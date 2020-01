Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 30 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 30 gennaio, in TV su Sky. Commedie, fantasy e tanto altro

Film commedia da vedere stasera in TV

Nemiche per la pelle, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Commedia italiana del 2016 per la regia di Luca Lucini, con Margherita Buy, Claudia Gerini, Giampaolo Morelli e Paolo Calabresi. Due donne con stili di vita molto diversi si ritrovano a condividere un figlio, con risvolti semplicemente esilaranti. Un film da vedere.

Show Dogs – Entriamo in scena, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Regia di Raja Gosnell, con Will Arnett, Natasha Lyonne, Omar Chaparro, Oliver Tompsett, Andy Beckwith, Giampaolo Morelli. “Show dogs – Entriamo in scena” è la storia di Max, eccezionale cane poliziotto, e Frank, agente dell’FBI. Tra i due non è certo amore a prima vista, ma a metterli insieme è un’indagine a dir poco scottante, incentrata su una gang di contrabbandieri di animali. Una spy comedy basata su un grande classico dei set cinematografici che sembra non conoscere mai periodi di stanca: l’accoppiata poliziotto/cane.

I babysitter, ore 21:14 su Premium Cinema Comedy

Film di Giovanni Bognetti, con Francesco Mandelli, Paolo Ruffini, Andrea Pisani, Simona Tabasco, Davide Pinter, Diego Abatantuono. Andrea, nel giorno del suo trentesimo compleanno, viene incaricato di fare da babysitter al figlio del suo capo. Ma le conseguenze saranno devastanti. Trasposizione letterale della commedia francese “Babysitting”, è un film da vedere per trascorrere una serata di divertimento con tutta la famiglia.

Wild Target – Una valigia per tre, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Film del 2010 per la regia di Jonathan Lynn con Bill Bighy, Emily Blunt, Rupert Grint, Rupert Everett e Eileen Atkins. Victor è un sicario di mezz’età, snob e pieno di paranoie. Rose è una maestra del furto. Tony è un giovane sciroccato senza casa. A questi tre sfasati si aggiungono un gangster che vive una doppia identità di collezionista d’arte e una donna con seri dubbi sull’identità sessuale di suo figlio. Tutto chiaro? Un film tutto da ridere, consigliatissimo.

Serendipity – Quando l’amore è magia, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia del 2011 diretta da Peter Chelsom, con John Cusack, Kate Beckinsale, Jeremy Piven, Molly Shannon, Eugene Levy e Bridget Moynahan. Sarah e Jonathan si incontrano casualmente, alla vigilia di Natale, a New York. Basterà un sorriso per cambiare definitivamente le loro vite.

Noi siamo infinito, ore 21:15 su Premium Cinema

Film del 2012 per la regia di Stephen Chbosky, con Logan Lerman, Emma Watson, Ezra Miller e Kate Walsh. Tratto da un romanzo che è anche cult generazionale, il film parla della storia di Charlie, un ragazzino sensibile e dall'intelligenza vivace: scrive lunghe lettere ed è un vorace lettore di romanzi. Come spesso succede agli adolescenti, è timido e insicuro. Alla scuola superiore sarà poi ancora peggio.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Sobibor, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Film russo del 2018 diretto e interpretato da Konstantin Khabenskiy, con Christopher Lambert, Mariya Kozhevnikova, Michalina Olszanska, Philippe Reinhardt. Durante la Seconda guerra mondiale, l'ufficiale sovietico Alexander Pechersky è recluso nel campo di sterminio di Sobibor in Polonia. Ha pianificato una fuga di massa ma, al momento di mettere in atto il piano, le cose vanno diversamente. Tuttavia, un gruppo di prigionieri guidati da Pechersky riesce a scappare. Una drammatica rivolta.

Peppermint – L’angelo della vendetta, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Su Sky Cinema Uno +24 va in onda “Peppermint - L’angelo della vendetta”, con un grande personaggio femminile, interpretato da Jennifer Garner. Diretto da Pierre Morel, il film racconta la storia di Riley North, una giovane madre che, dopo aver assistito all’uccisione del marito e della figlia da parte di una gang di narcotrafficanti, cambia radicalmente la propria vita. La troviamo dopo cinque anni nei panni di un’assassina assetata di giustizia e di vendetta. Un action movie che mostra un altro lato delle donne, capaci di tutto se ferite.

