Siete pronti? Sta per arrivare su Sky Uno una delle serie tv più amate e più viste degli Anni Duemila, stiamo parlando di Dr. House - Medical Division (House, M.D.). Un'occasione unica per rivivere i momenti più emozionanti della serie, oppure per scoprire uno dei personaggi più iconici e carismatici del panorama televisivo internazionale: il dottor Gregory House , interpretato dal vincitore del Golden Globe® Hugh Laurie. Continua a leggere e scopri quandi va in onda

E' una di quelle serie che non si possono non definire cult, Dr. House - Medical Division (House, M.D.) è una delle serie tv più amate e più viste degli anni Duemila, per chi l'ha già vista e vuole rivederla ancora e per chi volesse vederla per la prima volta, l'occasione è letteralmente imperdibile.

Dr. House: quando va in onda e dove

Da domenica 26 aprile, dopo un weekend interamente dedicato alla maratona degli episodi iniziali, l’appuntamento su Sky Uno con il Dottor Gregory House diventa fisso. A partire dal 26 aprile, ogni domenica alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW TV, andranno in onda gli episodi della serie che ha fatto la storia dei medical drama. Quale migliore chance per rivivere i momenti più emozionanti della serie, oppure per scoprire uno dei personaggi più iconici e carismatici del panorama televisivo internazionale: il dottor Gregory House, interpretato dal vincitore del Golden Globe® Hugh Laurie. House è un medico irriverente, sarcastico e controverso che non si fida di nessuno, se non di se stesso. Insieme al suo team di medici esperti risolve i casi clinici più complessi, grazie alle sue brillanti capacità e alla genialità innata, riuscendo sempre a salvare la vita dei suoi pazienti e conquistando alla fine il rispetto di tutti.