Programmi TV da non perdere stasera, sabato 14 marzo

Family Food Fight, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Su Sky Uno rivediamo in replica la prima puntata del nuovo cooking show in cui in gara sono le famiglie. A giudicarli, Antonino Cannavacciulo, Lidia e Joe Bastianich. Stasera le sei famiglie si sfidano sul “pranzo della domenica”.

Chirurgia estrema, ore 21:00 Fox life

“Chirurgia estrema”, è la serie in onda su Fox life, in cui due chirurghi rimediano ai danni provocati da precedenti interventi. In questa puntata Dubrow aiuta una madre che sembra incinta da 12 anni. Nassif cura invece una donna che non riesce a chiudere la bocca e un uomo con un serio caso di seno maschile.

California killer: 40 anni in fuga, ore 21:05 Crime investigation

Il racconto della più grande caccia all'uomo avvenuta negli Stati Uniti, quella al Golden State Killer. Analizziamo i metodi terribili e sadici di un assassino spietato.

John Wayne - Il cowboy d’America, ore 21:15 Sky Arte

Attorno a John Wayne si è creata un'aura leggendaria: incarnazione dell'America e dei suoi valori; un vero e proprio mito. Ma cosa si cela in realtà dietro la sua storia?

Mountain Men: Gli ultimi pionieri, ore 21:00 Blaze

Su Blaze riprendono le avventure di Oar, Rich Lewis, Marty Meierotto e Kyle Bell, vale a dire i Mountain Men. Uomini coraggiosi che vivono isolati dalla civiltà con le rispettive famiglie e che rappresentano gli ultimi pionieri d'America.

Comedy Central presenta, ore 21:30 Comedy Central

Su Comedy Central dalle 21:30 gli speciali monografici di alcuni dei comici italiani più famosi e divertenti.

Malattie imbarazzanti, ore 21:00 lei

Un’altra puntata della settima stagione di “Malattie imbarazzanti”. Nella puntata di stasera, la dr.ssa Dawn incontra due sorelle e una loro cugina accomunate dall'essere geneticamente predisposte per ammalarsi di tumore al seno. Intanto, la dr.ssa Pixie affronta la sua maggior fobia.

I guardiani delle paludi, ore 21:00 Discovery Channel

Dusty e la squadra devono catturare un enorme serpente che attacca i vitelli. Inoltre, il gruppo si avventura in una fabbrica abbandonata per salvare le zone più a nord.

Turchia: meraviglie nascoste, ore 20:55 National Geographic

Andrew Evans arriva in Anatolia per scoprire le antiche rotte del commercio, usate dai mercanti migliaia di anni fa per trasportare spezie e ogni genere di tesori.

L’universo di Stephen Hawking, ore 21:05 Discovery science

Il professor Stephen Hawking traccia la storia dell'universo, dal Big Bang alla più recente implosione cosmica, servendosi di spettacolari tecniche di super grafica.

Seconda guerra mondiale: i momenti decisivi, ore 21:00 History

Il Giappone attacca la base navale di Pearl Harbor, scatenando la rabbia degli Stati Uniti. Il paese del Sol Levante punta alle colonie britanniche in Africa.

Squadra speciale serpenti, ore 21:10 Nat Geo Wild

Simon viene chiamato nel bel mezzo della notte per occuparsi di un mamba nero. Inoltre, riuscirà a stanare un cobra che si è insidiato fra le vie di Durban?

The Outsider, ore 21:15 Sky Atlantic (REPLICA)

Su Sky Atlantic, alle 21:15, vediamo in replica il settimo e l’ottavo episodio di “The Outsider”, la produzione HBO tratta dall’omonimo romanzo di Stephen King. La serie racconta l’indagine sull’omicidio dell'undicenne Frankie Peterson. Il ragazzino viene trovato mutilato nei boschi della Georgia vicino al luogo in cui vive. Indaga sul caso il detective Ralph Anderson, poliziotto esperto ma ancora in lutto per la recente morte di suo figlio.

