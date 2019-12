Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 15 dicembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 15 dicembre, in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film commedia da vedere stasera in TV

Fuga da Reuma Park, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film commedia diretto da Morgan Bertacca, diretto e interpretato da Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, con Silvana Fallisi e Salvatore Ficarra. È la vigilia di Natale del 2041. Aldo, partendo dalla Sicilia, viene accompagnato al Reuma Park, un vecchio luna park trasformato in una specie di carcere di massima sicurezza per anziani. Qui incontra Giovanni, la cui memoria è ondivaga ma a cui è rimasto l'interesse per una procace infermiera dell'Est Europa, e Giacomo, costretto su una sedia a rotelle e arrabbiato con il mondo.

Serendipity - Quando l'amore è magia, ore 21:15 Sky Cinema Christmas

Commedia del 2011 diretta da Peter Chelsom, con John Cusack, Kate Beckinsale, Jeremy Piven, Molly Shannon, Eugene Levy e Bridget Moynahan. Sarah e Jonathan si incontrano casualmente, alla vigilia di Natale, a New York. Basterà un sorriso per cambiare definitivamente le loro vite.

Operazione Spy Sitter, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film commedia diretto da Brian Levant, con Jackie Chan, Lucas Till, Amber Valletta, Billy Ray Cyrus, George Lopez e Magnús Scheving. Bob Ho è una spia della Cia che ha deciso di ritirarsi. È vicino di casa e innamorato di Gillian la quale ha tre figli e ritiene che lui sia un venditore di penne. Un giorno la giovane donna deve partire per assistere il padre ammalato e affida la sua prole a Bob.

La dura verità, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Commedia romantica diretta da Robert Luketic, con Katherine Heigl, Gerard Butler, John Michael Higgins, Nick Searcy e Kevin Connolly. Il film racconta la storia di Abby Richter, produttrice di uno show televisivo non altrettanto fortunata in amore, e Mike Alexander, un apparentemente cinico presentatore TV che snocciola consigli per capire cosa pensano veramente uomini e donne.

She-Devil - Lei, il diavolo, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Commedia del 1989 diretta da Susan Seidelman, con Linda Hunt, Ed Begley jr, Sylvia Miles, Meryl Streep e Roseanne Barr. Roseanne scopre che il marito la tradisce con una scrittrice di romanzi e decide di passare all’azione, dando del filo da torcere all’ambizioso coniuge in carriera. La pellicola mette in scena in maniera comica gli aspetti ingegnosi e diabolici che ogni donna scopre quando è messa di fronte a una rivale.

Il sapore del successo, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film commedia del 2015 diretto da John Wells, con Bradley Cooper, Sienna Miller, Daniel Brühl, Riccardo Scamarcio, Omar Sy e Sam Keeley. Un rinomato chef si rovina la carriera facendo uso di droghe. Tornato a Londra per aprire il nuovo ristorante, chiede aiuto al suo vecchio fidato personale per provare a dare vita al miglior locale del mondo.

Tulipani - Amore, onore e una bicicletta, ore 21:15 Sky Cinema Due

Commedia del 2017 diretta da Mike Van Diem, con Ksenia Solo, Giancarlo Giannini, Gijs Naber, Donatella Finocchiaro e Lidia Vitale. Una donna canadese deve tornare in Puglia per spargere le ceneri di sua madre. Qui ad aspettarla trova un ispettore di polizia che indaga sulla morte di un boss dopo l’esplosione in una grotta.

Partnerperfetto.com, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film commedia del 2005 diretto da Gary David Goldberg, con John Cusack, Diane Lane, Elizabeth Perkins, Dermot Mulroney e Christopher Plummer. Jane e Sarah sono due quarantenni separati. Si conoscono su un sito di incontri e finiscono con il dare una svolta alle loro vite da single.

