Chi è Antonio Riva, lo stilista di abiti da sposa protagonista del programma su Sky Uno

Un fiume di creatività e di passione: questo è Antonio Riva , il protagonista indiscusso del nuovo programma in onda su Sky Uno, dedicato ai più begli abiti nuziali confezionati dallo "stilista dei VIP".

La domenica ha un sapore completamente diverso da quando va in onda Antonio Riva-Una sposa da sogno. In ogni puntata due spose gareggeranno per accaparrarsi il vestito dei loro sogni e, le madri, giocheranno un ruolo fondamentale per la vittoria della propria figlia. Sono tanti gli abiti nuziali che avremo il piacere di vedere e sono tante le curiosità che ancora non sapete sul famoso stilista! Antonio Riva, infatti, vanta un curriculum ampio e di successo, ed è divenuto uno dei più famosi volti del mondo della moda italiana. Le sue creazioni sono vendute in tutto il mondo e anche paesi come la Russia, il Giappone e gli Stati Uniti conoscono le enormi doti dello stilista.

L’enorme talento di Antonio Riva è emerso fin dai suoi primi anni di vita, quando ha cominciato a disegnare i primi abiti. D’altronde, questa virata di estro era inevitabile, essendo cresciuto in una famiglia di artisti (la nonna, ad esempio, dipingeva), che lo ha stimolato a sperimentare e a provare diverse forme d’arte. I suoi studi, però, non si sono inizialmente concentrati su questo campo: infatti, lo stilista ha conseguito la Laurea in Architettura prima di intraprendere la carriera nel mondo della moda. Tuttavia, ha sempre continuato, negli anni, a coltivare questa passione, finché non sono arrivate le prime soddisfazioni, che lo hanno portato a intraprendere una strada che ama molto.

Tra le spose che ha avuto la fortuna di vestire figura Michelle Hunziker, la quale ha scelto proprio Antonio Riva per il giorno più importante della sua vita. Tuttavia, la solare conduttrice non è stata l’unica star che ha optato per lo stilista, poiché anche Alessandra Gucci e Alessandra Cerruti hanno indossato un abito firmato da lui. Per questo motivo, è stato definito come lo “stilista degli stilisti”.

Qual è la colonna sonora perfetta per un matrimonio? Antonio Riva non ha dubbi: la marcia nuziale! Difatti, il brano di Mendelssohn è perfetto per la cerimonia, essendo tradizionale e di buon gusto. Meglio optare per la classicità, onde evitare di cadere in situazioni “pacchiane”.

Che cosa nota, poi, il nostro stilista quando viene invitato a un matrimonio? Tutto! Ovviamente non può fare a meno di passare in rassegna i look delle invitate! Per deformazione professionale diviene piuttosto critico, quasi maniacale, motivo per cui ha smesso di andarci.

Nel tempo libero, Antonio Riva ama viaggiare e non solo. Essendo architetto, apprezza particolarmente il mondo del design, e per questo si diverte ad arredare interni e a collezionare oggetti particolari.

