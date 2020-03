L'attesa sta per finire, l'appuntamento con Family Food Fight è su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 a partire dal 12 marzo. Con questo entusiasmante nuovo programma, la cucina in tv torna finalmente a casa, laddove nasce, tra i fornelli, le tradizioni e le ricette che si tramandano di generazione in generazione. Chi non ricorda la lasagna della nonna o la polenta della zia? I dolci fatti dalle mani esperte dei nostri cari, quel profumino di torta appena sfornata che invade i nostri ricordi e ci riporta alle nostre memorie? Come lo stesso chef Cannavacciuolo "è da lì che veniamo"e "chi non parla della propria nonna?".



Mamma Lidia Bastianich, suo figlio Joe e Antonino Cannavacciuolo sono i giudici di Family Food Fight e dalla loro viva voce ci raccontano nel video come funziona lo show, presto scopriremo più da vicino chi sono le sei famiglie pronte a sfidarsi a colpi di segretissime ricette per vincere il premio finale di centomila euro, un bottino che fa gola e renderà la sfida ancor più avvincente. Seguiteci e lo scoprirete: Family Food Fight è un romanzo popolare a cui bisogna arrivare decisamente preparati.