Mix and Match, gli outfit della vincitrice della puntata 2

Le quattro concorrenti della seconda puntata di Mix & Match sono state: Giorgina (31 anni), modella dalla lingua tagliente, Klaudia (24 anni), aspirante stylist molto bon ton, Concetta (41 anni), avvocato stravagante e fuori dagli schemi e Beatrice (19 anni), studentessa grintosa e determinata.

Le concorrenti sono partite jeans è maglietta, nel modo più neutro possibile, per dare modo al giudice supremo Simone Marchetti di vedere meglio le loro evoluzioni e la loro capacità di fare mix & match.

Per la prima prova le quattro fashion lover hanno presentato degli outfit ispirati alle loro icone di stile, per cui avevano già selezionato i capi, che hanno trovato nel guardaroba delle meraviglie. La fashion icon scelta da Giorgina è Valeria Marini, mentre quella di Klaudia è Giulia Gaudino. Concetta ha scelto invece di ispirarsi a Jennifer Lopez e Beatrice a Kim Kardashian.

A vincere è stata Concetta, con il suo outfit alla J.Lo, mentre Beatrice ha dovuto abbandonare la gara.

La seconda prova è stata quella a tema, che questa volta è stato l’animalier. Ad osservare le tre concorrenti rimaste in gara, per dare poi il suo parere al giudice, è arrivata anche Ambra Angiolini, una delle attrici italiane più apprezzate in assoluto, che ha spiegato che le piace vedere l’animalier sugli altri, ma lei non ne possiede nessun capo. Sua madre, invece, ama molto questo stile.

A vincere la prova è stata Giorgina che è riuscita ad uscire dal suo personaggio. L’eliminata, invece, è stata Concetta, che ha esagerato nella scelta dei capi da indossare.

La terza e ultima prova ha visto le due concorrenti rimaste in gara confrontarsi nella creazione di un outfit a partire da una blusa di seta color prugna. Le due fashion lover hanno creato i propri look e dopo trucco e parrucco hanno mostrato le proprie scelte a Simone Marchetti, pronte per il giudizio.

Nonostante il colore la preoccupasse perché le sembrava impossibile da abbinare e lei solitamente vesta solo di bianco e di nero, Giorgina ha vinto. È stata infatti capace di stupire con il suo outifit, con cui ha cercato di riprendere un’epoca un po’ antica, portandola ai giorni nostri mixando texture e colori diversi.

Simone ha deciso di premiarla per il percorso che ha fatto nel programma e l’ha incoronata miglior fashion lover della puntata, permettendole quindi di portare a casa tutti gli outifit di Yoox che aveva indossato.

Giorgina, che è di Milano e di mestiere fa la modella, a inizio puntata aveva spiegato di avere l’esigenza di distinguersi sempre e che non le piace essere uguale alle altre, che il suo stile è elegante, ma allo stesso tempo frizzante, come lei e che avrebbe vinto inebriando tutti con lei sue bollicine… e ce l’ha fatta!