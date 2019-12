Film stasera in TV: da non perdere oggi, lunedì 23 dicembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 23 dicembre, in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Ricomincio da me, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Regia di Helen Hunt. Un film con Brenton Thwaites, Robert Knepper, Helen Hunt, Luke Wilson, Leonor Varela, Callum Keith Rennie. Editore del The New Yorker, Jackie decide di seguire il figlio trasferitosi in California per fare surf e trovare se stesso. Alla fine, però, sarà proprio Jackie quella spinta a fare un cambiamento epocale sulla scoperta di se stessa. Una commedia sulla rinascita personale.

The Beach, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Diretto da Danny Boyle con Leonardo DiCaprio, Virginie Ledoyen, Tilda Swinton, Guillaume Canet, Hélène De Fougerolles. Richard è un turista americano in cerca di avventure in Thailandia. In un alberghetto di Bangkok fa la conoscenza di un mezzo folle che gli parla di un'isola segreta e paradisiaca e gli fa dono di una mappa del posto. “The Beach” è una pellicola affascinante, un thriller ricco di suspense e di avventura dove non mancano critiche alla società moderna e spunti di riflessione.

Mia moglie per finta, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Film americano del 2011 per la regia di Dennis Dugan, con Adam Sandler, Jennifer Aniston, Nicole Kidman, Elena Satine, Nick Swardson, Brooklyn Decker e Bailee Madison. Danny è un chirurgo plastico di successo che fa finta di essere infelice con la moglie per sedurre le donne. Quando incontra Palmer, crede di aver trovato la donna della sua vita ed evita di usare con lei il solito metodo. La ragazza scopre però la finta fede che usava allo scopo e lui, a quel punto, per non raccontarle la verità, dice di essere sul punto di divorziare. Lei vuole conoscere la donna con cui si sarebbe separato e così Katherine, sua assistente, decide di entrare nella parte e dargli man forte. La bugia sembra destinata a dare adito a una valanga di cambiamenti.

L’ora legale, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film diretto e interpretato da Salvatore Ficarra e Valentino Picone, con Leo Gullotta, Vincenzo Amato e Tony Sperandeo. Salvo e Valentino sono cognati e vivono a Pietrammare, paesino della Sicilia dove gestiscono insieme un chiosco sulla piazza principale. Il marito della sorella di Valentino, a sua volta sorella della moglie di Salvo, è Pierpaolo Natoli, un professore di liceo dagli elevati valori morali e la condotta integerrima. Film da vedere per ridere - amaramente - sul malcostume italiano.

Un Natale al sud, ore 21:15 su Sky Cinema Christmas

Commedia italiana del 2016 per la regia di Federico Marsicano, con Massimo Boldi, Biagio Izzo, Anna Tatangelo, Paolo Conticini e Debora Villa. Il carabiniere milanese Colombo e il fioraio napoletano Ambrogio, con le rispettive mogli, Bianca e Celeste, trascorrono il Natale nella stessa località turistica in montagna. Qui inizierà una serie di equivoci romantici che metterà in crisi un po’ tutti. Classico cinepanettone italiano.

Cado dalle nubi, ore 21:15 su Premium Cinema

Commedia italiana del 2009 per la regia di Gennaro Nunziante, con Checco Zalone, Dino Abbrescia, Fabio Troiano, Giulia Michelini, Raul Cremona. Checco sogna da sempre di diventare un cantante; la sua ragazza, stufa di aspettare che faccia qualcosa di concreto, lo lascia. Rimasto solo e deciso a mettere alla prova il suo talento, Checco si trasferisce a Milano dove si innamora della figlia di un leghista e tenta di sfondare nel mondo della musica.

Harold & Kumar, un Natale da Ricordare, ore 21:15 su Premium Cinema Comedy

Commedia americana per la regia di Todd Strauss-Schulson, con John Cho, Kal Penn, Paula Garcés, Eddie Kaye Thomas, David Krumholtz e Neil Patrick. Con il passare del tempo, Harold e Kumar si sono persi di vista ed entrambi si sono fatti nuovi amici, hanno vite differenti lontano dai guai e si apprestano a festeggiare il Natale. Quando però, alla vigilia della festività, un pacchetto misterioso giunge per errore in casa sua, Kumar prova a recapitarlo all'amico Harold ma il contenuto "esplosivo", una volta arrivato a destinazione, riduce a brandelli il perfetto albero di Natale del suocero di Harold. Un film divertentissimo per tutta la famiglia.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Zanna Bianca, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film d’animazione francese per la regia di Alexandre Espigares. Klondike, fine Ottocento. Nato nel bosco da un esemplare di cane lupo femmina sfuggito ai suoi padroni, Zanna Bianca è chiamato a superare le sfide imposte non tanto dall'ostilità della natura quanto dall'operato degli uomini, che hanno reso la regione territorio della loro corsa all'oro. Superando il suo istinto animale e la crudeltà che alcuni malvagi uomini gli impongono, Zanna Bianca troverà pace grazie a un'amorevole famiglia.

