison Cameron, la più giovane della squadra di medici, innamorata di House e specializzata in immunologia. E ancora: Olivia Wilde (Richard Jewell, Her), che interpreta Remy Hadley, soprannominata “Tredici”, specializzata in medicina interna; Peter Jacobson (Colony), nel ruolo del chirurgo plastico Chris Taub; e Kal Penn (Sunnyside), nei panni del dottor Lawrence Kutner, specializzato in medicina sportiva.

Distribuzione e guest star

Distribuita in tutto il mondo, la serie vanta un altissimo numero di guest star, a partire dal regista di X-Men e X-Men 2 Bryan Singer che è anche produttore della serie stessa. Ci sono poi anche Michael B. Jordan (Black Panther), James Earl Jones (Conan il barbaro, Caccia a Ottobre Rosso), la modella e attrice Carmen Electra, il cantante Dave Matthews, Leighton Meester (Gossip Girl), Cynthia Nixon (Sex and the City), Evan Peters (American Horror Story), Jeremy Renner (Avengers), Amanda Seyfried (Mamma Mia!, Les Misérables), Mira Sorvino (La dea dell'amore), David Strathairn (Good Night, and Good Luck).