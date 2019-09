Hell's Kitchen Usa, Gordon Ramsay presenta la 18ma edizione

L’edizione numero 18 di Hell's Kitchen Usa

La gara si preannuncia più agguerrita che mai, le cucine saranno il banco di prova infuocato sul quale si sfideranno i sedici concorrenti in gara. Ma chi sono i protagonisti? Dei sedici in gara, otto hanno già partecipato e non hanno vinto nelle precedenti edizioni, gli altri otto invece sono al loro debutto. Chef Gordon, come sappiamo, non avrà pietà per nessuno, severo e integerrimo guiderà gli sfidanti puntata dopo puntata, senza risparmiare loro alcun tipo di critica. Al suo giudizio, non sfuggirà nessuno. Questo è poco, ma sicuro.

Chi sono i concorrenti

Chi vincerà tra i "Rookies" che rispondono al nome di Mia Castro, Chris "Motto" Motto, Kanae Houston, Jose DeJesus, Scotley Innis, Elizabeth "Gizzy", Chris Mendonca e Scott Popovic e i “Veterani” Ariel Contreras-Fox, Bret Hauser, Heather Williams, Trevor "Trev" McGrath, Rosanne "Roe" DiLeo, Torrece "T" Gregoire, Kevin Cottle e Jennifer "Jen" Gavin? Senza ombra di dubbio solo chi saprà dimostrare senza riserve il proprio talento e la propria determinazione. Non basteranno il rigore, l’impegno e il talento, occorrerà dimostrare di avere quella marcia in più che fa la differenza. Il maestro scozzese dei fornelli, calciatore professionista mancato, saprà riconoscere le inclinazioni e le doti indispensabili che un vero chef deve avere. La sfida può cominciare, su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, a partire dal 2 settembre.