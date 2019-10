Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 19 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Red Dawn - Alba rossa, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film d’azione del 2012 diretto da Dan Bradley, con Chris Hemsworth, Connor Cruise, Josh Hutcherson, Isabel Lucas e Josh Peck. Una scuola viene invasa da soldati russi e cubani, per questo un gruppo di studenti è costretto a nascondersi. I ragazzi decidono tuttavia di combattere gli invasori sotto la bandiera della loro squadra di football, The Wolverine.

Miss Bala - Sola contro tutti, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film d’azione del 2019 diretto da Catherine Hardwicke, con Gina Rodriguez, Anthony Mackie, Matt Lauria, Ismael Cruz Cordova, Cristina Rodlo e Ricardo Abarca. Gloria scopre un potere che non avrebbe mai immaginato di avere e, suo malgrado, viene trascinata in un pericoloso mondo criminale. Sopravvivere richiederà tutta la sua forza e astuzia. Un film straordinario, da non perdere.

Hellboy: the golden army, ore 21:14 Premium Cinema Energy

Film d’azione del 2008 diretto da Guillermo Del Toro, con Ron Perlman, Selma Blair, Jeffrey Tambor, Doug Jones, John Hurt, James Dodd e Anna Walton. Il Principe degli inferi Nuada, stanco di obbedire agli uomini, trama di risvegliare un esercito di macchine assassine per liberare tutte le creature magiche nel mondo e attaccare l’umanità.

Film drammatici da vedere stasera in TV

La melodie, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film drammatico francese del 2017 diretto da Rachid Hami, con Kad Merad, Samir Guesmi, Alfred Renely, Jean-Luc Vincent, Tatiana Rojo. Simon è un violinista disilluso, che non ha ingaggi e accetta di tenere un corso di musica a una classe di allievi di una scuola media. L’inizio non è semplice, almeno finché non entra a far parte della gruppo di studenti Arnold, uno studente di origine centroafricana che non ha mai conosciuto suo padre e che è particolarmente dotato per lo strumento. A contatto con l’entusiasmo del ragazzo, il maestro ritroverà la gioia della musica.

North Country - Storia di Josey, ore 21:14 Premium Cinema Emotion

Film drammatico del 2005 diretto da Niki Caro, con Charlize Theron, Frances McDormand, Sean Bean, Woody Harrelson, Sissy Spacek ed Elle Peterson. Dopo il fallimento del suo matrimonio, Josey torna nella sua cittadina natale nel nord del Minnesota con i suoi figli. Qui trova lavoro in miniera, dove le donne non sono ben viste dai colleghi: trovando il coraggio di denunciare gli abusi, arriverà a trovarsi contro tutta la società.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Spider-Man: Un nuovo universo, ore 21:15 Sky Cinema Ritorno al Futuro

Film d’animazione diretto da Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rotham, tratto dai cosiddetti fumetti del “Ragnoverso”. Uno street artist, punto da un ragno radioattivo, scopre l'esistenza di altri Spider-Man, provenienti da universi alternativi. Un’opera che è riuscita nell’impresa di essere mainstream e allo stesso tempo di sperimentare senza il timore di avventurarsi in territori poco familiari al grande pubblico. “Spider-Man: Un nuovo universo” ha conquistato un Oscar e un Golden Globe come miglior film d’animazione.

Film fantastici da vedere stasera in TV

La figlia della sciamana, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film fantastico diretto da Kenneth Kainz e tratto dal romanzo di Lene Kaaberbol. Con Rebecca Emilie Sattrup, Jakob Oftebro, Søren Malling e Allan Hyde. Dina ha ereditato dalla madre sciamana il potere di guardare dentro l’anima delle persone. La ragazza si lancia in un’avventura inaspettata insieme alla famiglia quando l’unico erede al trono del regno di Dunark viene ingiustamente accusato di aver assassinato i genitori.

Film thriller da vedere stasera in TV

Il silenzio degli innocenti, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film thriller diretto da Jonathan Demme, con Jodie Foster, Anthony Hopkins, Scott Glenn. L'Fbi non riesce a catturare uno psicopatico, chiamato Buffalo Bill, che uccide giovani donne e poi le scuoia. Viene incaricata dell'indagine la giovane Clarice, tormentata, coraggiosa e geniale. La ragazza fa riferimento a un altro pazzo assassino, lo psichiatra Hannibal Lecter, detenuto in una situazione di massima sicurezza, letterale divoratore delle sue vittime. Un film che mantiene la tensione dal primo all’ultimo frame con scene entrate nella storia del cinema.

