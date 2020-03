Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 13 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 13 marzo, in TV su Sky. Commedie, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Il tuo ex non muore mai, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film d’azione americano del 2018 per la regia di Susanna Fogel, con Mila Kunis, Kate McKinnon, Justin Throux, Sam Heughan, Gillian Anderson e Ivanna Sakhno. Audrey e Morgan, amiche trentenni di Los Angeles, finiscono al centro di una terribile cospirazione internazionale quando l’ex fidanzato della prima si presenta nell’appartamento con al seguito assassini letali pronti a dare loro la caccia. Uno strano film dal divertimento assicurato.

South Kensington, ore 21:15 su Premium Cinema Comedy

Commedia italiana per la regia di Carlo Vanzina, con Rupert Everett, Elle Macpherson, Judith Godrèche, Enrico Brignano e Giampaolo Morelli. Nick è un nobile in difficoltà finanziare che affitta le stanze di casa a impiegati italiani per sbarcare il lunario. Francesco, bancario sul punto di perdere il posto, porta con sé Antonio. E qui avranno inizio deliziosi triangoli amorosi.

Saved! Il paradiso ci aiuta, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film americano del 2004 per la regia di Brian Dannelly, con Jena Malone, Mandy Moore, Macaulay Culkin, Patrick Fugit. Mary, allieva di un liceo religioso, rimane incinta. Tutti le voltano le spalle, inclusa la sua migliore amica Hilary. Però qualcuno a farle forza e starle vicino rimane… Un film delizioso.

Jerry Maguire, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Alle 21.00 su Sky Cinema Romance, il film del 1996 “Jerry Maguire”, diretto da Cameron Crowe con Tom Cruise, Renée Zellweger, Cuba Gooding Jr., Kelly Preston, Jerry O'Connell. Jerry è un procuratore sportivo, e dunque riceve una percentuale sui contratti degli atleti che fa avere alle squadre in cerca di talenti. È uno che non sa farsi amare, finisce con un solo cliente, un campione di football. Dopo molte difficoltà, riesce a fargli ottenere un megacontratto. Film che ha ottenuto 4 candidature e vinto un Premio Oscar, 3 candidature e vinto un premio Golden Globes. Grandiose le interpretazioni di Tom Cruise e Cuba Gooding Jr.

Malati di sesso, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Commedia italiana del 2018 per la regia di Claudio Cicconetti, con Francesco Apolloni, Gaia Bermani Amaral, Elettra Capuano e Fabio Troiano. A Giacomo, autore comico televisivo di non grandissimo successo, piacciono le donne. E gli piacciono un po’ troppo. Giovanna è bella e affermata, ma non è capace di dire no e si concede a chi non la merita. I due si incontrano dallo psicanalista in cerca di una soluzione ai problemi che li accomunano, ma finiranno travolti dalle disavventure. Spassosa commedia.

Mr. Nice, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Commedia britannica del 2010 per la regia di Bernard Rose, con Rhys Ifans, David Thewlis, Elsa Pataky, Crispin Glover e Andrew Tiernan. Questa è la storia di Howard Marks, uno tra i maggiori trafficanti di hashish e marijuana degli anni ’80, il quale ha cominciato i suoi loschi giri a Oxford rendendosi conto di aver acquistato più roba di quanta potesse usare. Da lì all’impero delle sostanze, tutta la storia raccontata su pellicola.

Starsky & Hutch, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Regia di Todd Phillips. Un film con Ben Stiller, Owen Wilson, Snoop Dogg, Vince Vaughn, Carmen Electra, Amy Smart. Durante le indagini su un omicidio, la coppia di detective protagonisti segue la pista che conduce ad un narcotrafficante. Il telefilm di culto degli anni ’70 diventa una commedia poliziesca.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Il traditore, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film italiano del 2019 per la regia di Marco Bellocchio, con Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Candido, Luigi Lo Cascio, Fabrizio Ferracane. Vendette e tradimenti orbitano intorno a Tommaso Buscetta, il primo pentito della mafia, "boss dei due mondi". La vicenda ha inizio con la celeberrima icona di Cosa Nostra braccata in Brasile dai "corleonesi" di Riina, e passa attraverso l’amicizia con il giudice Giovanni Falcone e la testimonianza al maxiprocesso che mise in ginocchio il sistema corrotto per concludersi, dopo le accuse al processo Andreotti, con la sua scomparsa nel 2000 a Miami, dove Buscetta muore per malattia e non per mano della mafia. Marco Bellocchio dirige Pierfrancesco Favino nella biografia del “boss dei due mondi”.

