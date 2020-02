Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 6 febbraio

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 6 febbraio, in TV su Sky. Commedie, fantasy e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Dog days, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Commedia americana del 2018 per la regia di Ken Marino, con Nina Dobrev, Vanessa Hudgens, Adam Pally, Eva Longoria, Rob Corddry e Tone Bell. Le vite di un gruppo di persone di Los Angeles si intersecano in modo curioso a causa della loro attività comune: tutti portano a passeggio il loro cane. Un film leggero adatto a tutta la famiglia.

Il grande spirito, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Commedia italiana del 2019 per la regia di Sergio Rubini, con Sergio Rubini, Rocco Papaleo, Bianca Guaccero, Ivana Lotito, Geno Diana, Alessandro Giallocosta, Ilaria Cangialosi. Durante una rapina nei quartieri periferici di Taranto, uno dei tre complici, cinquantenne dall'aria malconcia, Tonino detto Barboncino, approfittando della distrazione degli altri due fugge col malloppo. La sua corsa procede verso l'alto, tra un tetto e l’altro, fino a che non giungerà al cospetto di uno strano tipo che sostiene di chiamarsi Cervo Nero, e di appartenere alla tribù dei Sioux. Dal suo canto Tonino è sotto assedio: il quartiere è presidiato dai suoi inseguitori, gli angoli delle strade controllate. Un film davvero esilarante.

Italiano medio, ore 21:15 su Premium Cinema Comedy

Regia di Marcello Macchia con Marcello Macchia, Luigi Luciano, Enrico Venti, Lavinia Longhi, Barbara Tabita. Giulio Verme si occupa di smistamento rifiuti con una fidanzata molto insoddisfatta della loro relazione. Giulio assume quindi una pasticca, fornitagli dall'amico Alfonzo, che dovrebbe aiutarlo ad usare più di quel 20% del proprio cervello accessibile agli esseri umani. Per errore, ingoia però una pillola che riduce il suo 20% a un 2%, trasformandolo in un egoista che pensa solo al sesso, ai vizi e al proprio tornaconto. Insomma, in un italiano medio. Film d’esordio di Maccio Capotonda, è una parabola comica sulla parte trash di ognuno di noi.

I delitti del BarLume – Donne con le palle, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film italiano del 2020 per la regia di Roan Johnson, con Filippo Timi, Lucia Mascino, Enrica Guidi, Stefano Fresi, Corrado Guzzanti e Alessandro Benvenuti. Pineta ospiterà i playoff di beach volley femminile e Beppe, complice il pianoforte del bar, fa colpo su una delle avvenenti giocatrici. Intanto Fusco e Tassone si occupano di un nuovo caso di omicidio che colpisce l’ormai celebre paesino: un caso tutt’altro che banale.

Safe Men, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Film americano del 1998 per la regia di John Hamburg, con Sam Rockwell, Steve Zahn, Paul Giamatti e Michael Schmidt. Sam e Eddie sono due cantanti di bassa lega che provano a sbarcare il lunario esibendosi nelle cerimonie. Un giorno, però, sono vittime di uno scambio di persona: il boss della mafia ebraica locale crede che i due siano gli autori della rapina alla sua cassaforte, e dunque li ricatta a rubare fino all’estinzione del loro debito. Da pessimi cantanti a scassinatori provetti il salto è breve, se dietro la schiena hai la pistola puntata di Big Fat Bernie Gayle.

Shakespeare in love, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Commedia romantica del 1998, con Colin Firth, Tom Wilkinson, Rupert Everett, Imelda Staunton, Gwyneth Paltrow e la regia di John Madden. Nella Londra di Elisabetta I e delle grandi rappresentazioni teatrali, viene raccontata la storia romanzata di William Shakespeare, alle prese con la scrittura di “Giulietta e Romeo”. Nel film vi è anche la bella e giovane Viola, divorata dalla passione per il teatro, che decide di salire sul palco travestita da donna per interpretare Giulietta e andando contro le convenzioni del tempo, che volevano solo attori uomini. Una storia d’amore proibita sui palcoscenici di un periodo antico.

Saved! Il Paradiso ci aiuta, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film americano del 2004 per la regia di Brian Dannelly, con Jena Malone, Mandy Moore, Macaulay Culkin, Patrick Fugit. Mary, allieva di un liceo battista, rimane incinta. Tutti le voltano le spalle, inclusa la sua migliore amica Hilary. Però qualcuno a farle forza e starle vicino rimane…

Toy Boy – Un ragazzo in vendita, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Nikki è un gigolò che prova ad attrarre a sé donne di tutte le età sia per puro piacere che per farsi mantenere. Prima seduce Samantha, un piacente avvocato quarantenne in possesso di una villa gigantesca in cui lui si installa, e che utilizza per gli incontri con le altre quando la donna è assente. Diretto da David Mackenzie con Ashton Kutcher nei panni del giovane sex symbol. Una commedia leggera per una serata senza troppe pretese.

