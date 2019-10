Programmi TV da non perdere stasera, domenica 6 ottobre

Programmi TV in onda stasera

Antonio Riva: Una sposa da sogno, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 - ULTIMA PUNTATA

A Milano, in un prestigioso atelier, due spose si sfidano per portarsi a casa un abito da sogno, creato appositamente per loro dal celebre stilista Antonio Riva.

Chi ha ucciso Marilyn?, ore 21:05 Crime investigation

Tentiamo di fare chiarezza su una delle morti più misteriose della storia di Hollywood. Marilyn Monroe era un'icona di stile e bellezza: cosa o chi l'ha uccisa?

Led Zeppelin: Dazed and confused, ore 21:15 Sky Arte

I Led Zeppelin sono stati gli alfieri dell'hard rock, una band che ha venduto oltre 300 milioni di album in tutto il mondo. In “Dazed and Confused” Jimmy Page e soci raccontano la loro incredibile storia tra eccessi e straordinari successi. Come dice Robert Plant «la vita dei Led Zeppelin era un caos splendido ma era comunque un caos totale».

Affari al buio, ore 21:00 Blaze

Su Blaze tornano i cacciatori d'aste più agguerriti d'America per aggiudicarsi i magazzini più ghiotti. Gli acquirenti hanno solo cinque minuti per guardare cosa contiene il magazzino, ma senza poterci entrare.

Most ridiculous, ore 21:00 Comedy Central

Su Comedy Central “Most ridiculous”, lo show che passa in rassegna i video più demenziali che navigano indisturbati sul web. Ogni episodio è monografico e affronta gli argomenti più disparati e in voga in rete: dai cuccioli ai gattini, dai bambini ai matrimoni, dagli epic fail ai disastri nel campo della moda.

100% Sexy, ore 21:00 lei

Alle 21:00 su lei, la terza stagione di “100% sexy”, la serie dedicata a persone con look eccessivi e decisamente troppo audaci che si affidano ai consigli di tre esperti – uno stylist, un make up artist e un hair stylist, che dovranno valorizzare la loro personalità.

Come fanno gli animali, ore 21:00 Discovery Channel

Gli animali fanno cose incredibili, sono dotati di superpoteri. Ma come riescono a fare tutto ciò? E perché hanno sviluppato determinate capacità? La serie indaga su questi misteri.

Emirati: meraviglie antiche, ore 20:55 National Geographic

Dietro le super automobili e gli alti grattacieli di Dubai e Abu Dhabi, gli Emirati nascondono meraviglie antiche e bellezze storiche uniche al mondo.

NASA X-Files, ore 21:05 Discovery Science

Torna la serie che apre le porte sugli archivi segreti della NASA, la più importante e prestigiosa agenzia spaziale del mondo. Si indaga su tutti quegli episodi (avvistamenti, incidenti in orbita, incontri ravvicinati) che sono stati classificati come "Riservati".

Il capitano dei ghiacci, ore 21:00 History

La storia del Capitano Arnaldo Berni, disperso sulla vetta del San Matteo a 3.670 metri di altezza, che ha combattuto la guerra più alta della Storia.

Estremo Nord: Wild Artico, ore 21:10 Nat Geo Wild

Sulla cima del pianeta, si estende uno degli habitat più particolari della Terra: l'Artico. Un orso polare affronta una caccia difficile. In estate, gli uccelli raggiungono questo paradiso.

Serie TV in onda stasera

1994, ore 21:15 Sky Atlantic (REPLICA)

Su Sky Atlantic rivediamo i primi episodi di 1994, il capitolo finale della trilogia sugli anni che hanno cambiato il volto della politica e della società italiana. Il 1994 è l’anno della "discesa in campo" di Silvio Berlusconi e l’anno in cui spettacolo e politica iniziano a fondersi. 1994 è nata da un’idea di Stefano Accorsi, protagonista insieme a Miriam Leone, Guido Caprino e Antonio Gerardi.

The Big Bang Theory, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox rivediamo gli episodi della sesta stagione di “Big Bang Theory”, la serie che racconta le avventure di un gruppo di geniali nerd. I quattro protagonisti trascorrono il loro tempo libero tra la lettura di fumetti, videogame, giochi di ruolo e la visione di film e serie TV a tema fantascienza e supereroi.

800 words, ore 21:00 Fox life

Su Fox life HD alle 21:00 rivediamo la terza stagione di “800 words”, la serie australiano-neozelandese con protagonista George Turner, un popolare giornalista che scrive una rubrica settimanale sul più importante giornale di Sydney, composta esattamente da 800 parole.

Elementary, ore 21:05 Fox Crime

Alle 21:05 su Fox Crime va in onda “Elementary”, la serie tv basata su una rilettura in chiave moderna del personaggio di Sherlock Holmes di sir Arthur Conan Doyle. Le vicende si svolgono a New York, Holmes è Jonny Lee Miller, mentre Lucy Liu veste i panni della versione femminile di Watson.

Gone, ore 21:15 Premium crime

Su Premium rivediamo “Gone”, la serie creata da Matt Lopez e basata sul romanzo “One Kick” di Chelsea Cain. Kit “Kick” Lannigan è un’agente speciale che si dedica a risolvere casi di rapimenti e persone scomparse. A volerla nella sua squadra è Frank Novak, l’agente che l’aveva salvata da bambina, quando era sopravvissuta a un sequestro di minori.

Last man standing, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi alle 21:15, due episodi della settima stagione di “Last man standing”. La serie racconta la storia di Mike Baxter, padre di famiglia dalle idee molto conservatrici, che si trova alle prese con la sua famiglia composta esclusivamente da donne eccetto suo nipote Boyd di due anni.

Supergirl, ore 21.15 Premium Action

Su Premium Action rivediamo la quarta stagione di “Supergirl”, la serie tv incentrata sulle avventure di Kara Zor-El, cugina kryptoniana di Superman che lavora come reporter alla C.A.T.C.O. WorldWide Media ma in segreto lavora al DEO con la sorella e protegge National City nei panni di Supergirl.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New school, ore 20:50 DeA kids

Su DeA kids vediamo la sit com per ragazzi incentrata sulle vicende di un gruppo di “primini” della McGaffin International Middle School, una scuola media internazionale in cui esiste un fantomatico WC. Si tratta di un gabinetto rotto in cui è custodito il Wall Of Celebrities, un muro sul quale sono appese le foto delle 12 Leggende della scuola.

Super 4, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr vediamo “Super 4”, la serie in computer grafica creata per celebrare i 40 anni del franchising Playmobil. Ogni episodio racconta le avventure di quattro coraggiosi eroi: il cavaliere medievale Alex, la ragazza pirata Ruby, l'agente segreto Gene e la dolce fatina Brilli.

I Thunderman, ore 20:50 Nickelodeon

Alle 20:50 su Nickeolodeon, torna “I Thunderman”, la serie tv con protagonista una famiglia di supereroi con superpoteri che cerca di vivere una vita il più normale possibile nella città immaginaria di Hiddenville.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby-Doo! Fantasmi a Hollywood, ore 21:00 Boomerang

Un viaggio premio a Hollywood è per i nostri amici un'occasione per indagare su misteriosi fenomeni che affliggono i Brickton Studios.

PJ Masks - Super Pigiamini, ore 20:55 Disney Junior

La serie anglo-francese narra le avventure di tre bambini di 7 anni: Connor, Amaya e Greg, che di giorno vivono vite normali e di notte si trasformano in Gattoboy, Gufetta e Geco e affrontano vari supercriminali.

