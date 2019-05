Sabato 4 maggio in prima serata su Sky Cinema Due arriva Capitano Koblic , un film che racconta di un capitano della Marina che dovrà fuggire, nascondendosi in una piccola città del sud dell’Argentina, in piena dittatura

Capitano Koblic è l’appuntamento da non perdere per gli amanti del buon cinema, con una passione per la storia e le avventure a sfondo bellico.

In onda sabato 4 maggio in prima serata su Sky Cinema Due, racconta dell’ex pilota e capitano della Marina messo a titolo che si ritroverà costretto suo malgrado a fuggire per sopravvivere.



Il motivo? Ha disubbidito a un ordine militare ed è quindi spacciato.

Deciderà così di nascondersi in una piccola cittadina del sud dell’Argentina dove però la sua presenza non passerà inosservata, anzi: attirerà su di sé l’attenzione di un violento maresciallo, del tutto privo di morale e scrupoli.

Il tutto sullo sfondo della dittatura argentina di fine anni Settanta, esattamente del 1977.

Ma è bene sapere a quale ordine il Capitano Koblic non ha ubbidito, per capire meglio di che personaggio stiamo parlando: si è rifiutato di aprire il portellone della stiva in pieno volo per gettare al suolo i dissidenti della dittatura argentina, denudati, narcotizzati e uccisi in quell’orribile maniera per fare da deterrente agli altri.

Capitano Koblic riesce a ricreare fedelmente le atmosfere orribili di un periodo storico che ha segnato indelebilmente l’Argentina grazie a un lavoro di documentazione e di ricerca storica davvero eccezionale.

