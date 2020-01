Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 1 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 1 gennaio, in TV su Sky. Commedie, biografici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Non ci resta che il crimine, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Commedia italiana del 2019 diretta da Massimiliano Bruno, con Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi e Ilenia Pastorelli. Un gruppo di tre amici escogita un metodo per fare soldi facili. Uno strano scherzo del destino, però, li fa viaggiare indietro nel tempo. I tre si ritroveranno negli anni ’80, alle prese con la Banda della Magliana.

Una hostess tra le nuvole, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film commedia del 2002 diretto da Bruno Barreto, con Gwyneth Paltrow, Christina Applegate, Mike Myers, Kelly Preston e Mark Ruffalo. Donna è una ragazza di provincia, cresciuta in un campeggio per roulotte, che sogna fin da bambina di diventare hostess. La strada per raggiungere il suo obiettivo, però, non sarà priva di ostacoli.

Mi presenti i tuoi?, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Una commedia del 2004 interpretata da Robert De Niro, Ben Stiller, Dustin Hoffman, Barbara Streisand, Blythe Danner, Teri Polo e diretta da Jay Roach. Il film è il sequel di “Ti presento i miei” e, tra gag divertenti e battute esilaranti, ne mantiene lo spirito e l’atmosfera. Jack Byrnes e sua moglie, in compagnia della figlia e del futuro genero Greg, si recano a Miami per conoscere i genitori del ragazzo. Bernie e Roz Fotter sono quanto di più distante dai Byrnes: avvocato in pensione lui e terapista sessuale lei, si rivelano immediatamente troppo eccentrici per i gusti dell’ex agente CIA Byrnes.

Il gioco delle coppie, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film commedia del 2018 diretto da Olivier Assayas, con Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne, Nora Hamzawi e Christa Théret. Alain è uno scrittore inquieto che ama Selena, ma la tradisce con la sua assistente. Léonard è uno scrittore che ama sua moglie ma la tradisce con Selena. Una pellicola sofisticata e divertente sui complicati e clandestini legami amorosi dei protagonisti.

Lo stagista inaspettato, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film commedia diretto da Nancy Meyers, con Robert De Niro, Anne Hathaway, Rene Russo, Anders Holm, JoJo Kushner e Andrew Rannells. Ben, pensionato settantenne e vedovo, non riesce a rimanere senza amore né lavoro. Decide così di ripartire dalla gavetta, approfittando di un programma di stagisti senior promosso da un e-commerce di abbigliamento. A Ben viene assegnato il ruolo di assistente della fondatrice dell'azienda, Jules, più giovane di lui di 40 anni.

Ho vinto la lotteria di Capodanno, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Commedia italiana del 1989 diretta da Neri Parenti, con Paolo Villaggio, Camillo Milli, Antonio Allocca e Carlo Colombo. Dopo diversi tentativi di suicidio e mentre sta tentando di farla di nuovo finita, Fantozzi scopre di aver vinto alla lotteria. Nasconderà il biglietto in una macchina da scrivere che gli verrà pignorata. Non sarà facile recuperarla.

Film thriller da vedere stasera in TV

L'ombra del diavolo, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film thriller del 1997 diretto da Alan J. Pakula, con Brad Pitt, Harrison Ford, Treat Williams, David O'Hara, Natascha McElhone e Margaret Colin. Un giovane irlandese appartenente all’Ira viene mandato a New York per acquistare una partita di armi necessaria alla causa indipendentista del suo paese. Ad accoglierlo nella grande mela vi è un poliziotto di origini irlandesi, ignaro della vera identità del ragazzo.

