Programmi TV da non perdere stasera, giovedì 30 gennaio

Programmi TV in onda stasera

MasterChef Italia, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Continua la nona edizione di MasterChef Italia. Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri valutano i piatti di nuovi aspiranti chef, che tentano di aggiudicarsi il titolo di MasterChef italiano. Il tema della Mystery Box di oggi è la collaborazione tra gli aspiranti chef, che dovranno dividersi degli ingredienti. Il migliore avrà un grande vantaggio nell'Invention Test.

Chi è l’assassino?, ore 21:05 Crime investigation

Analizziamo alcuni dei casi più contorti della cronaca nera francese. A Marsiglia il 13 febbraio 1996 un'insegnante viene uccisa nella sua auto. Si tratta di un regolamento di conti?

Una notte al Museo d’Orsay, ore 21:15 Sky Arte HD

Un'incursione unica, notturna e solitaria nelle meravigliose sale del museo d'Orsay a Parigi, al seguito dall'attore e regista Charles Berling.

Titan Games con The Rock, ore 20:30 Blaze

Dwayne Johnson offre la possibilità, sia a uomini sia a donne, di testare la loro forza fisica e la loro tenacia in un'epica battaglia tra titani.

Grassi contro magri, ore 21:00 lei

Reality show televisivo di produzione britannica che mette a confronto i regimi alimentari di due persone, una in sovrappeso e una sottopeso. Nella clinica del dr. Christian grassi e magri si scambiano le diete.

Una famiglia allo stato brado, ore 21:00 Discovery Channel

La famiglia Hines vive ai confini della civiltà nelle montagne di Tonasket. Sono autosufficienti, ma fanno affidamento l'uno sull'altro in condizioni ambientali durissime.

Indagini ad alta quota: i grandi disastri, ore 20:55 National Geographic

Un'analisi sugli errori che si nascondono dietro i peggiori disastri aerei. Analizziamo cosa è avvenuto durante un terribile atterraggio esplosivo.

Supercar: auto da sogno, ore 21:05 Discovery Science

Vediamo da vicino le fabbriche che danno vita alle auto dei sogni. Seguiamo, passo per passo, la costruzione di alcune delle auto più famose del mondo, veri e propri gioielli a quattro ruote. Dalla Pagani Huayra all’Alfa Romeo 4C, passando per la Bugatti Veyron: gioielli a quattro ruote per pochi eletti!

L’Italia delle navi, ore 21:00 History

Beppe Severgnini e Raffaele Di Placido raccontano la storia del nostro popolo attraverso navi, transatlantici e piroscafi partiti dall'Italia e diretti in tutto il mondo.

I serpenti più pericolosi, ore 21:10 Nat Geo Wild

Partiamo per un sorprendente viaggio intorno al mondo in compagnia di Nigel Marven, che andrà alla ricerca di alcuni dei più temuti esseri striscianti sul pianeta. Il Messico ospita circa 400 specie di serpenti. Una buona parte di queste creature è velenosa.

Serie TV in onda stasera

Gomorra - La serie, ore 21:15 Sky Atlantic

Sky Atlantic ripropone la seconda stagione di “Gomorra - La serie”. Prodotta da Sky, da un’idea di Roberto Saviano e la regia di Stefano Sollima. L'era del clan Savastano sembra giunta al termine spalancando un vuoto di potere che Ciro e Salvatore Conte vogliono riempire stringendo nuove alleanze.

Griffin Jukebox, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox tornano i Griffin, la famiglia più scorretta e irriverente della tv. Peter, Lois, Meg, Chris, Stewie e Brian vi aspettano con le loro avventure.

Private Eyes, ore 21:00 Fox crime

Alle 21:00 su Fox life rivediamo la seconda stagione di “Private Eyes”, la serie con Jason Priestley nei panni di un ex-giocatore di hockey su ghiaccio diventato investigatore privato. Vive con il padre e la figlia adolescente con deficit visivo ed è divorziato da dieci anni.

Balthazar - 1^ TV, ore 21.05 Fox crime

A partire dalle 21:05, su Fox crime, vediamo due nuovi episodi della seconda stagione di “Balthazar”, la serie tv interpretata dall'attore di origini tedesche Tomer Sisley. Il protagonista è l’affascinante medico legale Raphael Balthazar, intelligente, irriverente e anticonformista ma anche geniale.

Forever, ore 21:15 Premium crime

Su Premium Crime rivediamo “Forever”, la serie fantasy-poliziesca con protagonista il dottor Henry Morgan, medico legale di New York che ha oltre 200 anni ed è immortale. Ogni volta che muore, il suo corpo scompare e l'uomo "rinasce", nudo, nelle acque dell'East River.

Manifest, ore 21:14 Premium Stories

Su Premium Stories, vediamo gli episodi della seconda stagione di “Manifest”, la serie tv realizzata dal premio Oscar Robert Zemeckis. Tutto parte da quando il volo 828 diretto al JKF di New York scompare dai radar dopo una violenta turbolenza. L’aereo e i 191 passeggeri a bordo non vengono mai più ritrovati.

The Brave, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action rivediamo “The Brave”, la serie ideata da Dean Georgaris che ruota attorno ai sacrifici professionali e personali che i militari devono affrontare nelle missioni di guerra. Protagonisti Patricia Campbell, vicedirettore della Defense Intelligence Agency e il Capitano Adam Dalton, ex operatore Delta Force, direttore delle comunicazioni della squadra.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New school, ore 21:20 DeA kids

Su DeA kids vediamo la sit com per ragazzi incentrata sulle vicende di un gruppo di “primini” della McGaffin International Middle School, una scuola media internazionale in cui esiste un fantomatico WC. Si tratta di un gabinetto rotto in cui è custodito il Wall Of Celebrities, un muro sul quale sono appese le foto delle 12 Leggende della scuola.

Blaze e le mega macchine, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr. va in onda “Blaze e le mega macchine”, la serie animata educativa che racconta le avventure di Blaze, un monster truck rosso, e del suo pilota AJ, un bambino molto intelligente. Accanto a loro, Gabby, una bambina appassionata di meccanica e gli altri monster truck Starla, Darington, Stripes e Zeg.

I Thunderman, ore 21:15 Nickelodeon

Alle 21:15 su Nickelodeon, vediamo “I Thunderman”, la serie tv con protagonista una famiglia di supereroi con superpoteri che cerca di vivere una vita il più normale possibile nella città immaginaria di Hiddenville.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Wacky Races, ore 21:00 Boomerang

Su Boomerang alle 21:00, “Wacky Races”, reboot della serie prodotta dalla Hanna-Barbera del 1968, incentrata su un campionato di corse automobilistiche con bizzarre vetture guidate da particolari personaggi.

Puppy Dog Pals, ore 20:50 Disney Junior

Alle 20:50 su Disney Junior le avventure di Bingo e Rolly, due adorabili cuccioli di carlino, sono fratelli con la passione per l'avventura.

