A pochi giorni dal quinto live, X Factor Daily, in onda dal lunedì al venerdì alle 19:35 su Sky Uno e condotto da Luna Melis, ci racconta come i concorrenti trascorrono le giornate tra prove, preparazioni e massima attenzione ai particolari. La settimana di X Factor Daily parte con il primo concerto dei Seawards dopo l’eliminazione da X Factor 2019. I ragazzi sperano di avere tanto calore da parte del pubblico che si presenterà. La grande emozione è di potersi esibire in un clima più intimo. Un’eliminazione inaspettata per il duo che però è contento di aver comunque potuto portare sul palco dell’X Factor Dome il loro inedito. Un concerto necessario per scuotersi dopo l’eliminazione, ciò che serviva per riprendere la propria strada. L’attenzione si sposta poi sugli inediti che vengono presentati dai giudici Sfera Ebbasta, Malika Ayane, Samuel e Mara Maionchi. Tutti sottolineano l’importanza del primo brano inedito che verrà portato sul palco. È anche l’occasione per Malika di ricordare il suo primo brano alla radio, mentre Sfera Ebbasta fa notare come le cose per lui cambiarono solo dopo aver ricevuto i primi commenti al primo inedito. Sofia e Giordana sono entusiaste della loro canzone, la prima porta sul palco un’atmosfera sognante tipica della sua personalità mentre Giordana debutta con un inedito scritto da Sia. Mara Maionchi cerca di scuotere Eugenio e Nicola. Il giudice è fiera dei suoi ragazzi e punta alle semifinali. Samuel sottolinea l’importanza degli inediti e della capacità di trasmettere qualcosa al pubblico.

La moka assassina e la sorpresa per Davide

La vita nel loft scorre serena in attesa del quinto live. C’è però un imprevisto che colpisce Nicola Cavallaro e che attira l’ilarità di tutti. Durante la preparazione per un buon caffè, la caffettiera è esplosa, imbrattando la cucina fino al soffitto davanti ad un esterrefatto Nicola. Un episodio che distrae i concorrenti e allenta un po’ la tensione in vista della serata dedicata agli inediti. Ad solo un giorno dal quinto Live Show di X Factor 2019, Davide Rossi, l'ultimo artista rimasto dei tre Under Uomini di Malika Ayane, riceve una bella sorpresa che potrebbe aiutarlo a rilassarsi: l'arrivo inaspettato di sua sorella che emoziona tutti i presenti nel loft. La settimana si conclude con lo shooting in vista del quinto live e con i sette concorrenti rimasti in gara che fanno visita alla redazione di Vanity Fair Italia, stories partner ufficiale di X Factor 2019.

