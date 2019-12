Programmi TV da non perdere stasera, lunedì 23 dicembre

Programmi tv in onda stasera

Le Kardashian, ore 17:50 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Continua su Sky Uno “Le Kardashian”, il reality che segue la vita di una delle famiglie più high-profile di Hollywood. Protagoniste sono le sorelle Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West e Khloé Kardashian, insieme alle sorellastre Kendall e Kylie Jenner e alla loro “Momager” Kris Jenner. Kris, Kim, Kourtney e Khloé sono anche produttrici esecutive della serie.

The Robbie Williams Christmas Show, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Alle 21:15 su Sky Uno “The Robbie Williams Christmas Show”: dall'Alexandra Palace di Londra, Robbie Williams regala una serata di musica con le sue hit e le nuove canzoni tratte dal suo primo album natalizio “The Christmas Present”.

Delitti a circuito chiuso, ore 21:05 Crime investigation

Sempre più spesso è grazie alle registrazioni delle telecamere a circuito chiuso che i colpevoli più insospettabili vengono incastrati e i casi apparentemente irrisolvibili vengono ricostruiti. Grazie ai filmati originali, alle ricostruzioni e alle testimonianze di investigatori e familiari delle vittime, il programma risolve alcuni casi di omicidio che sembravano destinati a restare irrisolti.

Elvis Presley - Re per sempre, ore 21:15 Sky Arte HD

Rivive la vita di Elvis, il re del Rock n roll, in questo film diretto da Thom Zimny e prodotto da HBO. La colonna sonora è a cura del chitarrista dei Pearl Jam.

Affari di famiglia, ore 21:25 Blaze

A partire dalle 21:25, su Blaze “Affari di famiglia”, il programma ambientato in un negozio dei pegni di Las Vegas. In ogni puntata, seguiamo le imprevedibili vicende della famiglia Harrison, proprietaria di un grande banco dei pegni.

Comedy Central presenta, ore 21:00 Comedy Central

Gli speciali esclusivi monografici di alcuni dei più grandi comici italiani. Questa sera, dal Teatro San Babila di Milano, lo spettacolo di Giovanni Cacioppo.

Emozioni in sala parto con Emma Willis, ore 21.00 lei

Una serie affascinante ed emozionante con Emma Willis nei panni di un’assistente in un reparto di maternità. Un programma di training di 12 settimane con cui Emma impara sul campo ad assistere le ostetriche nel difficile ma straordinario compito di far nascere i bambini.

Megalodonte: la leggenda degli abissi, ore 21:00 Discovery channel

Scopriamo la storia del Megalodonte, il predatore marino più grande della storia del pianeta. È possibile che la gigantesca creatura, ancora oggi, si nasconda fra le acque dei nostri oceani?

Gordon Ramsay: fuori menù, ore 20:55 National Geographic

Gordon Ramsay arriva negli angoli più remoti dell'Isola del Sud in Nuova Zelanda. Durante la sua avventura, lo chef scopre i segreti della cucina maori.

A prova di scienza, ore 21:05 Discovery Science

Kevin Moore e Grant Reynolds cercano di sopravvivere ad una corsa a bordo dei loro bolidi Off-Road Soap Box Racers ad oltre oltre 48 Km/h. Inoltre, un vulcano realizzato in casa diventa enorme durante la terza fase di eruzione.

Codice Husky, ore 21:00 History

Un collage di rari e preziosi filmati, girati direttamente con pellicole a colori durante la seconda guerra mondiale e ora restaurati. Una serie di eccezionale interesse: testimonianza viva di chi prese parte a quegli storici avvenimenti.

Wild Christmas, ore 21:10 Nat Geo Wild

Il regista Bertie Gregory si avventura nell'Artico per osservare il comportamento di numerose specie che vivono nei territori impervi, sopportando temperature glaciali.

Serie TV in onda stasera

Watchmen - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic vediamo gli episodi doppiati in italiano del finale di stagione di “Watchmen”, la serie targata HBO basata sull'omonimo fumetto della DC Comics. Con Regina King, Don Johnson e Jeremy Irons.

