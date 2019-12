Programmi TV da non perdere stasera, martedì 3 dicembre

Programmi TV in onda stasera

Le Kardashian, ore 18:45 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Continua su Sky Uno “Le Kardashian”, il reality che segue la vita di una delle famiglie più high-profile di Hollywood. Protagoniste sono le sorelle Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West e Khloé Kardashian, insieme alle sorellastre Kendall e Kylie Jenner e alla loro “Momager” Kris Jenner. Kris, Kim, Kourtney e Khloé sono anche produttrici esecutive della serie.

X Factor Daily, ore 19:35 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Continua anche la striscia giornaliera dedicata ai concorrenti di X Factor. A condurre il Daily quest’anno Luna Melis, concorrente e finalista della scorsa edizione del talent. La rapper sarda si è classificata terza e ha conquistato il disco d’oro con il suo inedito “Los Angeles”. Luna ci accompagnerà dietro le quinte del programma fino alla fine.

Antonino Chef Academy, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Nel nuovo programma di Sky Uno, dieci giovani cuochi si sfidano per guadagnarsi un posto nella brigata di Villa Crespi, celebre ristorante stellato dello chef Antonino Cannavacciuolo. Ospite della puntata, lo chef e bartender Filippo Sisti, pioniere della cucina liquida.

Scomparsi, ore 21:05 Crime investigation

Pietro Orlandi analizza il caso di Giuseppe Di Meglio. L’uomo, fortemente depresso e insoddisfatto, si rivolge a una psicologa, che diventa la principale indiziata dopo la sua misteriosa scomparsa.

Il Nilo - 5000 anni di storia, ore 21:15 Sky Arte HD

La storica dell'arte Bettany Hughes ci accompagna nella valle del Nilo alla scoperta della straordinaria storia dell'antico Egitto e dei suoi segreti.

A caccia di tesori, ore 21:00 Blaze

Su Blaze tornano Mike Wolfe e Frank Fritz, che viaggiano attorno agli Stati Uniti a bordo di un Mercedes Sprinter in cerca di oggetti d'antiquariato e da collezione da acquistare.

La clinica del dottor Christian, ore 21:00 lei

Su lei alle ore 21:00, un’altra puntata di “La clinica del dottor Christian”. In questa puntata, il dottor Jessen e il suo team si occupano di Liz, che è molto sottopeso, e di Kate, con molti problemi causati dalla sindrome di Tourette.

Europa: le meraviglie dall’alto, ore 20:55 National Geographic

Grazie alla tecnica fotografica hyperlapse e a incredibili riprese aeree, partiamo per uno straordinario e inedito viaggio dall'alto attraverso l'Europa. Oggi scopriamo un lato inedito del Regno Unito: dalle vaste campagne alle ripide scogliere, fino allo skyline di Londra.

Cose da non credere, ore 21:05 Discovery Science

Due fratelli precipitano da un'altezza di 50 piani, uno sopravvive e l'altro muore; come mai? E a Vancouver il mare continua a portare a riva resti umani: da dove vengono?

Il fuoco di spade, ore 21:00 History

Su History riprende la sfida tra i migliori fabbri d’America, che ripercorre la storia delle armi dall'inizio della civiltà. Quattro professionisti gareggiano per cinque settimane, nella speranza di poter conquistare il titolo di campione e vincere il premio di 50.000 dollari.

L’incredibile Dr. Pol, ore 21:10 Nat Geo Wild

Su Nat Geo Wild un’altra puntata del reality show con protagonista il dr. Jan Pol, che gestisce una clinica veterinaria in Michigan insieme a sua moglie Diane e suo figlio Charles. Nella serie, seguiamo il lavoro quotidiano che il dottore svolge con la dottoressa Brenda Grettenberger e la dottoressa Emily Thomas.

