Masterchef 9, chi sono gli eliminati della puntata 6

Gianna e Fabio sono gli ultimi concorrenti esclusi dal cooking show di Sky. Ecco perché non hanno convinto Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciulo

di Floriana Ferrando

Gianna è la peggiore dell’Invention Test e delude nella prova a tema di fronte all’ospite Niels Rodin; Fabio si gioca il tutto e per tutto contro Maria Teresa, ma non supera il Pressure Test e deve togliere il grembiule di MasterChef Italia. MasterChef 9, sesta puntata: eliminata Gianna Dopo una Mistery Box a base di cous cous, dove il lavoro di Gianna non sa distinguersi, la concorrente affronta l’Invention Test a tema agrumi: di fronte a Niels Rodin, agrumicoltore d’eccezione, la concorrente deve cucinare un piatto utilizzando lo speciale ‘limone caviale’, un agrume di origine australiana che nessuno dei concorrenti aveva mai visto prima. Anziché utilizzarlo crudo, come consigliato dall'ospite in studio, Gianna decide di cucinarlo all’interno di un risotto, ma sbaglia: il sapore del limone caviale, che dovrebbe essere il protagonista della preparazione, si sente a malapena. L'aspirante chef non riesce a rispettare il prezioso ingrediente e è chiamata fra i peggiori della prova, insieme a Giada e Vincenzo: Gianna Meccariello, commessa 29enne di Bolzano con la passione per il canto e la cucina, è la prima eliminata della sesta puntata di MasterChef 2020.

MasterChef 9: i piatti di Fabio nella puntata 6

Durante l’Invention Test, Fabio decide di cucinare il suo personale baccalà agli agrumi, una preparazione che piace alla giuria: "Qui hai calato l’asso, sono contento di come hai lavorato", commenta chef Giorgio Locatelli all’assaggio. Nella prova in esterna, Fabio gareggia con la brigata blu, capitanata da Antonio: il gruppo cucina un menù vegetariano dai tipici sapori indiani, per i 60 invitati al matrimonio di Mario e Aroti. La prova fallisce e Fabio, insieme ai compagni di esterna e a Vincenzo, affronta il Pressure Test di MasterChef 9.

MasterChef 9, sesta puntata: eliminato Fabio

Il Pressure Test mette i concorrenti di fronte ad una serie di duelli all'ultima padella. Fabio è chiamato ad affrontare Marisa preparando la pasta alla Norma, ma perde e procede nel Pressure Test contro Luciano, sfidandolo con uno zabaione. Fabio resta in sfida e affronta Maria Teresa con un piatto di trenette al pesto: la ragazza ha la meglio, eliminato Fabio Scotto di Vetta, avvocato di Napoli.

