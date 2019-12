Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 3 dicembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 3 dicembre, in TV su Sky. Commedie, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Quel bravo ragazzo, ore 21:15 Sky Cinema Uno

“Quel bravo ragazzo” è un’esilarante commedia diretta da Enrico Lando, con Luigi Luciano, Tony Sperandeo, Enrico Lo Verso, Ninni Bruschetta, Daniela Virgilio. Leone è un trentacinquenne ingenuo e romantico cresciuto nell'orfanotrofio di un paesino del sud e dedito all'attività di chierichetto. Un giorno il padre che Leone non sapeva di avere lo convoca sul letto di morte e gli consegna in eredità tutti i suoi averi e la direzione delle sue attività. Film da vedere per l’interpretazione del protagonista Luigi Luciano - in arte Herbert Ballerina - e del cast.

È solo l’inizio, ore 21:15 Sky Cinema Christmas

Regia di Ron Shelton. Un film con Morgan Freeman, Tommy Lee Jones, Glenne Headly, Rene Russo, Joe Pantoliano, Elizabeth Ashley. La storia di un ex agente dell'FBI e di un ex avvocato della malavita inserito nel programma protezione testimoni che saranno costretti a mettere da parte la loro rivalità sul campo da golf per far fronte ad un gruppo di malintenzionati. Un irresistibile action comedy con due protagonisti eccezionali.

Come ti ammazzo l’ex, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Commedia americana per la regia di John Inwood, con Heather Graham, Jennifer Coolidge, Matthew Settle, Amber Heard, Joey Laurey dams, Sam Lloyd. Mentre frequenta un corso impostole da un giudice per imparare a controllare gli attacchi di rabbia, la solitaria Alex fa amicizia con la dentista Nikki e con Stella, imprenditrice nel settore di pesticidi. Insieme, le tre donne decidono di offrire un servizio poco convenzionale: impartire dolorose lezioni agli uomini che infestano l’esistenza delle donne con un atteggiamento negativo. Una commedia al femminile, ironica e dissacrante, dove non mancano le risate e i colpi di scena.

Nonno scatenato, ore 21:15 Premium Cinema

Film commedia del 2016 per la regia di Dan Mazer, con Zac Efron, Robert De Niro, Julianne Hough, Zoey Deutch. Il puritano Jason sta per sposarsi con la figlia del suo capo e diventare socio dello studio legale del suocero, quando cade nella trappola del nonno Dick, che lo costringe ad accompagnarlo per le vacanze a Daytona mettendo a rischio l’intero matrimonio. Tra feste, risse e caos, Dick vuole godersi il viaggio al meglio e nel farlo coinvolgerà un nipote bacchettone e precisino. Divertente commedia con Robert De Niro e Zac Efron.

Noi e la Giulia, ore 21:15 Premium Cinema +24

Commedia italiana del 2015 per la regia di Edoardo Leo, con Edoardo Leo, Carlo Buccirosso, Luca Argentero, Claudio Amendola, Stefano Fresi. Diego, Fausto e Claudio sono tre quarantenni insoddisfatti in fuga dalle loro vite che, per caso, aprono un agriturismo. A loro si uniscono Sergio, Elisa e Vito, un camorrista che vuole il pizzo e guida una Giulia 1300. Tratto dal romanzo “Giulia 1300 e altri miracoli” di Fabio Bartolomei, un film esilarante e una commedia dal ritmo incalzante, decisamente da non perdere.

Ti stimo fratello, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Un’esilarante commedia all’italiana del 2012, diretta da Paolo Uzzi e Giovanni Vernia, con Maurizio Micheli, Diego Abatantuono, Paolo Sassanelli, Bebo Storti Albertino. Giovanni, ingegnere elettronico fresco di laurea, lascia Genova per Milano, presto raggiunto da Jonny, gemello diverso col vizio della house music. Un film perfetto per una serata rilassante all’insegna del divertimento.

Zoolander, ore 21:00 Comedy Central

Commedia diretta e interpretata da Ben Stiller, con Owen Wilson, Christine Taylor, Milla Jovovich, Jerry Stiller, Jon Voight. La storia di Zoolander, un modello che ha avuto grande successo e che ora è in fase calante per colpa di un concorrente più giovane. Vorrebbe dare un nuovo senso alla propria vita, ma purtroppo non ha né la personalità né la cultura necessaria. La coppia Stiller-Wilson funziona.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Sotto sequestro, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film del 2018 diretto da Paul Weitz, con protagonisti Julianne Moore e Ken Watanabe. L’irruzione di un gruppo di terroristi interrompe l’esibizione di un soprano in un’ambasciata giapponese. Un teso dramma ispirato a una storia vera, adattamento cinematografico del romanzo del 2001 “Belcanto” scritto da Ann Patchett.