Serie TV in onda stasera

The Affair - Una relazione pericolosa - 1^ TV, ore 21.15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic continua la quinta stagione di “The affair - Una relazione pericolosa”, la serie che racconta le vicende di Noah Solloway e Alison Lockhart che, dopo aver instaurato una relazione extraconiugale, lasciano i rispettivi compagni e vanno a vivere insieme. La loro storia è raccontata da due punti di vista differenti, quello maschile e quello femminile.

Magnum P.I., ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox vediamo la seconda stagione di “Magnum P.I.”, il remake del telefilm cult anni '80, con protagonista un ex Navy Seal che fa il detective alle Hawaii. In questo reboot, Thomas Magnum è interpretato da Jay Hernandez.

Mac Gyver, ore 21:50 Fox

Alle 21:50 invece, un episodio della terza stagione di “Mac Gyver”, il reboot della celebre serie televisiva andata in onda negli anni dal 1985 al 1992. Ideata da Peter M. Lenkov e interpretata da Lucas Till, la serie ha come protagonista sempre Angus MacGyver, che lavora in un'organizzazione governativa statunitense segreta, dove usa il suo talento per risolvere i problemi e salvare vite umane.

911 - 1^ TV, ore 21:00 Fox life

Su Fox life vediamo la terza stagione di “911”, la serie incentrata sulle vicende estreme di un gruppo di poliziotti, paramedici e vigili del fuoco, sempre in prima linea per salvare vite nelle condizioni più difficili. Negli Stati Uniti, infatti, 911 è il numero per le emergenze.

Candice Renoir, ore 21:05 Fox crime

Su Fox crime, a partire dalle ore 21:05, rivediamo gli episodi della settima stagione di “Candice Renoir”. La serie con protagonista una madre di quattro figli che si trova a riprendere il lavoro di poliziotta dopo un’interruzione di dieci anni.

Chicago Justice, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime rivediamo la prima (e unica) stagione di “Chicago Justice”, la serie spin off di “Chicago Fire”. La serie racconta le vicende di alcuni procuratori di stato, pubblici ministeri e investigatori della città di Chicago.

God friended me, ore 21:15 Premium stories

Rivediamo su Premium stories la serie che racconta la vita di Miles, un ateo a cui viene inviata una richiesta di amicizia su Facebook da un account chiamato "Dio". Questo account invia suggerimenti per dei nuovi amici che abitano a New York.

Mr. robot, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action rivediamo la serie di genere drammatico-thriller con protagonista Elliot Alderson, un giovane ingegnere informatico di New York sociofobico e schizofrenico.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Missione cuccioli, ore 21:20 DeA kids

Continua la trasmissione che vede Simone Dalla Valle dispensare vari consigli sulla cura dei cani. Le telecamere seguono Simone mentre accompagna i ragazzi e le famiglie alla scelta del cucciolo, con tanti suggerimenti su come accudirlo.

Blaze e le mega macchine, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr. va in onda “Blaze e le mega macchine”, la serie animata educativa che racconta le avventure di Blaze, un monster truck rosso, e del suo pilota AJ, un bambino molto intelligente. Accanto a loro, Gabby, una bambina appassionata di meccanica e gli altri monster truck Starla, Darington, Stripes e Zeg.

Henry Danger, ore 21:05 Nickelodeon

Su Nickelodeon continuano gli episodi di “Henry Danger”, la simpatica sit com con protagonista Henry Hart, un adolescente che viene assunto dal supereroe Capitan Man come assistente, col nome di Kid Danger. La serie segue le vicende di Capitan Man e Kid Danger nella loro lotta al crimine contro strampalati criminali.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby-Doo - La corsa dei mitici Wrestlers, ore 21:25 Boomerang

Scooby e la sua gang sono invitati alla Corsa dei Wrestler. Ma un intruso vuole sabotarla.

Topolino e gli amici del rally, ore 20:50 Disney Junior

La serie conduce Topolino e la sua banda, insieme ai loro fantastici veicoli trasformabili, in tante allegre corse attorno al globo e in svariate avventure nella loro città, Hot Dog Hills.

