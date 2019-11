Gli inediti di X Factor 2019 questa settimana su Spotify

Il traguardo del quinto live di X Factor è probabilmente quello più ambito da tutti i concorrenti. La quinta serata è da sempre dedicata agli inediti con la possibilità di poter far ascoltare le proprie canzoni dopo tante prove cercando di reinterpretare canzoni famose. La 13esima edizione di X Factor 2019 ha dato vita ad una serata di inediti davvero ricca di sorprese con tantissimi ospiti a dare supporto ai ragazzi che si sono sfidati con entusiasmo e orgoglio. Tra le esibizioni di Mahmood, Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Gemitaiz e Madman, i concorrenti hanno presentato i loro brani. Quest’anno la capacità delle canzoni di attirare subito il pubblico è fondamentale. Infatti tutti gli inediti sono stati messi online da mezzanotte e il meno ascoltato e scaricato porterà il suo proprietario al ballottaggio nella sesta puntata.

Gli inediti di Booda e Sofia

Tra i più convincenti e che anche subito su Spotify hanno conquistato gli utenti ci sono “Elefante” dei Booda e “A domani per sempre” di Sofia. Il gruppo è stato il primo ad esibirsi e non ha dovuto pagare lo scotto dell’emozione. Anzi ha superato brillantemente la prova con l’approvazione da parte di tutti i giudici a cominciare da un entusiasta Sfera Ebbasta. Anche Mara Maionchi, Samuel e Malika Ayane si sono mostrati interessati all’inedito sottolineando il ritmo e la potenza del brano. Grandi applausi anche da parte del pubblico per Sofia che ha portato “A domani per sempre”, un inedito scritto quando aveva 14 anni e che fa già parte del suo repertorio. Discorso a parte per Eugenio Campagna che aveva già fatto ascoltare il suo inedito “Cornflakes”, con musica e testo dello stesso concorrente. Una canzone apprezzata già al primo ascolto e che si conferma anche nel quinto live di X Factor 2019.

Gli inediti di X Factor 2019 in attesa del ballottaggio

Partono leggermente dietro i Sierra, Davide, Giordana e Nicola Cavallaro. Il gruppo ha proposto “Enfasi”, ma lo stesso Sfera Ebbasta consiglia loro di capire chi siano per poi decidere se affacciarsi al pop. Per Nicola Cavallaro un testo in inglese apprezzato da Malika Ayane e da Mara Maionchi. Il brano “Like I Could” piace agli utenti e potrebbe sorprendere. Davide invece porta sul palco “Glum”, un’esibizione che soddisfa i giudici ma che spinge Samuel a consigliare al concorrente di sperimentare. Tra i brani più ascoltati su X Factor c’è spazio anche per Giordana che però è la concorrente andata in ballottaggio al termine del quinto live. La ragazza ha portato “Chasing Paper”, brano scritto per lei da Sia. L’esibizione non ha convinto i giudici che non sono stati soddisfatti dell’interpretazione. Gli utenti sembrano apprezzare, ora però Giordana attende l’avversario che dovrà affrontare nell’ennesimo ballottaggio della sua esperienza a X Factor 2019.

