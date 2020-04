Dr. House, un successo... anche in gif



“Io non le piaccio e sono quasi sicuro che non mi piacerà neanche lei. Niente di personale, non mi piace nessuno”. Se siete dei fan di Dr. House – Medical Division, la serie tv cult che dal 26 aprile andrà in onda ogni domenica alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW TV (oltre a essere disponibile con tutte le stagioni On Demand), avrete sicuramente riconosciuto la citazione.

Si tratta di una delle tante frasi destinate a rimanere nella storia, pronunciate dal dottor Gregory House (in questo caso a Vogler, affarista e capo del consiglio di amministrazione dell’ospedale di House, nonché grande rivale del Dottore nella prima stagione), interpretato da Hugh Laurie.

Molte di queste citazioni, così come molte delle scene più spassose dello show, nel tempo si sono trasformate in gif che hanno fatto il giro del web, contribuendo ulteriormente alla fama della serie tv, anche a distanza di anni dalla sua fine.

Di seguito trovate alcune delle frasi e scene più divertenti della serie tv, riadattate in una serie di gif che possono costituire un ottimo antipasto, in attesa dell’abbuffata di tutti gli episodi di Dr. House su Sky Uno.

Le 10 gif più divertenti del Dr. House...

 

"Non è niente di personale. Non mi piace nessuno": la quintessenza del Dr. House condensata in una gif.



 

"Finalmente ho un caso di lupus!". Come ben sanno i fan della serie, "Non è mai lupus" è uno dei tormentoni di Dr. House - Medical Division.

 

Dr. House sul piede di guerra assieme a Eric Foreman



 

Una delle scene cult dello show: Dr. House con tanto di boombox che spara a tutto volume Fight the Power dei Public Enemy.

 

"Guadagno dei punti bonus se mi comporto come se mi interessasse?": un'altra perla di "puro House".

 

Alcune delle più riuscite e amate scene della serie tv non hanno bisogno di parole, ma si basano sulla mimica strafottente del bravissimo Hugh Laurie.



 

"Ora farò finta di mettermi a lavorare".

 

"Sono il tuo capo": una delle cose che House ama ricordare ai suoi sottoposti.

 

"Ottima osservazione".

 

Un'altra delle memorabili "faccine" del Dr. House.

...più una gif bonus commovente

 

Tra le citazioni diventate gif, non ci sono però solo le scene divertenti della serie tv, ma anche alcune delle più toccanti, come questa: "Quando succede, o trovi una ragione per andare avanti, oppure non lo fai".