I morti non muoiono, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Commedia americana del 2019 per la regia di Jim Jarmush, con Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Steve Buscemi e Danny Glover. Centerville, una sonnolenta cittadina come tante dove la luna risplende in modo strano. Eppure qualcosa non va: qui i morti non muoiono come dovrebbero. E così escono dalle loro tombe, attaccano i viventi e li costringono a difendersi per la sopravvivenza in una lotta che ha ben poco del normale.

Film biografici da vedere stasera in TV

Vice – L’uomo nell’ombra, ore 21:15 su Sky Cinema Oscar

Biopic per la regia di Adam McKay con Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell, Sam Rockwell, Alison Pill. La pellicola racconta la vera storia di Dick Cheney, il più potente vice presidente della storia degli Stati Uniti, e di come le sue politiche abbiano cambiato il mondo. “Vice – L’uomo nell’ombra” vanta un cast stellare e un Oscar al miglior make-up.

Race: il colore della vittoria, ore 21:15 su Premium Cinema

Film biografico del 2016 diretto da Stephen Hopkins, con Stephan James, Jason Sudeikis, Jeremy Irons, Carice van Houten e Eli Goree. La pellicola racconta la turbolenta storia dell’atleta di colore James Cleveland, in arte Jesse, che trionfa alle controverse Olimpiade di Berlino del 1936. L’uomo, con già quattro medaglie d’oro, diventa il simbolo della lotta contro le folli ideologie di Hitler e del nazismo, trasformandosi in un’icona della storia della resistenza.

Film thriller da vedere stasera in TV

Spooks: il bene supremo, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Film thriller del 2015 diretto da Bharat Nalluri, con Kit Harington, Peter Firth, Jennifer Ehle, Elyes Gabel, Lara Pulver e Tuppence Middleton. Harry Prince è un agente del MI5, accusato per aver fatto fuggire il terrorista Adem Qasim nel corso di un trasferimento. L’uomo scompare insieme al terrorista e si pensa che i due possano essere coinvolti nell’organizzazione di un attentato. Per questo, viene contattato un ex allievo, l’unica persona in grado di rintracciarlo.

Widows – eredità criminale, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Thriller di Steve McQueen (“12 anni schiavo”), con Viola Davis, Michelle Rodriguez, Colin Farrell, Liam Neeson. Nella moderna Chicago, teatro di agitazioni e tumulti, quattro donne con nulla in comune decidono di cambiare per sempre la loro vita. Prendendo in mano le redini di un destino avverso, progettano di portare a termine il colpo criminale per cui i loro mariti hanno perso la vita. Per la realizzazione di questo film, McQueen ha avuto a sua disposizione un vero e proprio dream team composto da alcuni dei più capaci interpreti di Hollywood.

L’alba della libertà, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Film d’azione diretto da Werner Herzog, con Christian Bale, Steve Zahn, Jeremy Davies. La storia vera di Dieter Dengler, pilota della U.S Air Force, americano di origini tedesche, abbattuto e catturato in Laos durante la guerra del Vietnam. Dengler riesce ad organizzare la sua fuga e quella di un gruppo di prigionieri. Basato su un documentario del 1977 dello stesso Herzog, il film si concentra sul concetto di libertà in tutte le sue accezioni.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Rampage: Furia animale, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Film d’azione americano del 2018 per la regia di Brad Peyton, con Dwayne Johnson, Naomie Harris, Joe Manganiello e Makin Akerman. Davis è un esperto di primati dal carattere schivo e introverso: il suo unico vero amico è un gorilla super intelligente di nome George. Un esperimento genetico crudele lo trasforma un giorno in un’enorme creatura aggressiva che, insieme a una squadra di altre creature, metterà a repentaglio la sicurezza degli USA. Davis dovrà collaborare con Kate, ingegnere genetico, per fermare la catastrofe.

Film drammatico da vedere stasera in TV

Asher, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Regia di Michael Caton-Jones. Un film con Famke Janssen, Jay Hieron, Blake Perlman, Marta Milans, David Wohl, Ron Perlman. Asher, un membro del servizio segreto del Mossad, diventa un killer su commissione a New York. Durante un lavoro andato male, però, conosce Sophie. Nasce un sentimento, ostacolato dal passato di un uomo anche troppo pericoloso.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV