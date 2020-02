La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 5 febbraio, in TV su Sky. Commedie, fantasy e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

I delitti del BarLume – Donne con le palle, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film italiano del 2020 per la regia di Roan Johnson, con Filippo Timi, Lucia Mascino, Enrica Guidi, Stefano Fresi, Corrado Guzzanti e Alessandro Benvenuti. Pineta ospiterà i playoff di beach volley femminile e Beppe, complice il pianoforte del bar, fa colpo su una delle avvenenti giocatrici. Intanto Fusco e Tassone si occupano di un nuovo caso di omicidio che colpisce l’ormai celebre paesino: un caso tutt’altro che banale.

Appuntamento con l’@more, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Film americano del 2014 per la regia di Max Nichols, con Miles Teller, Analeigh Tipton, Leven Rambin e Scott Mescudi. Megan e Alec si conoscono online e decidono di trascorrere insieme una sola notte. Il problema è che il giorno dopo sono completamente bloccati dalla neve, e si ritroveranno a frequentarsi molto più a lungo di quanto preventivato.

Sono pazzo di Iris Blond, ore 21:15 su Premium Cinema Comedy

Commedia italiana del 1996 per la regia di Carlo Verdone, con Carlo Verdone, Claudia Gerini, Mino Reitano e Andréa Ferréol. Lasciato dalla fidanzata dopo un’onorata carriera come tastierista nella Roma degli anni ’70, Romeo cade in crisi depressiva e suona a Bruxelles per un pubblico d’anziani – esperienza non particolarmente soddisfacente. Lì, almeno, si innamora di Iris Blond, cameriera di origini italiane. Decidono di fare coppia, ma la differenza d’età e il successo improvviso di lei tracciano dei solchi nella loro vita sentimentale.

I Morti non muoiono, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Commedia americana del 2019 per la regia di Jim Jarmush, con Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Steve Buscemi e Danny Glover. Centerville, una sonnolenta cittadina come tante. Eppure qualcosa non va: qui i morti non muoiono come dovrebbero. E così escono dalle loro tombe, attaccano i viventi e li costringono a difendersi per la sopravvivenza.

I visitatori, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Film comico del 1993 per la regia di Jean-Marie Poiré, con Jean Reno, Christian Clavier, Valérie Lemercier. Nel 1122 il nobile Goffredo di Montalcino lascia la guerra per sposare, secondo la volontà di re Luigi VI di Francia, la bella Frenegonda. Ma combina un pasticcio e, per rimediare, beve, insieme con il suo fido scudiero Giancoglione, la pozione apprestatagli da una maga. C'è qualcosa che non funziona e i due si trovano sbattuti in avanti di 871 anni, cioè ai giorni nostri.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Will Hunting – Genio ribelle, ore 21:15 su Sky Cinema Oscar

Regia di Gus Van Sant. Un film con Robin Williams, Matt Damon, Minnie Driver, Ben Affleck, Stellan Skarsgård, Casey Affleck. All'Institute of Technology del Massachusetts insegna un matematico famoso in tutto il mondo per le sue teorie. Un giorno, alla lavagna propone un complesso problema e dà ai suoi studenti un anno di tempo per risolverlo. Sorprendentemente, però, la mattina dopo il problema è risolto. La cosa si ripete pochi giorni dopo. Il genio è un tale Will Hunting, addetto alle pulizie. Una storia scritta a quattro mani da Matt Damon e Ben Affleck, diretta in maniera impeccabile da Gus Van Sant. Un capolavoro che è diventato un cult.

The Contender, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Film tedesco del 2000 per la regia di Rod Lurie, con Joan Allen, Gary Oldman, Jeff Bridges, Sam Elliott e Christian Slater. Dopo la morte del vicepresidente, Hanson viene scelta dal Presidente in persona per ricoprire il ruolo vacante. I membri di entrambi i partiti non sono però d’accordo con questa ardita decisione.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Kung Fu Panda, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Regia di Mark Osborne e John Stevenson. Po è un giovane panda figlio di un locandiere. Fa il cameriere ma sogna in grande: un giorno, spera di poter diventare un campione del kung fu. In seguito a una predizione che lo vedrebbe come l'eletto Guerriero Dragon, viene associato alla scuola del Maestro Shifu, dove ha modo di incontrare i suoi idoli. Una divertentissima favola per tutta la famiglia, dedicata ai più piccoli ma adatta anche a un pubblico più adulto.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

La guerra dei mondi, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Regia di Steven Spielberg. Un film del 2005 con Tom Cruise, Dakota Fanning, Miranda Otto, Justin Chatwin, Tim Robbins, Rick Gonzalez. La guerra dei mondi racconta fedelmente una storia scritta da H. G. Wells, pubblicata nel 1898 e legittimamente attualizzata. Spielberg si pone dalla parte del pubblico con la sua capacità favolistica, nella quale il divo Cruise è perfettamente a suo agio. Un film spettacolare con effetti speciali mozzafiato.

Film polizieschi da vedere stasera in TV

L’impero del crimine, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Film americano del 1991 per la regia di Michael Karbelnikoff, con Christian Slater, Patrick Dempsey e Anthony Quinn. New York, periodo storico del proibizionismo. Charlie Luciano e Frank Costello, italoamericani, si mettono in società con gli ebrei Meyer e Benny e diventano i ras del quartiere, conquistando il mercato del contrabbando. Per arrivare al monopolio assoluto dovranno però fare i conti con il boss Faranzano. Un film che merita la vostra serata con un cast davvero azzeccato.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Backtrace, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film d’azione del 2018 diretto da Brian A. Miller, con Sylvester Stallone, Ryan Guzman, Matthew Modine, Christopher McDonald e Colin Egglesfield. Un detenuto che non ricorda niente del suo passato deve affrontare un percorso per ricordarsi chi era un tempo. Per fargli recuperare la memoria, un medico gli inietta un siero sperimentale. Gli effetti saranno imprevedibili. Film da non perdere.

Rampage: furia animale, ore 21:15 su Premium Cinema

Film d’azione americano del 2018 per la regia di Brad Peyton, con Dwayne Johnson, Naomie Harris, Joe Manganiello e Makin Akerman. Davis è un esperto di primati dal carattere schivo e introverso: il suo unico vero amico è un gorilla super intelligente di nome George. Un esperimento genetico crudele lo trasforma un giorno in un’enorme creatura aggressiva che, insieme a una squadra di altre creature, metterà a repentaglio la sicurezza degli USA. Davis dovrà collaborare con Kate, ingegnere genetico, per fermare la catastrofe.

Momentum, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Film d’azione del 2015 diretto da Stephen Campanelli, con Olga Kurylenko, Morgan Freeman, James Purefoy, Sabine Palfi e Jenna Saras. Alex si lascia convincere dal fidanzato a rubare dei diamanti. Il piano sembra andare bene, ma ancora non sa che in realtà il vero obiettivo del colpo è una chiavetta USB di una certa importanza…

Film thriller da vedere stasera in TV

Hollywoodland, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film thriller del 2006 diretto da Allen Coulter, con Ben Affleck, Adrien Brody, Diane Lane e Bob Hoskins. Il misterioso suicidio di un certo George Reeves, attore che ha impersonato Superman nel 1959, porta un detective nel complesso, ambiguo e contraddittorio mondo di Hollywood. Film ispirato a una storia vera che vi lascerà un ricordo indimenticabile di Reeves.

Film horror da vedere stasera in TV

Grindhouse, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Regia di Quentin Tarantino. Un film con Kurt Russell, Sydney Tamiia Poitier, Vanessa Ferlito, Jordan Ladd, Tracie Thoms. Mentre un gruppo di ragazze passa le serate nei locali di Austin a fare baldoria sfrenata, un serial killer psicopatico, Stuntman Mike, si diverte a uccidere le sue vittime a bordo della sua Chevrolet Nova. Un omaggio cinefilo ai b-movie degli anni ’70: provocatorio, colto e geniale.

Film sentimentali da vedere stasera in TV

Questo piccolo grande amore, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Film romantico del 2009 diretto da Riccardo Donna, con Emanuele Bosi, Mary Petruolo, Mariella Valentini, Daniela Giordano e Federico Galante. È il 1972 quando Giulia e Andrea si incontrano e, nel pieno di una manifestazione studentesca, s’innamorano pazzamente. Pur essendo molto diversi per estrazione sociale e per frequentazioni, i due vivranno il loro amore tra alti e bassi, facendo fronte alle diverse situazioni che la vita presenterà loro. Ma sempre insieme.

