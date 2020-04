Dr. House, 10 cose che non sai sulla serie tv

di Linda Avolio

Dr. House, 10 cose che (forse) non sai sulla serie tv

Hugh Laurie, l'interprete del protagonista della serie, il terribile Dottor Gregory House, è inglese, non americano, dunque nella versione originale non parla con il suo accento, bensì con un accento statunitense "standard." E questo forse già lo sapete. Quello che però non sapete è questo: in occasione dei provini, Bryan Singer, produttore esecutivo della serie, dopo aver visto Laurie pare abbia esclamato: "See, this is what I want, an American guy." (ndr, E' questo quello che voglio, un tizio americano qualunque." Ehm, peccato che l'attore sia originario di Oxford!

Il personaggio di Gregory House è basato su quello di Sherlock Holmes, il famosissimo investigatore britannico nato dalla mente di Arthur Conan Doyle. A sua volta, Holmes è basato sul Dr. Joseph Bell, un collega di Doyle specializzato in disgnostica. Nella serie, House vive nell'appartamento 221B, un chiaro riferimento a Shrlock Holmes, che risiede al numero 221B di Baker Street.

Una delle battute ricorrenti nella serie è la seguente, come ben sanno i fan: Cameron che suggerisce che forse il paziente in questione potrebbe essere affetto da lupus, e House che ogni volta replica "Non è mai lupus!" In un episodio della quarta stagione, però, ecco arrivare finalmente un paziente affetta da lupus...per la gioia di Cameron!

Jennifer Morrison (Cameron) e Jesse Spencer (Chase) sono stati una coppia sia sul set sia nella vita reale. I due si sono fidanzati a dicembre del 2006, più o meno in sincrono con la storia d'amore dei loro personaggi, ma poco dopo, a soli cinque mesi di distanza, si sono lasciati. E alla fine si sono lasciati anche Cameron e Spencer. Mai mischiare amore e lavoro!

Gregory House - che è l'unico personaggio a comparire in TUTTI gli episodi della serie - è maestro della medicina e delle lingue. Nel corso della serie, infatti, lo sentiamo parlare in inglese (ovviamente!), in spagnolo, in portoghese, in russo, in hindi e in mandarino. Perché è giusto insultare le persone nella loro lingua madre!

Patrick Dempsey - AKA Dr. Stranamore, AKA Derek Shepherd - fu preso in considerazione per il ruolo di Gregory House, ma poi, come la Storia ci insegna, la parte andò a Hugh Laurie. Poco male: Dempsey - su Sky Atlantic nella serie tv Diavoli - indossò comunque il camice, perché venne scelto per Grey's Anatomy. Era destino.

David Shore, creatore della serie, decise di far andare via Allison Cameron per mostrare che non tutti i personaggi attorno a House avrebbero finito per farsi corrompere in qualche modo da lui e dai suoi modi. Shore ha dichiarato che è stata una scelta molto dura, ma che è stata la giusta decisione per lo show.

Dopo qualche anno di messa in onda, Laurie confessò che la zoppia di House lo stava mettendo a dura prova a livello fisico, e che le sue ginocchia stavano iniziando a cedere a causa di quella camminata tutta storta. Rischi del mestiere!

Lisa Edelstein decise di lasciare la serie dopo aver girato il finale della settima stagione, e l'arco del suo personaggio infatti non si può dire completamente compiuto. A riguardo, David Shore ha dichiarato che se l'avesse saputo prima avrebbe fatto delle modifiche per dare alla Cuddy un'uscita di scena epica.

Gregory House è un amante delle serie tv, e una delle sue preferite a un certo punto è il teen drama The O.C. Ed è proprio in The O.C. che Olivia Wilde - nella serie la Dottoressa Remy "Thirteen" Hadley, in italiano Tredici - ha recitato prima di entrare a far parte del cast di Dr. House nel 2007. Coincidenze?