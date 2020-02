Programmi TV da non perdere stasera, mercoledì 5 febbraio

Programmi TV in onda stasera

Italia’s got talent, ore 21:30 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Alle 21:30 su Sky Uno continua la nuova edizione di “Italia’s got talent”, lo show dove Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e la new entry Joe Bastianich si trovano a valutare improbabili talenti che si propongono nelle discipline più disparate. Presenta Lodovica Comello.

Cuochi d’Italia, ore 20:20 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Su Sky Uno vediamo in replica “Cuochi d’Italia”, Chef Alessandro Borghese guida 20 cuochi tradizionali che si sfidano a colpi di piatti tipici. Seguirà gli sfidanti in ogni fase e, ad aiutarlo nella valutazione, ci saranno gli Chef Gennaro Esposito e Cristiano Tomei.

Confessioni di un detective, ore 21:05 Crime Investigation

In “Confessioni di un detective”, in onda alle 21:05 su Crime Investigation, ascoltiamo le dichiarazioni di alcuni detective che sono riusciti a risolvere casi apparentemente impossibili. Stasera il detective John Cabrera arriva su una scena del crimine a Sacramento. Il corpo della vittima è devastato si fa fatica a raccogliere le prove.

Lady Gaga & Tony Bennett - Cheek to cheek Live, ore 21:15 Sky Arte

Vediamo il concerto che ha accompagnato l'album dell'insolito ma ben riuscito duo composto dalla pop star Lady Gaga e dal crooner Tony Bennett.

In search of: ai limiti del reale, ore 21:00 Blaze

Zachary Quinto, tra gli uomini più sexy del pianeta secondo People, ci accompagna alla scoperta delle risposte agli interrogativi più misteriosi. Presenze extraterrestri, spiritualità divine, civiltà sepolte ancora da scoprire, superpoteri, viaggio nel tempo e controllo della mente: un vero e proprio viaggio nell’oscuro!

Maurizio Battista: Cavalli di razza e vari puledri, ore 21:00 Comedy Central

“Cavalli di Razza e vari puledri” racchiude il mondo di ieri e di oggi che Battista ha attraversato fin dai suoi esordi: i Cavalli di Razza sono gli artisti che ha incontrato dagli inizi della sua carriera; i Puledri, i nuovi comici agli inizi della loro esperienza professionale.

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21:00 lei

Su lei alle ore 21:00, un’altra puntata di “Malattie imbarazzanti XXL”. Oggi ritroviamo alcuni dei pazienti più gravi, tra cui Patience, che a un anno dalla visita deve subire un serio intervento. Scopriamo poi come se la cavano Mike e Sara dopo le drastiche procedure bariatriche.

Come è fatto, ore 21:05 Discovery Channel

Ogni giorno usiamo migliaia di oggetti, dando per scontato il lavoro dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiano. Su Discovery Channel, alle 21:05, “Come è fatto”, il programma che ci regala un punto di vista privilegiato sugli oggetti che ci circondano.

Oceani: i segreti degli abissi, ore 20:55 National Geographic

Gli archeologi e gli storici vanno alla ricerca dei più grandi relitti che si trovano sotto i mari grazie al supporto della moderna tecnologia e della grafica computerizzata.

Ingegneria in scala, ore 21:05 Discovery science

Dodici squadre prendono parte a una competizione, realizzando modelli in scala di camion ed elicotteri. Il loro obiettivo è partecipare alla grande fiera del modellismo di Dortmund, l'Intermodellbau.

Soleimani: il signore oscuro dell’Iran, ore 21:00 History

Negli ultimi 20 anni, Qassem Soleimani ha giocato un ruolo fondamentale in Medio Oriente. Con la sua morte, gli scenari cambiano, diventando sempre più incerti.

Amur: il fiume proibito, ore 21:10 Nat Geo wild

Un viaggio epico alla scoperta dell'Amur e delle creature che vivono lungo questo importante fiume asiatico. In Cina, il medio corso del fiume è chiamato “drago nero”. Qui, l'Amur forma un confine naturale tra la Cina e la Russia.

