Programmi TV da non perdere stasera, giovedì 6 febbraio

MasterChef Italia, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Continua la nona edizione di MasterChef Italia. Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri valutano i piatti degli aspiranti al titolo di MasterChef italiano. Una mystery Box con il cioccolato ingolosisce e preoccupa gli aspiranti chef. Protagonista dell'Invention, invece è la carne. L’ospite della puntata è Henrique Fogaca, giudice di MasterChef Brasile.

Chi è l’assassino?, ore 21:05 Crime investigation

Analizziamo alcuni dei casi più contorti della cronaca nera francese. Aucamville è un piccolo centro di 600 abitanti. Secondo alcune testimonianze, un uomo sarebbe stato ucciso in un albergo situato all'uscita della piccola cittadina.

Il Museo del Prado - La corte delle meraviglie, ore 21:15 Sky Arte HD

Jeremy Irons ci conduce alla scoperta di un patrimonio di bellezza e di arte da meraviglia: il museo del Prado di Madrid.

Titan Games con The Rock, ore 20:35 Blaze

Continua “Titan Games con The Rock”, in cui Dwayne Johnson offre la possibilità a uomini e donne di testare la loro forza fisica e la loro tenacia in un'epica battaglia tra titani.

Grassi contro magri, ore 21:00 lei

Su Lei continua il reality show televisivo britannico che mette a confronto i regimi alimentari di due persone, una in sovrappeso e una sottopeso. Nella clinica del dr. Christian grassi e magri si scambiano le diete.

Marchio di fabbrica, ore 21:00 Discovery Channel

“Marchio di fabbrica” ci porta dietro le quinte della fabbricazione di una varietà di oggetti di uso comune. Il programma spiega la tecnologia, il design e i vari processi che si celano dietro la realizzazione degli oggetti che ci circondano.

Apocalypse: la guerra dei mondi, ore 20:55 National Geographic

Il racconto del periodo tra il 1945 e il 1991, definito dal confronto tra l'Occidente capitalista, dominato dagli USA, contrapposto all'Oriente guidato dall'URSS.

Supercar: auto da sogno, ore 21:05 Discovery Science

Seguiamo da vicino, passo per passo, la costruzione di alcune delle auto più famose del mondo, veri e propri gioielli a quattro ruote: dalla Pagani Huayra all’Alfa Romeo 4C, passando per la Bugatti Veyron.

L’Italia delle navi, ore 21:00 History

Salpiamo idealmente da una Stazione Marittima, il luogo da cui partivano gli italiani verso le “Meriche”, per salire a bordo dell'ammiraglia della flotta Costa Crociere.

I serpenti più pericolosi, ore 21:10 Nat Geo Wild

Partiamo per un sorprendente viaggio intorno al mondo in compagnia di Nigel Marven, che andrà alla ricerca di alcuni dei più temuti esseri striscianti sul pianeta. L'esperto analizza le specie di serpenti che sono riuscite ad adattarsi e a sopravvivere nei deserti del Medio Oriente.

Serie TV in onda stasera

Gomorra - La serie, ore 21:15 Sky Atlantic

Sky Atlantic ripropone la seconda stagione di “Gomorra - La serie”. Prodotta da Sky, da un’idea di Roberto Saviano e la regia di Claudio Cupellini. Pietro ha ripreso il comando ma la guerra in atto ostacola il Sistema. E mentre gli omicidi si susseguono, fervono i preparativi per un matrimonio di amore e di potere.

Griffin Jukebox, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox tornano Peter, Lois, Meg, Chris, Stewie e Brian, vale a dire i Griffin, la famiglia più scorretta e irriverente della tv.

Private Eyes, ore 21:00 Fox life

Alle 21:00 su Fox life rivediamo la seconda stagione di “Private Eyes”, la serie con protagonista Jason Priestley. Priestley è un ex-giocatore di hockey su ghiaccio diventato investigatore privato. Divorziato da dieci anni, vive con il padre e la figlia adolescente con deficit visivo.

Balthazar - 1^ TV, ore 21.05 Fox crime

A partire dalle 21:05, su Fox crime, vediamo due nuovi episodi della seconda stagione di “Balthazar”, la serie tv interpretata da Tomer Sisley. Il protagonista è l’affascinante medico legale Raphael Balthazar, intelligente, irriverente e anticonformista ma anche geniale.

Forever, ore 21:14 Premium crime

Su Premium Crime rivediamo “Forever”, la serie fantasy-poliziesca con protagonista il dottor Henry Morgan, medico legale. L’uomo ha oltre 200 anni ed è immortale. Ogni volta che muore, "rinasce", nudo, nelle acque dell'East River.

Manifest, ore 21:14 Premium Stories

Su Premium Stories, continua la seconda stagione di “Manifest”, la serie tv realizzata dal premio Oscar Robert Zemeckis. Dopo una violenta turbolenza, Il volo 828 diretto al JKF di New York scompare dai radar. L’aereo e i 191 passeggeri a bordo non vengono mai più ritrovati.

The Brave, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action rivediamo “The Brave”, la serie ideata da Dean Georgaris con protagonisti Patricia Campbell, vicedirettore della Defense Intelligence Agency e il Capitano Adam Dalton, ex operatore Delta Force, direttore delle comunicazioni della squadra. La serie ruota attorno ai sacrifici professionali e personali che i militari devono affrontare nelle missioni di guerra.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New school, ore 21:15 DeA kids

Su DeA kids vediamo un altro episodio di “New School”, la sit com per ragazzi incentrata sulle vicende di un gruppo di “primini” della McGaffin International Middle School, una scuola media internazionale in cui esiste un fantomatico WC in cui è custodito il Wall Of Celebrities, sul quale sono appese le foto delle 12 Leggende della scuola.

Blaze e le mega macchine, ore 20:50 Nick jr

“Blaze e le mega macchine” è una serie animata educativa che racconta le avventure di AJ, un bambino molto intelligente e il suo monster truck rosso di nome Blaze. Accanto a loro, gli amici Gabby, una bambina appassionata di meccanica e gli altri monster truck Starla, Darington, Stripes e Zeg.

I Thunderman, ore 21:05 Nickelodeon

Alle 21:05 su Nickelodeon, vediamo “I Thunderman”, la serie tv con protagonista una famiglia di supereroi che vive nella città immaginaria di Hiddenville. Nonostante i superpoteri, cercano di vivere una vita il più normale possibile.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Proseguono anche gli episodi di “Lo straordinario mondo di Gumball”, che racconta le avventure del giovane Gumball e della sua numerosa e bizzarra famiglia.

Wacky Races, ore 21:00 Boomerang

Su Boomerang alle 21:00, “Wacky Races”, reboot della serie prodotta dalla Hanna-Barbera del 1968, incentrata su un campionato di corse automobilistiche con bizzarre vetture guidate da particolari personaggi.

Fancy Nancy Clancy, ore 20:55 Disney Junior

Alle 20:55 su Disney Junior torna Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della serie “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

