Programmi TV da non perdere stasera, venerdì 13 marzo

Best Bakery - Pasticcerie d’Italia, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Rivediamo in replica l’ultima puntata della seconda edizione di “Best Bakery - Pasticcerie d’Italia”. Anche stasera i due giudici sono a Milano, dove visitano le pasticcerie Clivati, Bonboncino e Marla.

Serial - Io non l’ho uccisa, ore 21:05 Crime investigation

La testimonianza di Jay Wilds inchioda Adnan come l'assassino di Hae. Il presunto omicida viene arrestato, lasciando sconvolti amici e familiari.

Scultrici - Camile Claudel e le altre, ore 21:15 Sky Arte

Storia di una lotta di quattro secoli in cui le donne vogliono essere riconosciute come artiste per diritto, e non semplicemente muse o modelle.

Knight fight, ore 21:00 Blaze

Una sfida colpo su colpo, in un'arena senza pietà. Quattro concorrenti si preparano a sperimentare alcuni attrezzi tipici degli eserciti Vichinghi e Bizantini.

Most ridiculous, ore 21:00 Comedy Central

In “Most ridiculous” passiamo in rassegna i video più demenziali e curiosi che navigano sul web. A commentare i filmati, l’ironia dissacrante di Dario Cassini e Gabriele Cirilli.

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21.00 lei

Un’altra puntata di “Malattie imbarazzanti XXL”. In questo episodio la dott.ssa Pixie incontra una donna la cui obesità è concausa di un prolasso vaginale, la dott.ssa Dawn è invece alle prese con un uomo che ha perso oltre 120 Kg, ma che ora ha troppa pelle in eccesso.

Cose di questo mondo, ore 21:00 Discovery Channel

Nuovi dati dai satelliti della NASA potrebbero rivelare un continente perduto nell'Oceano Indiano. Le immagini di un'isola in Sud America svelano misteriose costruzioni tedesche.

L’Eldorado della droga: viaggio in Usa, ore 20:55 National Geographic

Ogni anno, circa 124 milioni di persone entrano negli Stati Uniti. Gli agenti del dipartimento di sicurezza interna tentano di fermare il contrabbando e lo spaccio.

La scienza oscura, ore 21:05 Discovery Science

John Noble indaga su alcuni esperimenti dai risvolti inquietanti: un uomo fa da cavia per studiare dal vivo i processi digestivi; un poeta compone un brano musicale che induce il suicidio.

L’Italia delle navi, ore 21:00 History

Salpiamo idealmente da una Stazione Marittima, il luogo da cui partivano gli italiani verso le “Meriche”, per salire a bordo dell'ammiraglia della flotta Costa Crociere.

Dr.ssa Michelle: una veterinaria in famiglia, ore 21:10 Nat Geo Wild

L’instancabile dottoressa Michelle Oakley aiuta animali selvatici e domestici, destreggiandosi tra la vita da veterinario e quella di moglie e madre di due figlie adolescenti.

Serie TV in onda stasera

Yellowstone - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Parte stasera su Sky Atlantic una nuova serie TV con il Premio Oscar Kevin Costner. “Yellowstone” è un western contemporaneo che narra le vicende di John Dutton, proprietario del più grande e ricco ranch degli Stati Uniti, pronto a tutto per difendere i suoi possedimenti.

Modern family - 1^ TV, ore 21:00 Fox

Parte stasera su Fox l’undicesima e ultima stagione di “Modern family”, la serie tv che, realizzata come un falso documentario, racconta le vicende di una famiglia allargata. Tre nuclei familiari legati tra loro che raccontano la propria vita un po’ fuori dal comune. La serie ha vinto 22 Emmy e un Golden Globe.

Outlander - 1^ TV, ore 21:00 Fox life

Su Fox life, vediamo un altro episodio della quinta stagione di “Outlander”, la serie che racconta le avventure della viaggiatrice nel tempo Claire Beauchamp Randall Fraser. Ispirata alla saga letteraria di Diana Gabaldon, ha come protagonista un’infermiera della seconda guerra mondiale. L’episodio di stasera si intitola “Libero arbitrio”.

