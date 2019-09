Programmi TV da non perdere stasera, domenica 22 settembre

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, domenica 22 settembre, sui canali Sky

Antonio Riva: Una sposa da sogno, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

A Milano, in un prestigioso atelier, due spose si sfidano per portarsi a casa un abito da sogno, creato appositamente per loro dal celebre stilista Antonio Riva.

Confessioni di un detective, ore 21:05 Crime Investigation

In “Confessioni di un detective”, in onda alle 21:05 su Crime Investigation, ascoltiamo le dichiarazioni di alcuni detective che sono riusciti a risolvere casi apparentemente impossibili.

Dire Straits - On the night live, ore 21:15 Sky Arte

Emozioni e ricordi per il concerto della band rock fondata da Mark Knopfler, registrato all'arena romana di Nimes e allo stadio Feijenoord di Rotterdam durante l'On Every Street Tour.

Affari al buio, ore 21:00 Blaze

Su Blaze tornano i cacciatori d'aste più agguerriti d'America per aggiudicarsi i magazzini più ghiotti. Gli acquirenti hanno solo cinque minuti per guardare cosa contiene il magazzino, ma senza poterci entrare.

100% Sexy, ore 21:00 lei

Alle 21:00 su lei, la terza stagione di “100% sexy”, la serie dedicata a persone con look eccessivi e decisamente troppo audaci che si affidano ai consigli di tre esperti – uno stylist, un make up artist e un hair stylist, che dovranno valorizzare la loro personalità.

Come fanno gli animali, ore 21:00 Discovery Channel

Gli animali fanno cose incredibili, sono dotati di superpoteri. Ma come riescono a fare tutto ciò? E perché hanno sviluppato determinate capacità? La serie indaga su questi misteri.

Gordon Ramsay: fuori menù, ore 20:55 National Geographic

Gordon Ramsay intraprende una spedizione antropologica e gastronomica per scoprire persone, luoghi e sapori incredibili. Stasera lo chef arriva lungo il fiume Mekong, nel Laos.

NASA X-Files, ore 21:05 Discovery Science

Torna la serie che apre le porte sugli archivi segreti della NASA, la più importante e prestigiosa agenzia spaziale del mondo. Si indaga su tutti quegli episodi (avvistamenti, incidenti in orbita, incontri ravvicinati) che sono stati classificati come "Riservati".

Skunk Works: dove nascono le armi del futuro, ore 21:00 History

La Lockheed Martin apre i suoi hangar e mostra i segreti degli “Skunk Works”, divisione dedicata ai velivoli sperimentali e a lungo nascosta all'opinione pubblica.

Wild Azzorre, ore 21:10 Nat Geo Wild

Nell'Atlantico, si stanno formando nuove isole con una rapidità incredibile accanto alle Azzorre. Il paesaggio sta rapidamente cambiando e le creature iniziano ad abitare in questi piccoli isolotti che stanno emergendo.

Serie TV in onda stasera

City on a hill, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic rivediamo altri due episodi di “City on a hill”, la serie tv creata da Charlie McLean, basata su un'idea originale di Ben Affleck e MacLean. Ambientata nella Boston dei primi anni Novanta, ha come protagonisti Kevin Bacon, Aldis Hodge, Amanda Clayton, Cathy Moriarty.

Romolo+Giuly - La guerra mondiale, ore 21.00 Fox

Dalle 21.00, su Fox, torna “Romolo + Giuly - La guerra mondiale italiana”, la serie che mette a confronto Roma nord vs Roma sud. L'antica guerra tra le famiglie più potenti di Roma, i Copulati e i Montacchi, si riaccende improvvisamente.

800 words, ore 21:00 Fox life

Su Fox life HD alle 21:00 rivediamo la seconda stagione di “800 words”, la serie australiano-neozelandese con protagonista George Turner, un popolare giornalista che scrive una rubrica settimanale sul più importante giornale di Sydney, composta esattamente da 800 parole.

