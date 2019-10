Film stasera in TV: da non perdere oggi, domenica 6 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Red Zone – 22 miglia di fuoco, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film americano del 2018 per la regia di Peter Berg, con Mark Wahlberg, Lauren Cohan, John Malkovich, Iko Uwais, Ronda Rousey, Carlo Alban, Sam Medina. Un agente d’élite dell’intelligence americana, aiutato da un’unità tattica di comando top secret, cerca di venire a patti con un misterioso agente di polizia indonesiano con informazioni sensibili utili ad affrontare un caso di corruzione tanto violento quanto estremo.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Ritorno al Futuro III, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Regia di Robert Zemeckis. Un film con Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Mary Steenburgen, Lea Thompson, Thomas F. Wilson. 1955: Marty è di ritorno da Doc con un messaggio che proviene dal Doc che si trova nel 1885 nel Far West che offre le coordinate per ritrovare la DeLorean. Una volta recuperata l'auto un'altra novità li attende. Terzo e ultimo capitolo della serie “Ritorno al futuro”.

Animali fantastici e dove trovarli, ore 21:15 su Premium Cinema

Regia di David Yates. Un film con Ezra Miller, Eddie Redmayne, Colin Farrell, Ron Perlman, Jon Voight, Samantha Morton. Il giovane magizoologo Newt Scamander arriva a New York dall'Inghilterra con una valigia piena delle creature fantastiche che ha raccolto e salvato in molti anni di viaggi e ricerche. Senza volere, scambia però il prezioso carico con quello di Jacob Kowalski, pasticcere e No-Mag (è il nome americano dei Babbani), il quale libera inavvertitamente le creature, violando lo Statuto di Segretezza e mettendo Newt nei guai. La sceneggiatura è stata scritta da J. K. Rowling, l'autrice dei best seller dedicati ad Harry Potter, di cui il film è il primo dei cinque spin-off. Per tutti coloro che hanno amato la saga del maghetto inglese.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Peter Rabbit, ore 21 su Sky Cinema Family

Film d’animazione del 2018 per la regia di Will Gluck, con doppiaggio di Nicola Savino, Emiliano Coltorti, Valentina Favazza e Bruno Alessandro. Peter il Coniglio lotta con il signor McGregor per impossessarsi dei preziosissimi tesori dell’orto. Un film d’animazione divertente e pieno di felicità per una domenica con grandi e piccini.Film thriller da vedere stasera in TV

Il caso Drabble, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Un film di Don Siegel, con Michael Caine, Donald Pleasence, Delphine Seyrig, John Rhys-Davies. Un agente del servizio segreto britannico deve riuscire a liberare il figlio, rapito da un'organizzazione indipendentista dell'Irlanda del Nord. Ci riesce, dimostrando ai superiori di non essere un traditore doppiogiochista come invece sospettavano. Uno spy-thriller del 1974.

Film drammatici da vedere stasera in TV

A Family Thing, ore 21 su Sky Cinema Drama

Un film di Richard Pearce. Con Robert Duvall, James Earl Jones, Michael Beach. Earl Pilcher Jr. vive tranquillamente in Arkansas con la moglie e le figlie. Quando sua madre muore gli lascia una lettera nella quale gli spiega di non essere suo figlio naturale, ma di averlo adottato quando la vera madre, una donna di colore, morì subito dopo il parto. In più, ha un fratello, Ray, e gli chiede di andarlo a visitare a Chicago. Un toccante dramma familiare scritto da Billy Bob Thornton insieme a Tom Epperson, un piccolo film intimistico di notevole impatto emotivo.

What they Had, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film drammatico del 2018 per la regia di Elizabeth Chomko, con Hilary Swank, Michael Shannon, Blythe Danner, Robert Foster, Taissa Farmiga. Bridget rientra a casa a Chicago, richiamata con urgenza dal fratello per fare i conti con l’alzheimer della madre e la riluttanza del padre a separarsi da ciò che ha sempre rappresentato la sua vita. Il ritorno nei posti del suo passato la rimetterà a confronto con se stessa.

Confirmation, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Un film di Bob Nelson con Clive Owen, Maria Bello, Patton Oswalt, Stephen Tobolowsky, Spencer Drever. Walt è un falegname che stenta a trovar lavoro, e cerca di uscire dall'alcolismo. Anthony è suo figlio che è stato affidato alla madre dopo la separazione. La madre, che ormai convive con un nuovo compagno ed è prossima al matrimonio, cerca di crescerlo obbligandolo ad osservare i precetti cristiani. Si scopre che Walt, durante una confessione, non ha peccati da rivelare al sacerdote. Non ha bugie da rivelare, ne bestemmie, ne fantasie di atti impuri. Almeno fino a quando non trascorrerà il fine settimana col padre. Una sceneggiatura intelligente e profonda, che con delicatezza si eleva a parabola morale e laica.

