Programmi TV da non perdere stasera, sabato 19 ottobre

X Factor 2019: Le audizioni, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Rivediamo la seconda puntata di X Factor 2019 dedicata agli Home Visit. Dopo i Bootcamp, per la prima volta tutti i giudici, insieme ai concorrenti e ad Alessandro Cattelan, sono volati a Berlino per scegliere i dodici concorrenti che accederanno ai Live.

House rules, ore 21:00 Foxlife

Su Fox life vediamo la quinta edizione del gaming show australiano dove sei coppie mettono in gioco la propria casa: ogni coppia affida la ristrutturazione della propria casa agli altri concorrenti. Ai vincenti l'estinzione del mutuo.

La mia vita in una setta, ore 21:05 Crime investigation

Su Crime investigation, alle 21:05, va in onda uno speciale dedicato alla nuova stagione di “La mia vita in una setta”. Le storie raccontate alla giornalista Elizabeth Vargas da persone che sono riuscite ad uscire da pericolose sette e gruppi religiosi.

Einstein e la relatività, ore 21:15 Sky Arte

Scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere sulla teoria della relatività generale di Albert Einstein, fisico e genio indiscusso del XX secolo. Tra gli intervistati, il fisico e divulgatore italiano Carlo Rovelli.

Mountain Men: Gli ultimi pionieri, ore 21:10 Blaze

Su Blaze riprendono le avventure degli ultimi pionieri d'America, i Mountain Men, uomini coraggiosi, veri e propri guerrieri delle montagne che vivono isolati dalla civiltà. I protagonisti sono Tom Oar, Rich Lewis, Marty Meierotto e Kyle Bell, con le rispettive famiglie.

Enzo Paci: Come fai, fai bene, ore 21:00 Comedy Central

Tra consigli sbagliati e scelte avventate all'inseguimento di falsi miti e valori Enzo Paci racconta di come si è allontanato da se stesso perdendosi in un bicchiere di vodka lemon e il sorriso di una tardona.

Malattie imbarazzanti, ore 21:00 lei

Un’altra puntata della sesta stagione di “Malattie imbarazzanti”. Nella puntata di stasera, Jaya chiede alla dr. Dawn di restituirle la voce che aveva prima di ammalarsi. E la dr. Pixie si occupa invece di una donna alla quale i figli hanno ustionato schiena e seno.

Man, woman, child, wild, ore 21:00 Discovery Channel

Come si sopravvive senza agi nei luoghi più angusti della terra? Ed Stafford conosce la risposta. Nelle sue nuove avventure, con lui ci saranno anche la moglie e il figlio di appena 2 anni.

Isis: le reclute del male, ore 20:55 National Geographic

Diretta dal pluripremiato regista Peter Kosminsky, una serie ispirata alle vicende reali di quattro giovani inglesi che decidono di andare in Siria per unirsi all'Isis e iniziare una nuova vita.

Body Invaders, ore 21:05 Discovery science

Dai paletti di recinzione e arnesi da pesca a tavole da surf e cesoie, la nuova serie Body Invaders rivela le incredibili storie di persone provenienti da tutto il mondo che hanno accidentalmente finito con il ritrovarsi oggetti estranei all'interno dei propri corpi.

Italia nascosta: Firenze, ore 21:00 History

Grazie all'uso della tecnologia 3D, Alexander Armstrong e il dottor Michael Scott esplorano Firenze. I due sveleranno storie nascoste fatte di intrighi e misteri ad oggi ancora sconosciuti

Extreme Animals, ore 21:10 Nat Geo Wild

Dal più pericoloso al più tranquillo, dal più veloce al più lento: in ogni episodio, scopriamo tutto su una delle caratteristiche più estreme del mondo animale. Dai grizzly agli ippopotami, scopriamo chi sono i veri duri del mondo animale.

Serie TV in onda stasera

8 giorni alla fine, ore 21:15 Sky Atlantic (REPLICA)

Su Sky Atlantic rivediamo in replica il finale di stagione di “8 giorni alla fine”, la nuova produzione originale Sky. Un gigantesco meteorite sta per schiantarsi sulla Terra alla velocità di 30.000 km/h. Gli Stati Uniti provano a deviare la traiettoria della minaccia con un missile nucleare, ma la missione fallisce.