Serie TV in onda stasera

A discovery of witches - Il manoscritto delle streghe - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic continua “A discovery of witches - Il manoscritto delle streghe”, la serie tv basata sulla trilogia di successo dell’autrice statunitense Deborah Harkness. Diana Bishop e Matthew Clairmont, una strega e un vampiro, sono esseri da sempre contrapposti. Il ritrovamento di un vecchio manoscritto all’interno della biblioteca di Oxford porterà a una catena inarrestabile di eventi sconvolgenti.

Le regole del delitto perfetto, ore 21:00 Fox

Su Fox continua “Le regole del delitto perfetto”, il thriller giudiziario con protagonista Annalise Keating, avvocato e docente di diritto penale. La donna è affiancata dai suoi associati Bonnie e Frank e dai «Keating Five», cinque studenti scelti per assisterla nei casi giudiziari.

Frankie Drake Mysteries, ore 21.00 Fox crime

A partire dalle 21:00, su Fox crime, rivediamo la prima stagione di “Frankie Drake Mysteries”, la serie tv canadese ambientata nella Toronto degli anni '20. La protagonista è Frankie Drake, titolare di un'agenzia investigativa che si trova ad essere sospettata di un furto in una gioielleria.

Blue Bloods, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime rivediamo la quinta stagione di “Blue Bloods”, la serie con Tom Selleck che segue le vicende della famiglia Reagan, da generazioni legata al New York City Police Department.

Shades of blue, ore 21:15 Premium crime

Su Premium crime, rivediamo la terza stagione di “Shades of blue”, la serie di genere poliziesco procedurale con protagonista Jennifer Lopez, nei panni di un’investigatrice corrotta della polizia di New York. Per questa interpretazione, la Lopez ha vinto un People's Choice Awards come migliore attrice.

Legacies, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories vediamo la seconda stagione di “Legacies”, la serie fantasy che segue le vicende di Hope Mikaelson, figlia di Klaus Mikaelson e Hayley Marshall. “Legacies” è uno spin-off di “The Originals”, a sua volta spin-off di “The Vampire Diaries”.

Proof, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action, alle 21:15 va in onda “Proof”, la serie con protagonisti Jennifer Beals, Matthew Modine e Joe Morton. Dopo la morte del figlio adolescente, il divorzio dal marito e un pessimo rapporto con sua figlia, la dottoressa Carolyn Tyler viene convinta da Ivan Turing, un inventore tecnologico e miliardario con il cancro, a indagare su casi soprannaturali. La serie è stata cancellata dopo una sola stagione.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New school, ore 21:20 DeA kids

Su DeA kids vediamo “New school”, la sit com per ragazzi con protagonistii un gruppo di “primini” della McGaffin International Middle School, una scuola media internazionale in cui esiste un fantomatico WC. Si tratta di un gabinetto rotto in cui è custodito il Wall Of Celebrities, un muro sul quale sono appese le foto delle 12 Leggende della scuola.

Blaze e le mega macchine, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr. va in onda “Blaze e le mega macchine”, la serie che racconta le avventure di AJ, un bambino molto intelligente alla guida di Blaze, un monster truck rosso. Accanto a loro, Gabby, una bambina appassionata di meccanica e gli altri monster truck Starla, Darington, Stripes e Zeg.

I Thunderman, ore 21:00 Nickelodeon

Alle 21:00 su Nickelodeon, vediamo “I Thunderman”, la serie tv con protagonista una famiglia di supereroi che cerca di vivere una vita normale nella città immaginaria di Hiddenville.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

La serie racconta le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, per niente convenzionale.

Wacky Races, ore 21:00 Boomerang

Su Boomerang alle 21:00, “Wacky Races”, il reboot della celebre serie prodotta dalla Hanna-Barbera del 1968, incentrata su un campionato di corse automobilistiche con bizzarre vetture guidate da particolari personaggi.

Fancy Nancy Clancy, ore 20:55 Disney Junior

Alle 20:55 su Disney Junior torna Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della serie “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