Film commedia da vedere stasera in TV

Bad Moms 2: mamme molto più cattive, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Per la regia di Jon Lucas e Scott More, il seguito di “Bad Moms” è uscito in America nel 2017. Amy, Carla e Kiki sono tre mamme libere, almeno fino al giorno di Natale, quando devono tenere sotto controllo figli, genitori e l’organizzazione delle feste. Con Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn, Christine Baranski, Susan Sarandon e Peter Gallagher. Un film leggero e un po’ dissacrante, perfetto per una risata di domenica sera con tutta la famiglia.

The Matador, ore 21 su Sky Cinema Action

Film americano del 2005 per la regia di Richard Shepard, con Pierce Brosnan, Greg Kinnear, Arlin Miller e Azucena Medina. Danny è un commesso viaggiatore sul viale del tramonto con un’ultima, buona occasione in Messico. Qui incontrerà un killer alcolizzato che gli chiederà aiuto per un omicidio. Insolita ma profonda amicizia che si instaura tra due persone molto diverse, e che cambia le loro vite per sempre.

APPuntamento con l’@more, ore 21 su Sky Cinema Romance

Commedia americana del 2014 per la regia di Max Nichols, con Miles Teller, Analeigh Tipton, Jessica Szohr e Leven Rambin. Megan e Alec si conoscono online e decidono di passare insieme una sola notte. Bloccati dalla neve del mattino successivo, però, si vedranno costretti a trascorrere molto più tempo insieme.

Non si ruba a casa dei ladri, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film commedia del 2016 diretto da Carlo Vanzina, con Vincenzo Salemme, Massimo Ghini, Stefania Rocca, Manuela Arcuri e Maurizio Mattioli. Antonio Russo è un piccolo imprenditore napoletano, rovinato dalla perdita di una gara d’appalto truccata. Venendo a mancare un grosso lavoro, la famiglia si ritrova in condizioni economiche difficili: occorre trovare una soluzione. I coniugi Russo riescono, così, a farsi assumere come domestici nella villa di un famoso politico romano, Simone Santoro che vive con la fidanzata Lori e tiene le redini di loschi affari, i cui proventi sono messi al sicuro in Svizzera. Ben presto Antonio scopre che è proprio il suo capo ad aver truccato l’appalto che gli ha cambiato la vita e decide di vendicarsi.

Un milione di modi per morire nel West, ore 21 su Premium Cinema Comedy

Commedia western del 2014 diretta da Seth MacFarlane, con Seth MacFarlane, Charlize Theron, Amanda Seyfried, Liam Neeson e Giovanni Ribisi. Albert Stark è un pastore paranoico, tormentato dalla convinzione di essere perseguitato dalla sfortuna. Questa convinzione si fa ancora più strada in lui quando viene lasciato dalla fidanzata Louise che lo ha sostituito con l’uomo più facoltoso e ricco della campagna. Il destino del triste cowboy è però destinato a cambiare, quando l’uomo incontra la spericolata Anna.

Scusa ma ti chiamo amore, ore 21 su Premium Cinema Emotion

Tratto dal libro di Federico Moccia e diretto dallo stesso autore con Raul Bova e Michela Quattrociocche. Alex non si dà pace da quando è stato lasciato dalla fidanzata. L'incontro con Niki, però, gli cambierà la vita. Peccato che lei sia più giovane di lui di vent'anni, frequenti l'ultimo anno di liceo e viva ancora con i genitori. Un film che conferma Federico Moccia come padrino di una generazione di giovanissime che coroneranno i loro sogni.

Terapia di coppia per amanti, ore 20:55 su Premium Cinema +24 HD

Una commedia del 2017 tutta italiana, ricca di momenti esilaranti, per una serata da trascorrere in famiglia o con gli amici. Viviana e Modesto sono amanti, entrambi sposati e con un figlio a testa. Il loro rapporto è talmente tormentato che decidono di sottoporsi ad una terapia di coppia: o meglio, Modesto si adegua alle richieste di Viviana, ma mantiene un laconico distacco nei confronti del terapista, il professor Malavolta, soprattutto quando scopre che lo psicologo ha a sua volta problemi di relazione. Regia di Alessio Maria Federici, con Sergio Rubini, Franco Branciaroli, Alan Sorrenti, Antonio Pennarella e Ambra Angiolini.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Interstellar, ore 21:10 su Premium Cinema Energy

Film fantascientifico americano del 2014 diretto da Christopher Nolan, con Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain e David Gyasi. In un futuro prossimo, la Terra è devastata da continue tempeste di sabbia e da una piaga che ha distrutto quasi tutte le coltivazioni, eccetto il mais. Cooper è un ex astronauta della NASA che ha dovuto dedicarsi alla coltivazione del mais per sopravvivere, ma non demorde: presto avrà inizio il suo viaggio interstellare alla ricerca di un pianeta dove l’umanità possa ricominciare da capo.