Dream House, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Thriller psicologico diretto da Jim Sheridan, con Elias Koteas, Marton Csokas, Taylor Geare, Claire Geare, Rachel Fox e Jane Alexander. Un editore decide di trasferirsi insieme alla moglie e alle due figlie in una casa del New England, dove anni prima si è consumato un efferato omicidio. L’uomo inizia ad allarmarsi quando attorno all’edificio si verificano movimenti sospetti.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Rocky Balboa, ore 21:15 Sky Cinema Rocky

Film diretto e interpretato da Sylvester Stallone con, Burt Young, Antonio Tarver, Milo Ventimiglia, Geraldine Hughes e Mike Tyson. Dopo essersi ritirato dalle scene a causa della morte dell’amata Adriana, Rocky torna sul ring per alcuni combattimenti. Il vecchio e glorioso pugile dovrà vedersela con il detentore in carica dei pesi massimi per dimostrare di essere ancora un campione.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Un ponte per Terabithia, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film americano del 2007 diretto da Gabor Csupo, con Josh Hutcherson, Anna Sophia Robb e Robert Patrick. Jesse ama dipingere, ma sia i suoi familiari che i suoi compagni di scuola lo prendono in giro. Quando conosce Lesie, i due immaginano un bosco dove rifugiarsi dalla realtà. Una straordinaria avventura nel mondo della fantasia, dai produttori de “Le cronache di Narnia”.

Il Signore degli anelli - Le due torri, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film fantasy del 2002 diretto da Peter Jackson, con Elijah Wood, Viggo Mortensen, Sean Astin, Ian McKellen, Liv Tyler e Cate Blanchett. Secondo episodio della saga di Tolkien. La Compagnia dell’anello si è sciolta e i suoi membri seguono percorsi diversi nel tentativo di distruggere l’anello e sconfiggere Sauron. L’ultima speranza è riposta in Frodo e Sam che cercheranno di attraversare i confini di Mordor.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Attacco al potere - Olympus has fallen, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film d’azione del 2013 diretto da Antoine Fuqua, con Gerard Butler, Aaron Eckhart, Angela Bassett, Morgan Freeman, Dylan McDermott e Melissa Leo. Mike Banning è un agente di sicurezza al sevizio del presidente degli Stati Uniti. Dopo la morte della First Lady in un tragico incidente, l’uomo viene sollevato dall’incarico. Si ritroverà, tuttavia, a dover difendere la Casa Bianca da una terribile minaccia.

Ocean’s 8, ore 21:14 Premium Cinema +24 HD

Film d’azione diretto da Gary Ross, con Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Sarah Paulson, Mindy Kaling e Rihanna. Dopo cinque anni in prigione, Debbie Ocean ha messo a punto il piano più grande della sua vita: rubare una collana di diamanti da 150 milioni di dollari. Per farlo, però, deve mettere in piedi una squadra di sole donne pronte a colpire durante una delle notti di gala più importanti di New York. Sequel e spin-off al femminile della trilogia Ocean's.

Film biografici da vedere stasera in TV

Tonya, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film biografico diretto da Craig Gillespie, con Margot Robbie, Sebastian Stan, Allison Janney, Paul Walter Hauser e Julianne Nicholson. Un biopic incentrato sulla pattinatrice americana Tonya Harding, al centro di uno scandalo nel 1994. La pellicola di Gillespie racconta l’ascesa e la caduta della Harding, ripercorrendo la sua biografia dai 4 ai 44 anni. “Tonya” ha ricevuto tre candidature e vinto un premio Oscar, andato a Allison Janney come miglior attrice non protagonista.

Bohemian Rhapsody, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film biografico del 2018 di Bryant Singer, con Rami Malek, Lucy Boyton, Gwilym Lee, Ben Hardy e Joseph Mazzello. I Queen con la loro musica e il loro grandissimo frontman, Freddie Mercury, hanno mandato in frantumi ogni stereotipo e convenzione. L’ascesa della band raccontata in un film che descrive il percorso musicale del gruppo fino alla reunion alla vigilia del Live Aid, nel 1985.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

The Legend of Tarzan, ore 21:14 Premium Cinema

Film d’avventura del 2016 diretto da David Yates, con Alexander Skarsgård, Samuel L. Jackson, Christoph Waltz, Margot Robbie e Djimon Hounsou. Tarzan è costretto a tornare in Congo come emissario del Parlamento dopo i tanti anni trascorsi dall’addio alla giungla africana. Una scelta sofferta, che lo vedrà svestire i panni di Lord Greystoke. Al suo fianco non mancherà l’amata moglie Jane.