1994, ore 21:15 Sky Cinema Uno + 24 (REPLICA)

Su Sky Cinema Uno +24 rivediamo in replica 1994, il capitolo finale della trilogia sugli anni che hanno cambiato il volto della politica e della società italiana. Il 1994 è l’anno della "discesa in campo" di Silvio Berlusconi e l’anno in cui spettacolo e politica iniziano a fondersi. 1994 è nata da un’idea di Stefano Accorsi, protagonista insieme a Miriam Leone, Guido Caprino e Antonio Gerardi.

The Big Bang Theory, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox rivediamo invece gli episodi dell’undicesima stagione di “Big Bang Theory”, la serie che racconta le avventure di un gruppo di geniali nerd. I quattro protagonisti trascorrono il loro tempo libero tra la lettura di fumetti, videogame, giochi di ruolo e la visione di film e serie TV a tema fantascienza e supereroi.

Quantico, ore 21:50 Fox

Alle 21:50 rivediamo la seconda stagione di “Quantico”, la serie con protagonista un gruppo di reclute dell’FBI in formazione presso la base di Quantico. Tutti brillanti e preparati ma tra loro c’è qualcuno che ha in mente di progettare un attacco terroristico.

Blue Bloods, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime rivediamo la quinta stagione di “Blue Bloods”, la serie che segue le vicende della famiglia Reagan, da generazioni legata al New York City Police Department.

Lethal weapon, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime rivediamo la terza stagione di “Lethal weapon”, la serie tv tratta dagli omonimi film “Arma letale”. Protagonista è il detective Martin Riggs, ex Navy Seal, che, in seguito alla morte della moglie incinta, si trasferisce al Los Angeles Police Department. Qui, gli viene affidato come partner il detective Roger Murtaugh.

A.P. Bio, ore 21:15 Premium Stories

Continuano anche gli episodi di “A.P. Bio”, la serie con protagonista Jack Griffin, studioso di filosofia di Harvard che si vede soffiare il lavoro da Miles Leonard, suo rivale. A quel punto, Griffin torna in Ohio per lavorare come insegnante alla Advanced Placement Biology.

The Flash, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action rivediamo la quinta stagione di “The Flash”, la serie basata sull’omonimo personaggio dei fumetti della DC Comics. Il protagonista è Barry Allen, uno scienziato forense che, in seguito all'esplosione di un acceleratore di particelle, acquisisce una velocità superumana, che usa per combattere i criminali a Central City nei panni del supereroe Flash.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New school, ore 20:50 DeA kids

Su DeA kids vediamo la sit com per ragazzi incentrata sulle vicende di un gruppo di “primini” della McGaffin International Middle School, una scuola media internazionale in cui esiste un fantomatico WC. Si tratta di un gabinetto rotto in cui è custodito il Wall Of Celebrities, un muro sul quale sono appese le foto delle 12 Leggende della scuola.

Victorious, ore 21:15 Nickelodeon

Alle 21:15 su Nickelodeon continuano gli episodi di “Victorious”, la serie tv incentrata su Toni Vega, un’aspirante cantante che frequenta la Hollywood Arts, una scuola di arti dello spettacolo. Accanto a lei, la sua famiglia, la sorella Trina, il suo migliore amico Andrè e altri personaggi.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

I Flintsones e WWE - Botte da orbi!, ore 21:00 Boomerang

Quando Fred Flintstone perde i soldi della vacanza della sua famiglia, cerca un piano per recuperarli e convince l'amico Barney a diventare un wrestler professionista.

PJ Masks - Super Pigiamini, ore 20:55 Disney Junior

La serie anglo-francese narra le avventure di tre bambini di 7 anni: Connor, Amaya e Greg, che di giorno vivono vite normali e di notte si trasformano in Gattoboy, Gufetta e Geco e affrontano vari supercriminali.