Hot Fuzz, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Film commedia del 2007 diretto da Edgar Wright, con Simon Pegg, Nick Frost, Jim Broadbent, Timothy Dalton, Paddy Considine e Rafe Spall. Nicholas Angel è un efficientissimo poliziotto di Londra, che detiene il record di arresti in città. Il suo eccesso di zelo genera l’invidia di alcuni colleghi, che lo fanno trasferire nel tranquillo villaggio di Sandford. La sua carriera sembra dunque arrivata al capolinea, ma non è così.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Boy Erased - Vite cancellate, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film drammatico e biografico del 2018 diretto da Joel Edgerton, con Lucas Hedges, Nicole Kidman, Joel Edgerton, Russell Crowe, Flea e Joe Alwyn. Il figlio di un predicatore confessa la sua omosessualità, ma si ritrova costretto a partecipare a un programma riabilitatico, che cerca in tutti i modi di convertire gli omosessuali.

Selma - La strada per la libertà, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Vincitore di un Premio Oscar per la miglior canzone, “Selma - La strada per la libertà” è un film diretto da Ava DuVernay con David Oyelowo, Tom Wilkinson, Cuba Gooding Jr., Alessandro Nivola, Carmen Ejogo. Nel 1965 un gruppo di manifestanti, guidati da Martin Luther King, scelse la cittadina di Selma in Alabama, per manifestare pacificamente contro gli impedimenti opposti ai cittadini afroamericani nell'esercitare il proprio diritto di voto. A metà tra il documentario e il racconto intimo, il film è emozionante e interpretato in maniera eccelsa dai protagonisti.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Spider-Man 2, ore 21:00 Sky Cinema Action

Secondo capitolo della trilogia diretto da Sam Raimi, con Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco, Alfred Molina, Rosemary Harris e J.K. Simmons.. In conflitto con i suoi poteri, l'Uomo Ragno affronta il tentacolare Octopus. La pellicola ha ottenuto l’Oscar per gli effetti speciali.

Fast & furious 7, ore 21:15 Premium Cinema

Settimo capitolo della saga di “Fast and Furious”, diretto da James Wan, con Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez e Tyrese Gibson. A ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Ragion per cui Deckard Shaw, fratello dell'Owen ridotto in fin di vita da Dominic Toretto e dalla sua gang, è pronto a scatenare la sua sete di vendetta, avvalendosi delle tecniche di guerra e di guerriglia apprese lavorando per i servizi segreti britannici.

Next, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film d’azione del 2007 diretto da Lee Tamahori, con Nicolas Cage, Julianne Moore, Jessica Biel, Thomas Kretschmann e Tory Kittles. Cris Johnson è un illusionista conosciuto con il nome d’arte di Frank Cadillac. L’uomo ha un dono speciale: quello di riuscire a vedere i due minuti del suo futuro. Per questo motivo, il governo gli darà la caccia, affinché sventi un attentato nucleare.

Film thriller da vedere stasera in TV

Buried – Sepolto, ore 21:15 Sky Cinema Suspense

Thriller del 2010 diretto da Rodrigo Cortés, con Ryan Reynolds, Robert Paterson, José Luis García Pérez, Stephen Tobolowsky e Samantha Mathis. Un uomo si ritrova rinchiuso all’interno di una bara di legno e sepolto vivo nel deserto iracheno. Dovrà trovare il modo di fuggire prima che sia troppo tardi, avendo a disposizione solo un accendino e un cellulare.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Animali fantastici e dove trovarli, ore 21:14 Premium Cinema +24 HD

Regia di David Yates. Un film con Ezra Miller, Eddie Redmayne, Colin Farrell, Ron Perlman, Jon Voight, Samantha Morton. Il giovane magizoologo Newt Scamander arriva a New York dall'Inghilterra con una valigia piena delle creature fantastiche che ha raccolto e salvato in molti anni di viaggi e ricerche. Senza volere, scambia però il prezioso carico con quello di Jacob Kowalski, pasticcere e No-Mag (è il nome americano dei Babbani), il quale libera inavvertitamente le creature, violando lo Statuto di Segretezza e mettendo Newt nei guai. La sceneggiatura è stata scritta da J. K. Rowling, l'autrice dei best seller dedicati ad Harry Potter, di cui il film è il primo dei cinque spin-off. Per tutti coloro che hanno amato la saga del maghetto inglese.