Attrazione fatale, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Regia di Adrian Lyne, con Anne Archer, Glenn Close, Michael Douglas, Barbara Harris, Fred Gwynne, Lois Smith. Un avvocato di Manhattan ha un'avventura di un fine settimana con la manager di una casa editrice. Poi lui torna dalla sua famiglia ma la donna non si rassegna, tenta il suicidio, inizia un’esasperante persecuzione, che culmina con il tentativo di uccisione della moglie dell'uomo. Il film è stato uno dei maggiori successi degli anni ‘80 e ha ottenuto sei candidature agli Oscar. Trama avvincente, ben interpretato da una sensuale Glenn Close.

Il gabbiano, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film del 2018 per la regia di Michael Mayer, con Annette Bening, Saoirse Ronan, Corey Stoll, Elisabeth Moss, Mare Winningham, Brian Dennehy. Nella campagna russa, verso la fine dell’Ottocento, un gruppo di amici si riunisce in una lussureggiante residenza estiva, vivendo un misto di passioni non corrisposte e di tragedia. Il tutto ha inizio quando la famosa scrittrice Irina porta il giovane amante Boris nella casa di campagna di famiglia per il fine settimana. Qui, Boris matura un’ossessione per Nina, amante del figlio di Irina, lasciando che tutto finisca in dramma. Film tratto dall’opera teatrale di Anton Cechov.

Devil’s Knot – Fino a Prova Contraria, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film di Atom Egoyan, con Reese Witherspoon, Colin Firth, Mireille Enos, James Hamrick, Christopher Higgings. Anno 1993: tre bambini vengono uccisi a Memphis. Grazie alla testimonianza di Vicki, la polizia arresta tre adolescenti, ma le prove a loro carico sono poche tra segreti, riti satanici e musica heavy metal. Un film che lascia col fiato sospeso, ispirato a un fatto di cronaca realmente accaduto.

Napa Valley – La grande annata, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film di Randall Miller, con Chris Pine, Alan Rickman, Bill Pullman. La vera storia della Montelena Winery, azienda agricola di Napa Valley che vinse un concorso nel 1976 dando prestigio alla produzione vinicola della California. Una storica degustazione, che ha cambiato per sempre la vita della famiglia Barrett e l'industria del vino.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Piovono polpette, ore 21:00 Sky Cinema Family

Diretto da Phil Lord e Christopher Miller, “Piovono polpette” è un film d’animazione che racconta la storia dello scienziato chiamato Flint Lockwood, che cercando di risolvere il problema della fame nel mondo, fa piovere cibo dal cielo. Un film divertente con alcune trovate geniali, che piacerà ai bambini ma anche agli adulti.

Il Grinch, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Per l’appuntamento con Lunedì Première va in onda “Il Grinch”, film d’animazione campione d’incassi diretto da Peter Candeland, Yarrow Cheney e Matthew O'Callaghan. L’essere verde, peloso e solitario che odia profondamente il Natale deciderà così di… rubarlo! Con la voce di Alessandro Gassmann nella versione italiana, per entrare nello spirito delle feste in famiglia.

Film thriller da vedere stasera in TV

Nel centro del mirino, ore 21:00 Sky Cinema Action

Thriller americano del 1993 per la regia di Wolfgang Petersen, con Clint Eastwood, John Malkovich, Rene Russo, Dylan Dermott. Dal giorno in cui hanno ucciso Kennedy a Dallas, Frank, agente dei servizi segreti degli Stati Uniti, non si è più ripreso. Oggi è a un passo dalla pensione, ma non ha mai smesso di badare alla sicurezza dell’attuale Presidente. L’ossessione di Frank si concretizzerà quando un aspirante attentatore tenterà di compromettere tutto ciò in cui crede. Un film dal ritmo incalzante che vi terrà incollati allo schermo.

Film musical da vedere stasera in TV

Grease, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Intramontabile musical americano del 1978 per la regia di Randal Kleiser, con John Travolta, Olivia Newton-John, Stockard Channing. Nel corso delle vacanze estive scolastiche, Danny fa amicizia con Sandy, una ragazza australiana. Con grande sorpresa se la ritrova allo stesso college, ma finge indifferenza perché lui è un duro. Dopo una gara di ballo che Danny vince con un’altra donna, i due finalmente si mettono insieme. Un cult del genere per gli appassionati di musical.

Film d’azione da vedere stasera in TV

San Andreas, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Brad Peyton. Un film con Dwayne Johnson, Alexandra Daddario, Art Parkinson, Colton Haynes, Carla Gugino. All'indomani di un fortissimo terremoto in California, il pilota di un elicottero dei soccorsi decide di intraprendere un rischioso viaggio attraverso lo Stato per tentare di salvare sua figlia. Un film catastrofico che si allaccia alla storia di un’epopea privata e familiare. Con “The Rock”, Dwayne Johnson.

