Mix & Match, gli outfit della vincitrice della puntata 3

Le concorrenti della terza puntata di Mix & Match sono state: Ornella, mamma dallo stile giovane e contemporaneo; Barbara, manager ambiziosa e determinata; Claudia, esperta di moda molto esigente e Lara, una zia esuberante e incontenibile.

La prima prova in cui le concorrenti si sono sfidate è stata Fashion Icon. Le quattro fashion lover hanno interpretato i look delle loro icone di stile che sono: Gigi Hadid per Ornella, Anna Dello Russo per Barbara, Cara Delevingne per Claudia ed Elettra Lamborghini per La Zia.

A vincere questa prima prova è stata Ornella, che ha avuto così la possibilità di entrare per prima nel guardaroba delle meraviglie per la prova successiva, mentre ad essere eliminata è stata Claudia.

La seconda prova è stata quella a tema, che in questa puntata era quello floreale. Per l’occasione è entrata in scena un’ospite speciale: M¥SS KETA, che ha raccontato come è nato il suo look formato da occhiali da sole e fazzoletto che copre il viso. I primi sono ispirati alla Summer of Love del ’69 dove era obbligatorio indossarli, mentre il fazzoletto viene dall’esigenza di indossarne uno durante i festival all’aperto, per non avere la sabbia sul viso quando sale il vento. Il potere della moda sta negli accessori e le concorrenti devono prendere esempio dalla cantante. Questa prova ha visto la vincita di Barbara, che ha saputo intrepretare al meglio il tema scelto, mentre Ornella ha dovuto abbandonare la gara, in quanto gli abbinamenti da lei scelti sono risultati troppo facili.

Rimaste in gara solamente Barbara e La Zia, è stata la volta della prova Mix & Match con protagonista un balzer di pelle nera, a partire dal quale le due concorrenti hanno dovuto creare un outfit. Dopo la magica frase: “per soddisfare le vostre voglie ecco il guardaroba delle meraviglie” pronunciata dalla conduttrice Lodovica Comello, Barbara e La Zia si sono immerse tra i capi a disposizione per creare i propri look, senza paura di rubarsi gli abiti a vicenda, in quanto consapevoli di avere due stili molto diversi tra loro.

Dopo trucco e parrucco le fashion lover sono tornate da Simone Marchetti per il giudizio finale e a trionfare è stata La Zia Lara, che ha saputo osare abbinando degli stivali specchiati al blazer di pelle nera. Entrambi lucidi e che quindi teoricamente non potrebbero essere abbinati, proprio per questo motivo hanno colpito il giudice, perché la moda è saper spezzare le regole del conformismo. La Zia lo ha fatto e per questo ha vinto!

La vincitrice ha 31 anni, è di Taranto ma vive a Milano. Ha un’agenzia di cuori solitari e si definisce un tipo molto estroverso e “casinista”, insomma: l’anima della festa. Ama tutto ciò che luccica, il rosa e i tacchi e come aveva previsto lei stessa ha vinto perché ha abbagliato tutti con i suoi outfit.