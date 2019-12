Watchmen, le anticipazioni del finale di stagione

Ultimo appuntamento su Sky Atlantic con Watchmen , la nuova serie cult di casa HBO creata da Damon Lindelof e ispirata all'omonima opera a fumetti di Alan Moore e Dave Gibbons. Ecco alcune anticipazioni sul nono e ultimo episodio , in onda lunedì 16 dicembre in versione originale sottotitolata alle 03.00 , in contemporanea con gli U.S.A. (poi in replica alle 22.15). L'ottavo episodio in versione doppiata in italiano andrà invece in onda in prima serata alle 21.15. - Watchmen, la serie tv: ecco dove vederla

di Linda Avolio

Watchmen: cosa va in onda lunedì 16 dicembre su Sky Atlantic Lunedì 16 dicembre su Sky Atlantic andrà in onda il nono e ultimo episodio di Watchmen in versione originale sottotitolata alle 03.00, in contemporanea con gli U.S.A. (poi in replica alle 22.15). In prima serata, invece, andrà in onda l'ottavo episodio in versione doppiata in italiano. Trovate qui la recensione (ovviamente ci sono SPOILER per chi non ha ancora visto l'episodio!), mentre trovate qui le foto. Watchmen, stagione 1, episodio 9: alcune anticipazioni See How They Fly (Guarda come volano) è il nono e ultimo episodio della prima stagione di Watchmen. Tic-toc, tic-toc, la fine questa volta è vicina. Per davvero. Mentre il misterioso Millennium Clock, l'Orologio del Millennio, di Lady Trieu è pronto per l'inaugurazione, il Senatore Keene si prepara ad assorbire e fare suoi i poteri del Dr. Manhattan, AKA Cal Abar. Angela e Laurie Blake ovviamente non staranno a guardare. Lontano, molto lontano da lì, Adrian Veidt prepara la sua fuga. Qui sotto trovate alcune foto tratte dal promo rilasciato da HBO dopo l'ottavo episodio. Sotto le foto trovate alcune riflessioni che contengono SPOILER per chi non ha ancora visto l'ottavo episodio di Watchmen.

@HBO

@HBO

@HBO

@HBO

@HBO

@HBO

@HBO

Ultimissimo episodio per la prima, avvincente, roboante, entusiasmante stagione di Watchmen. Che fine ha fatto il Dr. Manhattan? Non è morto, non è sparito nel nulla, ma dov'è? La risposta più ovvia è "nel covo della Seventh Cavalry." Da ciò che si può evincere dal promo (che trovate qui sotto), il Senatore Keene è infatti pronto ad assorbire i poteri del Dio Blu, con tutte le terribili conseguenze del caso.

E' naturale e sensato prevedere che Angela tenterà in tutti i modi di salvare il suo amato Cal, così come è naturale e sensato predevere che anche Laurie, nonostante sia prigioniera, non se ne starà con le mani in mano in un momento del genere, considerando la posta in gioco e considerando i conti in sospeso con Jon.

L'arrivo improvviso dell'Agente Petey (Lube Man, l'uomo lubrificante?) e Looking Glass, attualmente latitante dopo aver fatto fuori il manipolo di seguaci inviati da Keene per farlo fuori, potrebbe ribaltare la situazione, o quantomeno far guadagnare un po' di tempo, ma a fare la differenza quasi sicuramente sarà Lady Trieu.

Il Millennium Clock, l'Orologio del Millennio, sta per essere ufficialmente attivato, ma ancora non si sa bene a cosa serva. Nel video, inoltre, si vede qualcuno recarsi nella fortezza di Ozymandias in Antartide: che si tratti della figlia, che in realtà è la madre clonata, della misteriosa scienziata? In cosa consiste il suo piano per salvare l'umanità? E William che fine ha fatto? Veniamo infine a Veidt: riuscirà a scappare dal carcere e a tornare sulla Terra?

Ne sapremo di più a breve: l'appuntamento con il nono e ultimo episodio della prima stagione di Watchmen in versione originale sottotitolata è per lunedì 16 dicembre alle 03.00 su Sky Atlantic (in replica alle 22.15, dopo l'ottavo episodio in versione doppiata).