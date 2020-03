Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 14 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 14 marzo, in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in TV

Serenity - L'isola dell'inganno, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film thriller diretto da Steven Knight, con Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Djimon Hounsou, Diane Lane e Jason Clarke. Dopo il divorzio John Mason si è ritirato su un’isoletta caraibica dove si guadagna da vivere facendo il pescatore. La sua tranquillità viene sconvolta dall’arrivo dell’ex moglie Karen e del loro figlio Patrick e da una complessa macchinazione che non gli permette più di distinguere tra realtà e immaginazione.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Fratelli nemici - Close Enemies, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film drammatico del 2019 diretto da David Oelhoffen, con Matthias Schoenaerts, Reda Kateb, Adel Bencherif, Nicolas Giraud e Sabrina Ouazani. Due amici d’infanzia continuano ad avere bisogno l’uno dell’altro, nonostante uno sia diventato un poliziotto e l’altro un criminale.

Il traditore, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film italiano del 2019 diretto da Marco Bellocchio, con Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Candido, Luigi Lo Cascio, Fabrizio Ferracane. Un film che racconta vendette e tradimenti che ruotano attorno alla figura di Tommaso Buscetta, il primo pentito della mafia, "boss dei due mondi". La pellicola ha inizio con la celeberrima icona di Cosa Nostra braccata in Brasile dai "corleonesi" di Riina, e passa attraverso l’amicizia con il giudice Giovanni Falcone e la testimonianza al maxiprocesso che mise in ginocchio il sistema corrotto per concludersi, dopo le accuse al processo Andreotti, con la sua scomparsa nel 2000 a Miami, dove Buscetta muore per malattia e non per mano della mafia.

Heart of the sea - Le origini di Moby Dick, ore 21:14 Premium Energy

Film drammatico del 2015 diretto da Ron Howard con Chris Hemsworth, Benjamin Walker, Cillian Murphy e Brendan Gleeson. Nell’inverno del 1820, la baleniera Essex viene aggredita da una gigantesca balena bianca che sembra mossa da un sentimento di vendetta. I membri sopravvissuti dell’equipaggio lotteranno per la sopravvivenza. Adattamento cinematografico del capolavoro di Herman Melville, “Moby Dick, la Balena”.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Spider - Man: Homecoming, ore 21:15 Sky Cinema Sergio Leone

Film fantastico del 2017 diretto da Jon Watts, con Tom Holland, Marisa Tomei, Zendaya, Robert Downey Jr., Michael Keaton e Tony Revolori. Peter Parker non riesce a scrollarsi di dosso quanto sia stata incredibile la sua esperienza con gli Avengers e l'aver conosciuto Tony Stark (da cui ha ricevuto in dono un super-costume). Tornato alla vita di sempre, l’uomo ragno si ritrova a dover difendere il mondo dagli artigli dell’Avvoltoio.

Film commedia da vedere stasera in TV

C'è tempo, ore 21:00 Sky Cinema Family

Commedia italiana del 2019 diretta da Walter Veltroni, con Stefano Fresi, Giovanni Fuoco, Simona Molinari, Francesca Zezza e Jean-Pierre Léaud. Stefano, quarantenne precario irrisolto, di lavoro fa l’osservatore di arcobaleni. Lui, che di suo padre non ha mai voluto sapere nulla, deve lasciare il suo paesino nel Piemonte per andare a Roma. Improvvisamente orfano e con un fratellastro tredicenne di cui non era nemmeno al corrente dell’esistenza, Stefano accetta la tutela del ragazzo beneficiando così di un lascito a suo favore. L’idea è quella di prendere i soldi e lasciarlo in un collegio da qualche parte, ma nel viaggio d’andata i due fratelli scopriranno il significato della parola famiglia.

Destinazione Matrimonio, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film commedia diretto da Victor Levin, con protagonisti Keanu Reeves e Winona Ryder. Frank e Lindsay sono due cinici, allergici ai sentimenti, che si incontrano a un matrimonio. Tra i due nascerà, però, una grande intesa che cambierà l’arida visione che entrambi hanno dell'amore.

