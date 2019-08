Antonio Riva-Una sposa da sogno: al via il nuovo programma su Sky Uno

La domenica avrà un sapore diverso, dal 1° settembre. L’estate sta lentamente finendo, ma la programmazione di Sky Uno inizierà a tingersi di rosa. Difatti, ogni settimana, andrà in onda una nuova puntata di “Antonio Riva-Una sposa da sogno”, dedicato al mondo degli abiti nuziali femminili.



Ogni donna desidera sentirsi come una principessa nel giorno più importante della sua vita, il matrimonio. Per questa occasione speciale lo stilista e la Maison Antonio Riva apriranno le porte dell’esclusivo Atelier di Milano a due future spose che, accompagnate dalle rispettive madri, daranno vita ad una gara di stile per riuscire ad aggiudicarsi il loro abito da sogno.



Antonio Riva è tra i massimi esperti del settore: da sempre veste le donne più belle del mondo nel giorno delle loro nozze e sui red carpet più importanti. Come vedremo, nel programma, saprà emozionarci. Lo stilista accompagnerà le due spose in sfida con i suoi preziosi consigli di stile e le sue creazioni. Sarà una gara in cui anche le madri delle spose saranno protagoniste con le loro scelte e i loro giudizi finali, che incideranno sulla vittoria. Solo chi riuscirà ad avere più affinità nelle scelte di abito e accessori con la madre diventerà “una sposa da sogno”, aggiudicandosi un wedding dress creato esclusivamente per lei dallo stilista stesso.



“Antonio Riva-Una sposa da sogno” va onda dal 1° settembre, ogni domenica alle 21.15, su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455. Inoltre, è sempre disponibile on demand, visibile in mobilità su Sky Go e in streaming su NOW TV.