War of the worlds - 1^ TV, ore 21:15 Fox

Su Fox in prima visione tv, vediamo “War of the Worlds”, la serie tv con Gabriel Byrne che è un adattamento dell'omonimo romanzo di H.G. Wells. Rispetto al romanzo, troviamo un’ambientazione europea (tra Inghilterra e Francia) e ai giorni nostri. Tutto inizia quando un laboratorio astronomico sulle Alpi orientali francesi capta una frequenza potentissima e innaturale, alla quale segue una caduta di numerosi oggetti non identificati in vari luoghi del mondo, sempre vicino a centri abitati.

Grey’s anatomy - 1^ TV, ore 21:05 Fox life

Su Fox life alle 21:05 continuano, in prima visione TV, gli episodi della sedicesima stagione di “Grey’s anatomy”, la serie incentrata sulla vita della dottoressa Meredith Grey, tirocinante di chirurgia nell'immaginario “Seattle Grace Hospital” di Seattle. Il medical drama ha vinto 2 Golden Globe e 4 Emmy.

This is us - 1^ TV, ore 22:00 Fox life

Alle 22:00 vediamo invece la quarta stagione di“This is us”, la serie vincitrice di un Golden Globe e tre Emmy che racconta, nel corso di tre archi temporali, un dramma familiare. Le vicende di tre fratelli gemelli vengono vissute dal 1980, anno della loro nascita, fino alla vita adulta.

NCIS, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox crime vediamo la sedicesima stagione di “NCIS”, la serie che segue le vicende della squadra di agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service (NCIS), un dipartimento della Marina Militare degli Stati Uniti che si occupa dei casi criminali o investigativi che coinvolgono i membri del corpo militare stesso.

Strike - Il baco da seta - 1^ TV, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime, alle 21:15, arriva l’adattamento inglese dei primi tre romanzi di Robert Gailbraith, pseudonimo sotto cui si cela J.K. Rowling, la “mamma” di Harry Potter. Protagonisti il detective privato Cormoran Strike e la sua assistente Robin Ellacott.

Suits, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories vediamo l’ottava stagione di “Suits”, il legal drama con protagonista Harvey Specter, uno dei più importanti avvocati di New York, cinico e spietato. I 5 personaggi principali dipendenti nella fiction della Pearson Specter Litt a Manhattan sono interpretati da Gabriel Macht, Patrick J. Adams, Rick Hoffman, Meghan Markle, e Sarah Rafferty.

Izombie - 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

Alle 21:15 su Premium Action vediamo in prima tv, la quarta stagione di “Izombie”, la serie con protagonista Rose McIver, una studentessa di medicina diventata uno zombie che lavora come assistente in un obitorio.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Ready. Music. Play!, ore 21:15 DeA kids

Su DeAKids arriva il programma “Ready. Music. Play!”, con protagoniste quattro famose influencer, Sofia Dalle Rive, Caterina Cantoni, Virgitsch e Giulia Savulescu. La conduzione è affidata a Jody Cecchetto, figlio del produttore e talent scout Claudio Cecchetto.

Alvinn!!! and the Chipmunks, ore 21:05 Nick jr

Alle 21:05 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

Game Shakers, ore 20:55 Nickelodeon

Su Nickeolodeon continuano gli episodi di “Game Shakers”, la sitcom creata da Dan Schneider. Babe e Kenzie creano, per un progetto scolastico, il loro primo videogioco, Sky Whale. Il successo inaspettato fa sì che le due ragazzine creino una società con l’amico Hudson, la Game Shakers.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Looney Tunes: due conigli nel mirino, ore 21:25 Boomerang

Un giorno Speedy dona a Lola un fiore straordinario con cui lei crea un’essenza inebriante. Da quel momento la sua bottiglia di profumo diventa oggetto di interesse per molti.

T.O.T.S., ore 20:50 Disney Junior

T.O.T.S. – Trasporto Organizzato Teneri Supercuccioli è la serie animata per bambini dai 2 ai 5 anni, che racconta del tenace pinguino Pin e del fenicottero di buon cuore Freddy, piloti junior in prova presso la compagnia T.O.T.S.