Capitano Koblic, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico del 2016 diretto da Sebastiàn Borensztein, con Ricardo Darìn, Oscar Martinez e Inma Cuesta. Nel 1977 e nei giorni della dittatura argentina, un ex pilota e capitano della Marina disobbedisce a un ordine e, per sopravvivere, si vede costretto a fuggire. Si nasconderà in una città del sud, dove la sua presenza attirerà l’attenzione di un crudele maresciallo. Un thriller drammatico che saprà lasciarvi senza fiato.

Mississippi Burning - Le radici dell''odio, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film drammatico diretto da Alan Parker, con Gene Hackman, Brad Dourif, Willem Dafoe, Frances McDormand e Stephen Tobolowsky. Alcuni giovani attivisti per i diritti sociali dei neri vengono brutalmente uccisi. Due agenti dell'FBI indagano sulla loro misteriosa scomparsa. Il film, vincitore dell’Oscar alla fotografia, racconta l’odio razziale nel Sud America.

Now you see me - I maghi del crimine, ore 21:15 Premium Cinema

Film thriller del 2013 diretto da Louis Leterrier, con Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Mélanie Laurent e Isla Fisher. Un gruppo tra i più abili illusionisti del mondo riesce a rapinare una banca di Parigi durante una trasmissione televisiva. Al caso iniziano a investigare gli agenti agenti Dylan dell'FBI e Alma dell'Interpol.

Film commedia da vedere stasera in TV

Che fine hanno fatto i Morgan?, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film commedia diretto da Marc Lawrence, con Sarah Jessica Parker, Hugh Grant, Sam Elliott, Wilford Brimley e Mary Steenburgen. Meryl e Paul Morgan sono separati. La loro vita perfetta, spesa nel cuore di Manhattan, ha avuto una battuta di arresto. Paul, avvocato di successo, ha tradito Meryl a Chicago con una collega avvenente e adesso vorrebbe cancellare l’accaduto, farsi perdonare e rientrare nel letto e nelle grazie della consorte. Meryl, ferita e ostinata a resistere alla strategia di riconquista, declina suo malgrado inviti, doni, dichiarazioni e buone intenzioni. Sarà il destino a decidere il loro futuro, cacciandoli in una situazione decisamente pericolosa.

Caccia al tesoro, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Un film diretto da Carlo Vanzina, con Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Christiane Filangieri, Gennaro Guazzo e Francesco Di Leva. Una banda cerca di rubare il tesoro di San Gennaro per aiutare il figlio di una di loro a salvarsi da una brutta malattia al cuore. Con questo film, i Vanzina cercano di recuperare la tradizione della classica commedia napoletana. Il risultato è una commedia leggera, divertente e ben interpretata per una serata di risate in famiglia.

Life of the party - Una mamma al college, ore 21:14 Premium Cinema +24 HD

Film commedia diretto da Ben Falcone, con Melissa McCarthy, Chris Parnell, Matt Walsh, Jacki Weaver, Luke Benward e Shannon Purser. Lasciata dal marito, Deanna coglie l'occasione per rimettersi in gioco. Da dove ricominciare? Dal college, dove frequenta la stessa classe della figlia che non condivide la sua idea. La donna si lascerà andare ai divertimenti della vita del campus e scoprirà finalmente la sua vera identità.

Com’è bello far l’amore, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Film commedia diretto da Fausto Brizzi, con Margherita Buy, Claudia Gerini, Fabio De Luigi, Filippo Timi, Alessandro Sperduti e Enzo Salvi. Andrea e Giulia hanno quarant’anni, un figlio adorato, una tata smaniosa, tanta serenità e poca voglia di fare sesso. Voglia perduta negli anni, dentro il quotidiano, dietro la consuetudine, tra una casa al mare e un’altra in città. Apatica lei, distratto lui, per Andrea e Giulia non è mai il momento giusto per consumare, meglio un fumetto o una rivista di gossip. La visita improvvisa di Max, porno divo residente a Hollywood, sollecita la loro indolenza, costringendoli a fare i conti con le troppe notti in bianco. Amico di vecchia data di Giulia e amatore per professione, Max non lesinerà in suggerimenti e consigli per l’uso, disinibendo le inibizioni ed eccitando la fantasia.