Criminal Minds - 1^ TV, ore 21.05 Fox crime

In prima tv su Fox crime vediamo gli ultimi due episodi (“Faccia a faccia” e “E, alla fine”) della quindicesima stagione di “Criminal Minds”, la serie poliziesca scritta in collaborazione con un ex agente dell’FBI e ispirata all’archivio compilato dai profiler americani. “Criminal Minds” racconta infatti il lavoro di un gruppo di criminologi dell’FBI.

Law & Order - Unità speciale - 1^ TV, ore 21.14 Premium Crime

Su Premium Crime vediamo la ventunesima stagione di “Law & Order - Unità speciale”, il primo spin-off della fortunata serie “Law & Order”. La trama segue le vicende dell'Unità Vittime Speciali della polizia di New York, che si occupa esclusivamente delle vittime colpite da crimini sessuali. L’episodio di stasera si intitola “Farò di te una star”.

Chicago Med - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories, in prima visione tv, vediamo il quinto episodio della quinta stagione di “Chicago Med”, la serie ambientata nel Chicago Medical Center, un importante ospedale di Chicago. La serie è uno spin-off di “Chicago Fire” e racconta le vicende di medici e infermieri che lavorano in corsia. L’episodio di stasera porta il titolo “Sono tuo amico”.

Arrow, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action rivediamo la settima stagione di “Arrow”, che si basa sul personaggio di Freccia Verde, supereroe protagonista di una serie di fumetti pubblicata da DC Comics. “Arrow” ha come protagonista Oliver Queen che, dopo aver passato cinque anni su un'isola deserta, fa ritorno a Starling City nei panni del giustiziere mascherato Green Arrow. Stasera vediamo l’episodio dal titolo “Spartan”.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Ready. Music. Play!, ore 21:15 DeA kids

Su DeAKids va in onda il programma “Ready. Music. Play!”, con protagoniste quattro famose influencer, Sofia Dalle Rive, Caterina Cantoni, Virgitsch e Giulia Savulescu. Conduce Jody Cecchetto, figlio del produttore e talent scout Claudio Cecchetto.

Blaze e le mega macchine, ore 20:50 Nick jr

“Blaze e le mega macchine” è una serie animata che racconta le avventure di un monster truck rosso di nome Blaze, e del suo pilota AJ, un bambino molto intelligente. Con loro tanti altri amici, tra cui Gabby, una bambina appassionata di meccanica e gli altri monster truck Starla, Darington, Stripes e Zeg.

I Thunderman, ore 21:10 Nickelodeon

Alle 21:10 su Nickelodeon, continuano le avventure de “I Thunderman”, la famiglia di supereroi che vive nella città immaginaria di Hiddenville. Nonostante i superpoteri, Hank e Barb e i loro figli Phoebe, Max, Billy, Nora, e Chloe cercano di condurre una vita normale.

Steven Universe, ore 20:55 Cartoon Network

Su Cartoon Network vediamo la serie animata creata da Rebecca Sugar. Seguiamo le avventure di Steven Universe, un giovane ragazzo che vive nella fittizia città di Beach City insieme alle tre aliene Garnet, Perla e Ametista.

Scooby-Doo! e il Fantasma Rosso, ore 20:35 Boomerang

I ragazzi vengono invitati all'inaugurazione del resort dello zio di Fred. Ma nel bel mezzo dell'evento appare il Fantasma Rosso, di cui si favoleggiava nella zona, a mettere scompiglio.

Gigantosaurus, ore 20:55 Disney Junior

Alle 20:55 su Disney Junior vediamo “Gigantosaurus”, la serie animata francese in CGI dedicata ai bambini in età prescolare. Le avventure di quattro giovani amici dinosauri e il loro mondo preistorico.