C’era una volta in America, ore 21:15 su Sky Cinema Sergio Leone

Su Sky Cinema Sergio Leone va in onda il film cult “C’era una volta in America”. Il capolavoro di Sergio Leone del 1984, interpretato da Robert De Niro, James Woods ed Elizabeth McGovern è la storia di Max (Woods) e Noodles (De Niro) che negli anni Venti, ancora ragazzini, danno il via alla loro carriera nella malavita del quartiere ebraico di New York. Dopo alterne vicende all'interno delle mafie locali, i due incontreranno destini diversi. Il film è da sempre considerato una vera lezione di cinema: da non perdere per i veri appassionati!

Chiamatemi Francesco, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Regia di Daniele Luchetti. Un film con Rodrigo De la Serna, Sergio Hernández, Muriel Santa Ana, José Ángel Egido, Alex Brendemühl. Il racconto del percorso che ha portato Jorge Bergoglio, figlio di una famiglia di immigrati italiani a Buenos Aires, alla guida della Chiesa Cattolica. La biografia di Papa Francesco dagli anni giovanili fino alla sua elezione a Papa. Un biopic ben strutturato e aderente alla realtà.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Explorer, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Film australiano del 2016 per la regia di Jesse O’Brien, con Christopher Kirby, Shaun Mcallef, Dan Mor, Aleisha Rose e Jak Wyld. Dopo una guerra interstellare che ha devastato i pianeti, l’esercito sembra aver preso il potere ed è pronto a sferrare il colpo finale. La missione è assai più complessa di quello che sembra, però.

Matrix reloaded, ore 21:14 su Premium Cinema Energy

Colossal americano di fantascienza per la regia delle sorelle Wachowski, con Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss e Hugo Weaving. Neo e i leader ribelli hanno circa 72 ore prima che le sonde scoprano Zion e la distruggano insieme a tutti i suoi abitanti. E anche Trinity sembra perseguitata da incubi innominabili.

Film biografici da vedere stasera in TV

Frankie & Alice, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Film biografico canadese del 2010 per la regia di Geoffrey Sax, con Halle Berry, Stellan Skarsgard, Phylicia Rashad e Chandra Wilson. Frankie è una go-go dancer afro-americana che soffre di disturbo dissociativo dell’identità, e ogni giorno lotta per conservare la propria identità mentre ha a che fare con due alter ego molto particolari: un bambino di sette anni di nome Genius e una donna bianca razzista del nome Alice. Con lo scopo di risolvere i suoi problemi, Frankie si rivolge ad Oz, noto psicoterapeuta, in un viaggio verso l’origine dei suoi fantasmi.

Film thriller da vedere stasera in TV

Sully, ore 21:14 su Premium Cinema

Film biografico del 2016, diretto da Clint Eastwood, con Tom Hanks, Sam Huntington, Laura Linney, Aaron Eckhart e Holt McCallany. Coinvolgente ricostruzione della storica impresa del pilota che compì l’ammaraggio sull'Hudson. Un film che vi lascerà senza fiato, con un cast da Oscar e una regia magistrale.

Body Count, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Film thriller del 1998 per la regia di Robert Patton-Spruill, con David Caruso, Linda Fiorentino, John Leguizamo e Ving Rhames. Un film che ha tenuto col fiato sospeso gli spettatori. Da non perdere.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Ocean’s 8, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Regia di Gary Ross, con Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Sarah Paulson, Mindy Kaling, Rihanna. Dopo qualche anno in prigione, Debbie Ocean ha messo a punto il piano più brillante della sua vita: rubare una collana di diamanti da 150 milioni di dollari. Per farlo, però, deve mettere in piedi una squadra di donne pronte a colpire durante una delle notti di gala più importanti della Grande Mela. Sequel e spin-off al femminile della trilogia Ocean's.

