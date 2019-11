È tutto pronto per la terza puntata di Mix & Match , in onda tutte le domeniche alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e sul digitale terrestre al canale 455 . Lodovica Comello e Simone Marchetti sono pronti per incontrare quattro nuove fashion lover, che si sfideranno a colpi di outfit. Ospite Myss Keta .

Il programma televisivo più glam che ci sia torna su Sky Uno domenica 17 novembre alle 21.15. Lodovica Comello e Simone Marchetti, direttore di Vanity Fair e giudice supremo di Mix & Match, sono pronti per una nuova puntata, che avrà anche un’ospite speciale, la rapper milanese M¥SS KETA. Di lei si parla tanto ma si conosce poco, infatti nessuno sa chi si nasconde dietro agli occhiali da sole e al fazzoletto che le copre il viso. Quello che si sa benissimo, invece, è che con la sua musica ha conquistato la scena del rap attraverso il suo mix di elettronica e afro davvero irresistibile. Il personaggio di M¥SS KETA è nato nel 2013 in una “caldissima notte di agosto” nei sotterranei di Milano, come dice la sua biografia ufficiale e dietro di lei c’è collettivo creativo Motel Forlanini. La sua nascita è un gesto di ribellione nei confronti del nostro periodo storico in cui l’immagine è più importante della sostanza e tutti si mostrano sui social network ma hanno paura di esprimersi davvero.

A Mix & Match la rapper arriverà per osservare le concorrenti nel corso della seconda prova, quella a tema, dando loro i suoi preziosi consigli. Il tema scelto per questa puntata sarà quello floreale, una fantasia sempre di moda ed estremamente versatile, che offe la possibilità di dare libero sfogo alla creatività di stilisti e appassionati di moda. Le tre concorrenti rimaste in gara dopo la prima prova in cui avranno presentato dei look ispirati alle loro icone di stile, torneranno a sfidarsi e possiamo stare certi che lo faranno senza esclusione di colpi. Chi tra le concorrenti interpreterà al meglio il tema floreale dando vita ad un outfit sorprendente porterà a casa il titolo di miglior fashion lover della puntata e tutti gli outfit di Yoox indossati durante le prove.