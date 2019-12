Mix & Match anticipazioni: tema e ospite della puntata 7

Sta per arrivare la settima puntata di Mix & Match , in onda tutte le domeniche alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e sul digitale terrestre al canale 455 . Quattro fashion lover sono pronte a sfidarsi in una sfida a colpi di outfit per vincere il titolo di miglior fashion lover della puntata e tutti gli outfit indossati durante le prove. Scopri di più!

Mix & Match torna su Sky Uno domenica 15 dicembre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e sul digitale terrestre al canale 455. Lodovica Comello e Simone Marchetti, direttore di Vanity Fair e giudice supremo del programma, sono pronti ad accogliere quattro nuove appassionate di moda, che si sfideranno per vincere il titolo di miglior fashion lover della puntata e tutti i capi indossati durante le tre prove. L’ospite della puntata sarà una delle attrici più apprezzate nel panorama italiano, Nicoletta Romanoff, che tutti ricordiamo nel ruolo di Valentina in Ricordati di me di Gabriele Muccino. Nicoletta avrà sicuramente dei preziosi consigli da dare alle concorrenti e le osserverà e valuterà durante la seconda prova insieme a Simone Marchetti.

A Mix & Match la seconda prova è quella a tema, che questa volta sarà il Dark Gothic, perciò dobbiamo aspettarci degli outfit in cui a dominare sarà il colore nero. Le concorrenti dovranno usare tutta la loro creatività per creare dei look che colpiscano Simone Marchetti attingendo al Guardaroba delle meraviglie allestito con una selezione di capi Yoox a tema. Chi tra loro comporrà l’outfit migliore vincerà la prova accedendo all’ultima fase del gioco, la prova mix & match, in cui le ultime due concorrenti rimaste in gara si sfidano per portarsi a casa il titolo di miglior fashion lover della puntata e tutti gli outfit di Yoox indossati durante le prove.