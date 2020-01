Programmi TV da non perdere stasera, mercoledì 1 gennaio

Programmi TV in onda stasera

Il Natale è servito, ore 17.10 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Anche a Capodanno Sky Uno presenta “Il Natale è servito”. Paul Ainsworth e Catherine Fulvio si uniscono insieme ad alcuni ospiti speciali per creare deliziose specialità natalizie, condividendo i loro segreti culinari.

Confessioni di un detective, ore 21:05 Crime Investigation

In “Confessioni di un detective”, in onda alle 21:05 su Crime Investigation, ascoltiamo le dichiarazioni di alcuni detective che sono riusciti a risolvere casi apparentemente impossibili.

Il Museo del Prado - La corte delle meraviglie, ore 21:15 Sky Arte

Jeremy Irons ci conduce alla scoperta di un patrimonio di bellezza e di arte da meraviglia: il Museo del Prado di Madrid.

Mountain Men: Gli ultimi pionieri, ore 21:00 Blaze

Su Blaze riprendono le avventure degli ultimi pionieri d'America, i Mountain Men, uomini coraggiosi, veri e propri guerrieri delle montagne che vivono isolati dalla civiltà. I protagonisti sono Tom Oar, Rich Lewis, Marty Meierotto e Kyle Bell, con le rispettive famiglie.

Palco, doppio palco, ore 21:05 Comedy Central

Dal Teatro Novelli di Rimini, gli spettacoli dei migliori comici del panorama italiano. Stasera, Peppe Iodice.

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21:00 lei

Su lei alle ore 21:00, un’altra puntata di “Malattie imbarazzanti XXL”. Oggi il dr. Christian visita una donna in pericolo di vita a causa dell'obesità, mentre la dr.ssa Pixie si occupa di una donna le cui gambe non reggono i suoi 200 Kg di peso.

Come è fatto, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel, alle 21:00, “Come è fatto”, il programma che ci regala un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di comunissimi oggetti, dando per scontato tutto il lavoro che sta dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiano.

Disastri in presa diretta, ore 20:55 National Geographic

Il Nepal è stato colpito da un terremoto devastante. La forte scossa ha provocato numerose valanghe in tutto il Paese. Ascoltiamo le storie dei sopravvissuti.

Ingegneria in scala, ore 21:05 Discovery science

I migliori costruttori di modellini si preparano per la sfida di “Ingegneria in scala”: monster truck potenti, aerei alimentati al cherosene e motoscafi veloci fino a 120 km all'ora. Chi vincerà?

L’ultimo viaggio di Colombo, ore 21:00 History

Meno di un decennio dopo il suo famoso viaggio del 1492, Cristoforo Colombo cade in disgrazia e finisce in una prigione caraibica. Ma è da qui che progetterà un ultimo viaggio.

Wild Alaska: vita al Polo Nord, ore 21:10 Nat Geo wild

Le coste americane ospitano incredibili creature. In Alaska, numerose specie tentano di sopravvivere in uno dei luoghi più inospitali del pianeta.

Serie TV in onda stasera sui canali Sky

His dark materials - Queste oscure materie, ore 21:15 Sky Atlantic, Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Parte stasera, in contemporanea su Sky Uno e Sky Atlantic “His dark materials - Queste oscure materie”, la serie tv tratta dall'omonima trilogia letteraria fantasy dello scrittore britannico Philip Pullman e tratta della storia di Lyra Belacqua, giovane ragazzina che vive nella Oxford di un mondo parallelo. La serie è ambientata in un mondo parallelo, dove l'anima degli esseri umani si manifesta fisicamente nella forma di un animale: il proprio personalissimo daimon.

The Big Bang Theory, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox rivediamo invece gli episodi della prima stagione di “Big Bang Theory”, la serie che racconta le avventure di un gruppo di geniali nerd. I quattro protagonisti trascorrono il loro tempo libero tra la lettura di fumetti, videogame, giochi di ruolo e la visione di film e serie TV a tema fantascienza e supereroi.

Grand Hotel, ore 21:00 Fox life

Alle 21:00 su Fox life rivediamo la prima stagione di “Grand Hotel”, adattamento statunitense dell’omonima telenovela spagnola. Prodotta da Eva Longoria e ideata da Brian Tanen la serie racconta la vita professionale e personale dei lavoratori di un hotel a conduzione familiare a Miami.

Private Eyes, ore 21:05 Fox crime

Alle 21:05 su Fox crime la terza stagione di “Private Eyes”, la serie con Jason Priestley nei panni di un ex-giocatore di hockey su ghiaccio diventato investigatore privato. Vive con il padre e la figlia adolescente con deficit visivo ed è divorziato da dieci anni.

Shades of blue, ore 21:15 Premium crime

Su Premium crime, rivediamo la prima serie di “Shades of blue”, il poliziesco procedurale con protagonista Jennifer Lopez, nei panni di un’investigatrice corrotta della polizia di New York. La serie tv è valsa alla Lopez un People's Choice Awards come migliore attrice.

Legacies, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories vediamo la seconda stagione di “Legacies”, la serie fantasy spin-off di “The Originals”, a sua volta spin-off di “The Vampire Diaries”. “Legacies” segue le vicende di Hope Mikaelson, figlia di Klaus Mikaelson e Hayley Marshall.

Proof, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action, alle 21:15 va in onda “Proof”, la serie con protagonisti Jennifer Beals, Matthew Modine e Joe Morton, cancellata dopo una sola stagione. Dopo la morte del figlio adolescente, il divorzio dal marito e un pessimo rapporto con sua figlia, la dottoressa Carolyn Tyler è persuasa da Ivan Turing, un inventore tecnologico e miliardario con il cancro, a indagare su casi soprannaturali.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Spirit: Riding free, ore 21:15 DeA kids

Su DeA kids va in onda “Spirit: Riding free”, la serie tv in computer grafica basata sul film d'animazione del 2002 candidato all'Oscar, “Spirit - Cavallo selvaggio”.

Alvinn!!! and the Chipmunks, ore 20:50 Nick jr

Alle 20:50 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

Game Shakers, ore 21:15 Nickelodeon

Su Nickelodeon continuano gli episodi di “Game Shakers”, la sitcom creata da Dan Schneider. Babe e Kenzie creano, per un progetto scolastico, il loro primo videogioco, Sky Whale. Il successo inaspettato fa sì che le due ragazzine creino una società con l’amico Hudson, la Game Shakers.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Taffy, ore 21:13 Boomerang

La serie creata da Cyber Group Studios in collaborazione con Turner è ispirata allo stile e alla comicità dei grandi classici di Hanna & Barbera. Taffy è un simpatico procione che vive in strada, costantemente affamato e alla ricerca di cibo.

Fancy Nancy Clancy, ore 20:50 Disney Junior

Alle 20:50 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

