Programmi TV da non perdere stasera, domenica 15 dicembre

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, domenica 15 dicembre, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

Mix & Match, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Su Sky Uno un’altra puntata della nuova stagione di “Mix & Match”, il programma condotto da Lodovica Comello con Simone Marchetti, direttore di Vanity Fair Italia. 4 donne si sfidano in una gara a colpi di stile. Le concorrenti devono cercare un outfit a tema sul portale YOOX e poi affrontare delle prove a eliminazione. Ospite della puntata, Nicoletta Romanoff.

Chi ha ucciso Marilyn?, ore 21:05 Crime investigation

Marilyn Monroe era un'icona di stile e bellezza: cosa o chi l'ha uccisa? Tentiamo di fare chiarezza su una delle morti più misteriose della storia di Hollywood.

Amy Winehouse Live at the Sheperd’s Bush, ore 21:15 Sky Arte

Riascoltiamo Amy Winehouse dallo Shepherd's Bush Empire di Londra in un concerto straordinario che ripropone i successi degli album “Back To Black” e “Frank”.

Lego Masters - Family Edition, ore 20:35 Blaze

Su Blaze vediamo “Lego Masters - Family Edition”, la prima competizione da incastro: squadre di legolisti incalliti costruiscono l’impossibile sotto la guida di 2 giudici cresciuti a pane e mattoncini. Un solo obiettivo: vincere il titolo di LEGO Masters e un montepremi da urlo!

Most ridiculous, ore 21:30 Comedy Central

Su Comedy Central “Most ridiculous”, lo show che passa in rassegna i video più demenziali che navigano indisturbati sul web. Ogni episodio è monografico e affronta gli argomenti più disparati e in voga in rete: dai cuccioli ai gattini, dai bambini ai matrimoni, dagli epic fail ai disastri nel campo della moda.

Cambio moglie USA, ore 21:00 lei

Le mogli di due differenti famiglie si scambiano la vita per una settimana, lasciando le proprie case per avventurarsi tra mura, mariti e figli nuovi.

Lo zoo degli Irwin, ore 21:00 Discovery Channel

Robert dà una mano con un controllo per alcune tartarughe che somigliano ad alligatori. Terri e Bindi danno il benvenuto a sette nuovi lemuri arrivati dagli Stati Uniti.

Disastri in presa diretta, ore 20:55 National Geographic

In Cile, una miniera crolla: 33 minatori restano intrappolati sottoterra. Le operazioni di soccorso si trasformano in una disperata corsa contro il tempo.

Universo ai raggi X, ore 21:05 Discovery Science

Una teoria rivoluzionaria ritiene che nell'Universo tutto sia un ologramma, inclusi gli umani. Esistono prove a sostegno di questa tesi?

Le 1000 vite di Bud Spencer, ore 21:10 History

Il racconto dell'incredibile vita di Bud Spencer attraverso filmati inediti, backstage esclusivi dei suoi film e interviste ai familiari.

Il ritorno del leopardo nuvola, ore 21:10 Nat Geo Wild

Sandesh Kadur segue due cuccioli di leopardo nuvola dall'India fino in Bhutan per tentare di capire dove vivono queste creature, di cosa si nutrono, e svelare così i numerosi misteri che li circondano.

Serie TV in onda stasera

Britannia, ore 21:15 Sky Atlantic (REPLICA)

Alle 21:15 su Sky Atlantic rivediamo in replica le puntate della seconda stagione di “Britannia”. La produzione originale Sky è ambientata nel 43 d.C. quando l'esercito romano, determinato e allo stesso tempo intimorito, ritorna a conquistare il cuore celtico della Britannia.

The Big Bang Theory, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox rivediamo invece gli episodi della decima stagione di “Big Bang Theory”, la serie che racconta le avventure di un gruppo di geniali nerd. I quattro protagonisti trascorrono il loro tempo libero tra la lettura di fumetti, videogame, giochi di ruolo e la visione di film e serie TV a tema fantascienza e supereroi.

Single parents - 1^ TV, ore 21:50 Fox

Alle 21:50 parte la seconda stagione di “Single parents”, la divertente comedy con Leighton Meester. La serie tv segue le avventure di un gruppo di genitori single.

Rizzoli & Isles, ore 21:00 Fox life

Alle 21:00 su Fox life, altri due episodi della quinta stagione di “Rizzoli & Isles”, la serie con protagoniste Jane Rizzoli, detective della polizia di Boston e Maura Isles, brillante medico legale del Commonwealth del Massachusetts.

Bull, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime vediamo gli episodi della terza stagione di “Bull”, la serie liberamente ispirata alla vita del famoso psicologo e presentatore televisivo statunitense Phil McGraw (Dr. Phil). L’uomo è stato attivo, prima del suo lavoro in televisione, come “consulente di processo”.

Major crimes, ore 21:15 Premium crime

Su Premium crime invece rivediamo la terza stagione di “Major Crimes”, la serie tv spin-off di “The closer” con protagonista il capitano Sharon Raydor del Los Angeles Police Department. La donna è a capo dei Major crimes in seguito alla partenza del vicecapo Brenda Leigh Johnson e deve guadagnarsi la fiducia dei colleghi e dimostrare di essere all’altezza del ruolo che ricopre.

Last man standing, ore 21:14 Premium Stories

Su Premium Stories alle 21:14, due episodi della settima stagione di “Last man standing”. La serie racconta la storia di Mike Baxter, padre di famiglia dalle idee molto conservatrici, che si trova alle prese con la sua famiglia composta esclusivamente da donne eccetto suo nipote Boyd di due anni.

Gotham, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action, rivediamo “Gotham”, la serie gialla basata sui personaggi che appaiono in Batman, soprattutto James Gordon e Bruce Wayne. Nella quarta stagione, Bruce inizia ad operare per le strade come vigilante mascherato, mentre Oswald si impegna a dominare il regno criminale della città tramite particolari licenze.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

A tutto reality: azione!, ore 20:50 DeA kids

I 14 concorrenti dello show ambientato in uno studio cinematografico abbandonato ogni settimana affronteranno sfide ispirate a un genere di film.

44 gatti, ore 21:00 Nick jr

Su Nick jr vediamo “44 gatti”, la serie animata italiana ideata da Iginio Straffi e tratta dall'omonima canzone del 1968 che ne fa da sigla. La serie racconta le avventure di quattro gattini musicisti che suonano in una band musicale, i Buffycats.

I Thunderman, ore 21:05 Nickelodeon

Alle 21:05 su Nickeolodeon, torna “I Thunderman”, la serie tv con protagonista una famiglia di supereroi con superpoteri che cerca di vivere una vita il più normale possibile nella città immaginaria di Hiddenville.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby-Doo e il ritorno sull’isola degli zombie, ore 21:25 Boomerang

Dopo la chiusura della Mystery inc e la vendita della Mystery Machine, a Fred, Velma e Daphne mancano nuovi misteri da risolvere.

PJ Masks - Super Pigiamini, ore 20:50 Disney Junior

La serie anglo-francese narra le avventure di tre bambini di 7 anni: Connor, Amaya e Greg, che di giorno vivono vite normali e di notte si trasformano in Gattoboy, Gufetta e Geco e affrontano vari supercriminali.

Guarda anche i film in onda stasera in TV