L’ultimo inquisitore, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Film drammatico per la regia di Milos Forman, con Javier Bardem, Natalie Portman, Stellan Skarsgard, Randy Quaid e Michael Lonsdale. Spagna, anno 1792: Francisco Goya dipinge ritratti della regina Maria Luisa di Borbone-Parma, ma suscita il sospetto della chiesa per via delle strane incisioni. Pur discostandosi dalla biopic, mette lo spettatore al cospetto della vita di un importante pittore.

Film western da vedere stasera in TV

Geronimo, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Alle 21.15 su Sky Cinema Due, “Geronimo”, con Scott Wilson, Gene Hackman, Robert Duvall, Jason Patric, Wes Studi e la regia di Walter Hill. Il fiero capo indiano Geronimo si adatta a vivere rinchiuso nella riserva S. Carlos. Ma per poco: ben presto per i maltrattamenti è costretto a ribellarsi. Fugge con un pugno di seguaci e sparge il terrore nell’Arizona. Dopo molti anni di scorrerie decide di arrendersi ottenendo una onorevole pace dal governo di Washington. Geronimo è il miglior western dai tempi di Corvo Rosso. Non è che la concorrenza sia stata irresistibile ma è già un buon risultato.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Biancaneve e il cacciatore, ore 21:15 su Sky Cinema Adventure

Regia di Rupert Sanders per la rilettura cinematografica della famosa fiaba. Un film con Kristen Stewart, Charlize Theron, Chris Hemsworth, Sam Claflin, Ian McShane. Rupert Sanders rilegge la fiaba dei fratelli Grimm e realizza un film dalle tinte dark in costume, contraddistinto da modifiche sostanziali nella caratterizzazione dei personaggi e nella struttura stessa dello sviluppo narrativo. Il film scorre veloce e cattura l'attenzione del pubblico, le interpretazioni dei tre attori principali sono credibili, buoni gli effetti speciali.

Film di supereroi da vedere stasera in TV

Spider-Man, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Film americano del 2002 per la regia di Sam Raimi, con Tobey Maguire, Willem Dafoe, Kirsten Dunst e James Franco. Rimasto orfano in tenera età, timido e un po’ scombinato, Peter Parker cresce nel Queens insieme a zia Mary e zio Ben, che gli vogliono un mondo di bene e a cui è attaccatissimo. Un giorno, mentre assiste con la classe a una dimostrazione scientifica sugli aracnidi, viene morso da un ragno geneticamente modificato che gli conferisce dei poteri speciali. Ecco le origini di Spider-Man, uno dei supereroi più amati di sempre.

Film horror da vedere stasera in TV

Unfriended: Dark Web, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Per gli amanti dei film horror una pellicola ricca di suspense e colpi di scena. La pellicola è girata in forma di documentario, che inizia quando, durante una chat, sei ragazzi ricevono un messaggio da un'amica morta un anno prima. Regia di Levan Gabriadze, con Courtney Halverson, Jacob Wysocki, Will Peltz, Matthew Bohrer e Heather Sossaman.

Film biografici da vedere stasera in TV

Una giusta causa, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film biografico americano del 2018 per la regia di Mimi Leder, con Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux e Sam Waterston. Ruth Bader Ginsburg è una delle nove donne che nel 1956 viene accettata al corso di legge dell'Università di Harvard. Nonostante il suo talento, viene però rifiutata da tutti gli studi legali solo perché donna. Sostenuta dall'avvocato progressista Dorothy Kenyon, accetta un controverso caso di discriminazione di genere. Contro il parere di tutti, Ruth vince il processo che determina un precedente nella storia legale statunitense.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Viaggio nell’isola misteriosa, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Film d’avventura del 2012 diretto da Brad Peyton, con Dwayne Johnson, Michael Caine, Josh Hutcherson, Luis Guzmán e Vanessa Hudgens. Sean e il fidanzato di sua madre si avventurano in in viaggio su un’isola mitica, abitata da mostri. La loro missione è quella di ritrovare il nonno di Sean, di cui non si hanno più tracce.

Film thriller da vedere stasera in TV

Red Dragon, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Film thriller del 2002, tratto dal primo romanzo della trilogia di T. Harris dedicata al personaggio di Hannibal “The Cannibal” e antecedente alla pellicola “Il silenzio degli innocenti”. Diretto da Brett Ratner, con Harvey Keitel, Frank Langella, Anthony Hopkins, Ralph Fiennes e Frankie Faison. Lecter aiuta l’agente dell’FBI Will Graham a scoprire l’identità e ad arrestare un pericoloso serial killer che emula le efferatezze commesse tempo addietro proprio dal pericoloso psichiatra.