Film d’azione da vedere stasera in TV

John Wick, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Film d’azione del 2014, interpretato dal grande Keanu Reeves, con Ian McShane, Willem Dafoe, Jason Isaacs e Bridget Moynaha. Regia di Chad Stahelski. John Wick, ex killer professionista, ha lasciato la sua attività per sposarsi con Helen, ma dopo pochi anni sua moglie muore di malattia. Tornato a casa dal funerale della moglie, John riceve l’ultimo regalo di Helen, un cane che la moglie gli ha lasciato perché abbia subito qualcuno da amare. L’animale, però, viene ucciso da una coppia di malviventi, che irrompono a casa sua, aggredendo sia l’uomo che il cane. Quando si riprende dalla pestata, John seppellisce il piccolo amico e parte per una vendetta in cui ritroverà a malincuore il vecchio se stesso e i fantasmi del suo passato.

Film thriller da vedere stasera in TV

I segreti di Wind River, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Film del 2017 per la regia di Taylor Sheridan, con Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Jon Bernthal, Kelsey Asbille, Julia Jones. Cory Lambert è un cacciatore di predatori nella riserva indiana di Wind River. L’uomo si ritroverà presto a collaborare con una giovane agente dell’FBI per scoprire l’identità del killer di una ragazza amerinda. Un thriller che vi sarà restare attaccati allo schermo del televisore, premiato al Festival di Cannes.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Mary Shelley – Un amore immortale, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Film drammatico e sentimentale del 2017, diretto da Haifaa Al-Mansour, con Elle Fanning, Douglas Booth, Tom Sturridge, Bel Powley, Ben Hardy e Maisie Williams. La pellicola porta sullo schermo la relazione sentimentale nata tra il poeta Shelley e la scrittrice diciassettenne Mary Wollstonecraft. L’uomo è già sposato, ma la sognatrice Mary decide di abbandonarsi all’amore e di scappare con lui, portandosi dietro anche la sorella minore. La coppia vivrà momenti tra alti e bassi, tra ricchezza e povertà, durante i quali la giovane donna scriverà il romanzo “Frankestein”, opera che l’ha resa immortale ai posteri.

La musica che non ti ho detto, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Film drammatico americano del 2011 per la regia di Jim Kohlberg, con l’interpretazione di Julia Ormond, J.K. Simmons, Mia Maestro, Lou Taylor Pucci. Dopo venti anni, durante i quali non hanno avuto notizie del loro figlio Gabriel, Henry e Helen scoprono che si ritrova ricoverato in un centro medico a causa di un tumore al cervello, che gli impedisce di interagire normalmente e di ricordare quanto gli accade. Grazie all’aiuto della terapista Dianne, Henry scopre che l’unica cosa che sembra ridestare l’attenzione e le emozioni del figlio è la musica rock degli anni Sessanta, con la quale proverà a riavvicinarsi al suo mondo e riallacciare i rapporti interrotti bruscamente.

Film sentimentali da vedere stasera in TV

Sul lago dorato, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Film sentimentale americano del 1981 per la regia di Mark Rydell, con Henry Fonda, Katharine Hepburn, Jane Fonda e Doug McKeon. L’ottantenne Norman Thayer si è ritirato con la moglie in una casetta sul lago. La figlia Chelsea lascia in loro custodia Billy, il ragazzino figlio del suo futuro secondo marito. Tra Norman e Chelsea i rapporti sono tesi, e con il giovane Billy le cose non vanno meglio. Gli screzi del presente si accumulano a quelli del futuro in una storia che vi conquisterà il cuore.

Film thriller da vedere stasera in TV

Il verdetto, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film drammatico americano per la regia di Sidney Lumet, con Paul Newman, James Mason, Charlotte Rampling e Jack Warden. Frank è un avvocato alcolizzato che ha dovuto ritirarsi per un caso di corruzione. Oggi lavora come piccolo professionista che cura gli incidenti automobilistici. Un giorno, un collega gli affida un caso complesso: una donna che, operata in un ospedale, ha perso la vista e la parola in seguito ad una anestesia andata male.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Fast & Furious 8, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Film del 2017 per la regia di F. Gary Gray, con Vin Diesel, Dwayne Johnson, Charlize Theron, Helen Mirren, Jason Stratham e Michelle Rodriguez. Dom e Letty sono in luna di miele mentre Brian e Mia si sono ritirati dai giochi. Tutti sembrano aver ripreso la loro vita regolare, quando una donna misteriosa seduce Dom e lo introduce in un mondo criminale che non gli lascia scampo – costringendoli ad affrontare nuove prove senza limiti. Da Cuba a New York, il gruppo attraverserà il globo mordendo l’asfalto per riportare a casa colui che li ha resi una famiglia.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Hulk, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Fantasy americano del 2003 per la regia di Ang Lee. Con Eric Bana, Jennifer Connelly, Sam Elliott e Josh Lucas. Nel corso di un esperimento, il fisico Bruce Banner viene colpito dai micidiali raggi gamma che modificano il suo tessuto genetico e lo trasformano ogni volta che si arrabbia. Inizia così la sua fuga dall’esercito, che vorrebbe utilizzarlo come arma di distruzione.

