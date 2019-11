Lodovica Comello e Simone Marchetti sono pronti per la quarta puntata di Mix & Match , in onda tutte le domeniche alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e sul digitale terrestre al canale 455 . In ogni puntata quattro fashion lover si sfidano a colpi di outfit e un ospite arriva in studio per giudicare i loro look insieme al direttore di Vanity Fair. Questa volta sarà Giuseppe Maggio .

Il programma più glam della tv torna su Sky Uno domenica 24 novembre alle 21.15. Lodovica Comello e Simone Marchetti, direttore di Vanity Fair e giudice supremo di Mix & Match, accoglieranno quattro nuove fashion lover e l’ospite della puntata, l’attore Giuseppe Maggio. Classe 1992, Giuseppe ha debuttato al cinema dieci anni fa e si è affermato come attore sul grande e piccolo schermo. Tra gli altri, ha recitato ne La compagnia del cigno ed è Fiore in Baby. A Mix & Match Giuseppe arriverà per giudicare le fashion lover nel corso della seconda prova, quella a tema, dato che di stile se ne intende.

Il tema di questa quarta puntata sarà un trend molto attuale in questa stagione: il color block, cioè i contrasti di colore. Le concorrenti dovranno mischiare tutti i toni forti: il giallo, il blu, il fucsia, il rosso in modo forte, ma che non risulti un pugno nell’occhio. Per farlo potranno attingere dalla selezione di capi Yoox a tema color block che troveranno all'interno del Guardaroba delle meraviglie. Per vincere dovranno dimostrare di essere creative, ma anche di avere buon gusto. Chi tra loro riuscirà a sorprendere il giudice vincerà la prova accedendo all’ultima fase del gioco, la prova mix & match, in cui le ultime due concorrenti rimaste in gara si sfideranno per vincere il titolo di miglior fashion lover della puntata e tutti gli outfit di Yoox indossati durante le prove.