S.W.A.T., ore 21.10 Fox

Su Fox, alle 21:10 continua la seconda stagione di “S.W.A.T.”, il remake dell’omonima serie tv degli anni ‘70. Il protagonista è Daniel Harrelson, un ex Marine incaricato di dirigere un’unità tattica specializzata che rappresenta l’ultima tappa delle forze dell’ordine di Los Angeles. Gli episodi di stasera si intitolano “Giorno libero” e “Una questione di DNA”.

NCIS Los Angeles, ore 21:05 Fox crime

Su Fox crime rivediamo la decima stagione di “NCIS Los Angeles”, la serie nata come spin-off di “NCIS - Unità anticrimine”. Il protagonista è G. Callen, un agente che lavorava per la CIA, ricoprendo incarichi sotto copertura. Nelle indagini è affiancato dall'agente speciale Samuel “Sam” Hanna, ex Navy SEAL suo partner e amico. Gli episodi di stasera si intitolano “Il principe” e “La lista nera”.

Imposters, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime, alle 21:15, rivediamo “Imposters”, la serie che racconta la storia di Maddie, un’affascinante truffatrice che seduce uomini e donne per rubare tutti i loro averi e poi scappare. Maddie è interpretata da Inbar Lavi. Stasera gli episodi dal titolo “Il Laneview Club” e “Nel gioco”.

Mom - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories continua la settima stagione di “Mom”, la serie tv che racconta le vicende di una giovane madre single di nome Christy, che tenta di dare una svolta alla sua vita lasciandosi alle spalle i suoi problemi con alcol e droghe.

The last ship, ore 21:14 Premium Action

Su Premium Action alle 21:14 vediamo invece un altro episodio della quinta stagione di “The last ship”, la serie tratta dall'omonimo romanzo di William Brinkley. Dopo che una pandemia globale ha ucciso quasi tutta la popolazione mondiale, l’equipaggio del cacciatorpediniere lanciamissili della Marina degli Stati Uniti USS Nathan James cerca le cause del virus per evitare l’estinzione dell'umanità. Stasera vediamo l’episodio dal titolo “Dedizione”.

New School, ore 20:55 DeA kids

Su DeA kids continuano gli episodi di “New School”, la sitcom per ragazzi che segue le avventure di un gruppo di studenti della McGaffin International Middle School. In un WC rotto dell’Istituto è custodito il Wall Of Celebrities, dove sono appese le foto delle 12 Leggende della scuola.

Team Jay, ore 20:50 Nick jr

A partire dalle 20:50 su Nick jr va in onda invece “Team Jay”, la serie animata della Juventus. Divertente ed educativa, la serie mira ad insegnare agli spettatori più giovani i buoni valori dello sport.

Il grande colpo, ore 20:00 Nickelodeon

Ben trova una vecchia figurina e il suo amico Griffin lo porta dal signor Swindell, un collezionista. I due ragazzi la vendono per 350 dollari.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Su Cartoon Network continuano anche le avventure di “Lo straordinario mondo di Gumball”, la serie animata che combina diverse tecniche di narrazione. Il protagonista è Gumball Watterson, un gatto antropomorfo di 12 anni, alle prese con la vita di tutti i giorni.

Wacky Races, ore 21:00 Boomerang

Su Boomerang alle 21:00, “Wacky Races”, il reboot dell’omonima serie del 1968 prodotta dalla Hanna-Barbera. La serie è incentrata su un campionato di corse automobilistiche con bizzarre vetture guidate da particolari personaggi. Questa serie è realizzata in computer grafica e sono stati mantenuti 4 personaggi storici su 11.

Topolino e gli amici del rally, ore 21:00 Disney Junior

Su Disney Junior a partire dalle 21:00 “Topolino e gli amici del rally”, la serie che narra la nascita dei Sensazionali Sei composti dal loro leader Topolino: Minni, Pippo, Paperino, Paperina e Pluto, che gareggiano per la pista cittadina di Hot Dog Hills e intorno al globo.

