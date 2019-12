The Affair 5, le anticipazioni degli episodi 9 e 10

Continua su Sky Atlantic la corsa della quinta e ultima stagione di The Affair , l'avvicente serie targata Showtime. E' dunque tempo di tornare per l'ultima volta dentro le vite di Helen e Noah, che dovranno affrontare i fantasmi del passato per poter guardare finalmente al futuro. Ci riusciranno? Non perdere il nono e il decimo episodio, in onda martedì 3 dicembre alle 21.15. - Julia Goldani Telles, le foto più belle dell'attrice di The Affair

The Affair, stagione 5, episodio 9

Il pezzo di Vanity Fair in cui si parla delle presunte molestie di Noah viene pubblicato, e una volta fuori crea un vero e proprio terremoto a livello mediatico. I più colpiti, ovviamente, sono i figli di Solloway, in particolar modo Stacey e Trevor. Anche Helen, però, viene investita dallo tsunami. Accusato da sei donne, Noah si ritrova in una posizione alquanto scomoda, e alla fine si ritrova completamente estromesso dall'adattamento di Descent. Intanto Helen - a casa di Sasha a causa dei roghi che stanno devastando il paesaggio - assiste a un'intervista televisiva in cui un'ex alunna del suo ex marito parla della sua esperienza. Sasha prepara per lei una dichiarazione da rilasciare alla stampa, ma qualcosa non torna... Bloccata a New York a causa della cancellazione del suo volo, Whitney comincia a ricevere messaggi e chiamate a più non posso, e dopo aver letto l'articolo di Vanity Fair capisce cosa sta succedendo: l'ennesima tragedia causata da suo padre. Arrivata a casa, decide di paralre con Colin. L'arrivo improvviso dei suoi genitori la obbliga al confronto definitivo.

Julia Goldani Telles, le foto più belle dell'attrice di The Affair

The Affair, stagione 5, episodio 10

Mentre Whitney, furibonda, deve prendere atto di quanto sta accadendo, gli ex coniugi Solloway chiariscono alcune questioni in sospeso, ma non c'è tempo da perdere: i roghi sono sempre più vicini. In un disperato tentativo di fuga, Noah e Helen decidono di prendere una strada alternativa a piedi, e nonostante alcune difficoltà riescono a trarsi d'impiccio. Intanto, lungo la via, parlano del loro matrimonio e di quanto successo ormai svariati anni fa. A interrompere il momento del chiarimento, però, ci pensa l'intervento della natura, e alla fine Helen dev'essere ricoverata in ospedale.