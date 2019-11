Realizzato in collaborazione con lo store online YOOX, e prodotto da Magnolia – Banijay Group, torna finalmente Mix & Match, l’appuntamento televisivo di Sky Uno più glam del piccolo schermo. Giunto alla sua seconda edizione, il programma si preannuncia più entusiasmante che mai. Otto le puntate in arrivo, in ciascuna vedremo in azione quattro fashion lover sfidarsi per aggiudicarsi il guardaroba delle meraviglie scelto su YOOX. In conduzione ritroveremo l’affiatatissima coppia formata da Lodovica Comello e il direttore di Vanity Fair, l’ esperto di stile Simone Marchetti. Un duo dalla perfetta alchimia che saprà accompagnarci in questo viaggio strepitoso con la giusta dose di ironia, competenza e passione. Le quattro concorrenti dovranno dimostrare a Simone Marchetti di essere glam quanto basta e di avere uno stile unico, chi lo convincerà maggiormente, potrà aggiudicarsi tutti gli abiti e gli accessori indossati nel corso della trasmissione.



Tra le novità di quest’anno, ci saranno gli ospiti, ad affiancare Lodovica Comello e Simone Marchetti, saranno proprio loro, otto imprevedibili special guest che si alterneranno e saranno pronti a dare consigli ai concorrenti in gara. Chi sono? Le attrici Ambra Angiolini, Chiara Francini e Nicoletta Romanoff, l’attore Giuseppe Maggio, la rapper M¥SS KETA, il portiere della Nazionale italiana di calcio femminile Laura Giuliani, la top model Nadège, l’esperta immobiliare più famosa della televisione italiana Paola Marella. Personalità molto diverse tra loro che sapranno sorprenderci con tutto il loro carisma.

LE PROVE DELLA GARA



FASHION ICON

Le quattro concorrenti si presenteranno con un outfit scelto a casa sull’app di YOOX ed ispirato alla propria icona di stile. Si giudicheranno a vicenda e, attribuendosi un punteggio da 1 a 10, decreteranno colei che dovrà abbandonare la gara.

PROVA A TEMA

Le tre concorrenti rimaste in gara dovranno ispirarsi ad un tema stabilito dal giudice per costruire un look completo. Le fashion lover entreranno una alla volta nel Guardaroba delle Meraviglie per scegliere il look che più le rappresenta. La concorrente con il punteggio più basso sarà eliminata.

MIX & MATCH

Nell’ultima manche il giudice svelerà alle due concorrenti rimaste in gara un capo essenziale della collezione 8 by YOOX, identico per entrambe e punto di partenza per la composizione dell’intero look, che dovrà essere completato attingendo al vastissimo “Guardaroba delle Meraviglie”. Al termine della prova sarà il giudice a decretare chi tra le due avrà creato il look vincente e si aggiudicherà l’ambitissimo premio.