Baseketball, ore 21:00, Sky Cinema Comedy

Film commedia del 1998 diretto da David Zucker, con Trey Parker, Matt Stone, Dian Bachar, Yasmine Bleeth e Jenny McCarthy. Due amici d’infanzia e due perdenti nati hanno un’idea originale: inventano uno sport a metà tra il basket e il baseball. Grazie all’aiuto di un milionario, i due riescono a formare una stramba lega di professionisti e a far diventare famoso il gioco.

Il tuo ex non muore mai, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film commedia del 2018 diretto da Susanna Fogel, con Mila Kunis, Kate McKinnon, Justin Throux, Sam Heughan, Gillian Anderson e Ivanna Sakhno. Audrey e Morgan sono due amiche trentenni di Los Angeles. La loro vita viene sconvolta quando un ex fidanzato si presenta nell’appartamento di una delle due con al seguito assassini letali pronti a dare loro la caccia. Uno strano film dal divertimento assicurato.

C'è post@ per te, ore 21:15 Premium Emotion

Commedia romantica del 1998 diretta da Nora Ephron con Meg Ryan, Tom Hanks, Parker Posey e Greg Kinnear. John e Kathleen vivono e lavorano nell’Upper West Side di New York. Si conoscono di vista e non vanno molto d’accordo. Inconsapevolmente, iniziano una corrispondenza via mail che cambierà il loro rapporto e le loro vite.

Din don - una parrocchia in due, ore 21:15 Premium Comedy

Commedia italiana del 2018 diretta da Claudio Norza, con Enzo Salvi e Maurizio Battista. Per sfuggire a un pericoloso boss, il manager cialtrone Donato si presenta a Don Dino, il parroco di una chiesa di paese, fingendosi prete. Una divertente pellicola che promette tante ghiotte risate e una serata in famiglia o con gli amici all’insegna del relax.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

The Last Witch Hunter - L'ultimo cacciatore di streghe, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film americano del 2015 diretto da Breck Eisner, con Vin Diesel, Rose Leslie, Elijah Wood, Michael Caine e Julie Engelbrecht. Kaulder è un valoroso guerriero condannato all’immortalità dalla Regina delle streghe, che lui stesso ha ucciso e che sta per tornare in vita. Un nuovo conflitto sarà inevitabile.

Film di spionaggio da vedere stasera in TV

La casa Russia, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film di spionaggio del 1990, ispirato all’omonimo romanzo del geniale John Le Carré. Regia di Fred Schepisi con Sean Connery, Michelle Pfeiffer e Klaus Maria Brandauer. Gli inglesi hanno ricevuto dei documenti che provano l’impossibilità dei russi ad avviare una guerra nucleare. Barley Blair sbarca a Mosca per tentare di contattare il dissidente che ha procurato le prove. Sul posto entra però in gioco il KGB e Blair deve fare una scelta per salvare se stesso e la donna russa di cui si è innamorato.

Film musical da vedere stasera in TV

Chicago, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film musical uscito nel 2002, diretto da Rob Marshall, con Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones, Richard Gere, Queen Latifah e Lucy Liu. Negli anni ’20 a Chicago un’attrice di poco successo, Roxie, sogna di diventare famosa come l’affascinante Velma Kelly. A causa di due omicidi diversi, entrambe le donne si ritrovano in carcere e sviluppano una rivalità che porterà Roxie anche a soffiare a Velma le attenzioni del suo scaltro e seducente avvocato Bill Flynn.

Film storici da vedere stasera in TV

Dunkirk, ore 21:15 Premium Cinema

Film storico diretto da Christopher Nolan, con Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, Jack Lowden, Harry Styles e Aneurin Barnard. Nel maggio del 1940, sulla spiaggia di Dunkirk, 400 mila soldati inglesi si ritrovano accerchiati dall'esercito tedesco. Colpiti da terra, da cielo e da mare, i britannici organizzano una rocambolesca operazione di ripiegamento. Il piano di evacuazione coinvolge anche le imbarcazioni civili, requisite per rimpatriare il contingente e continuare la guerra contro il Terzo Reich.

Film biografici da vedere stasera in TV

Sully, ore 21:14 Premium Cinema +24

Film biografico del 2016 diretto da Clint Eastwood, con Tom Hanks, Sam Huntington, Laura Linney, Aaron Eckhart e Holt McCallany. Ricostruzione della storica impresa del pilota che compì l’ammaraggio sull'Hudson. Un film che vi lascerà senza fiato, con un cast da Oscar e una regia magistrale.