Elementary, ore 21:05 Fox Crime

Alle 21:05 su Fox Crime va in onda “Elementary”, la serie tv basata su una rilettura in chiave moderna del personaggio di Sherlock Holmes di sir Arthur Conan Doyle. Le vicende si svolgono a New York, Holmes è Jonny Lee Miller, mentre Lucy Liu veste i panni della versione femminile di Watson.

Gone, ore 21:15 Premium crime

Su Premium rivediamo “Gone”, la serie creata da Matt Lopez e basata sul romanzo “One Kick” di Chelsea Cain. Kit “Kick” Lannigan è un’agente speciale che si dedica a risolvere casi di rapimenti e persone scomparse. A volerla nella sua squadra è Frank Novak, l’agente che l’aveva salvata da bambina, quando era sopravvissuta a un sequestro di minori.

Angie Tribeca - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

A partire dalle 21:15, in prima visione tv, due episodi della quarta stagione di “Angie Tribeca”, la divertente serie parodia dei police procedural televisivi. Angie Tribeca è un'agente di polizia del Los Angeles Police Department, che opera all'interno della fittizia unità RHCU (Unità Crimini Davvero Odiosi).

Supergirl, ore 21.15 Premium Action

Su Premium Action rivediamo la quarta stagione di “Supergirl”, la serie tv incentrata sulle avventure di Kara Zor-El, cugina kryptoniana di Superman che lavora come reporter alla C.A.T.C.O. WorldWide Media ma in segreto lavora al DEO con la sorella e protegge National City nei panni di Supergirl.

Friends, ore 21:00 Comedy Central

Su Comedy Central rivediamo la serie cult “Friends”. Andata in onda per dieci stagioni, dal 1994 al 2004, ha lanciato Jennifer Aniston e Courtney Cox. La serie racconta le vicende di sei amici attraverso le loro storie sentimentali e le loro avventure lavorative.

LA to Vegas, ore 20:55 Fox Comedy

Alle 20:55 rivediamo anche la serie tv che segue le vite dell'equipaggio e dei passeggeri di una compagnia aerea low cost denominata “Jackpot Airlines”, che effettua voli regolari da venerdì a domenica da Los Angeles a Las Vegas dove accadono episodi alquanto esclusivi.

Fresh off the boat, ore 21:45 Fox Comedy

Alle 21:45 rivediamo anche la quarta stagione della comedy ispirata al bestseller dello chef Eddie Huang, che racconta le vicende della famiglia di origine taiwanesi che apre una steak house ad Orlando negli anni '80.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

The Stewie Griffin Show, ore 20:55 Fox animation

Dalle 20:55 su Fox animation parte “The Stewie Griffin Show”: irriverente, sfrontato, senza peli sulla lingua, Stewie Griffin è lo showman col pannolino amato da tutti.

Mr Magoo, ore 20:55 DeA kids

Quincy Magoo è un ricco pensionato, basso, calvo e molto miope. Talmente miope che non si rende mai conto dei pericoli che corre e dai quali scampa ogni volta incolume grazie a eventi fortuiti. Ha un nipote di nome Waldo e un cane di nome Ciccio.

44 gatti, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr vediamo “44 gatti”, la serie animata italiana ideata da Iginio Straffi e tratta dall'omonima canzone del 1968 che ne fa da sigla. La serie racconta le avventure di quattro gattini musicisti che suonano in una band musicale, i Buffycats.

I Thunderman, ore 20:50 Nickelodeon

Alle 20:50 su Nickeolodeon, torna “I Thunderman”, la serie tv con protagonista una famiglia di supereroi con superpoteri che cerca di vivere una vita il più normale possibile nella città immaginaria di Hiddenville.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby-Doo e la maledizione del tredicesimo fantasma, ore 21:00 Boomerang

Alle 21:00 su Boomerang va in onda “Scooby-Doo e la maledizione del tredicesimo fantasma”. I nostri amici decidono di mollare la loro attività di indaga-misteri.

PJ Masks - Super Pigiamini, ore 20:55 Disney Junior

La serie anglo-francese narra le avventure di tre bambini di 7 anni: Connor, Amaya e Greg, che di giorno vivono vite normali e di notte si trasformano in Gattoboy, Gufetta e Geco e affrontano vari supercriminali.

Furiki Wheels, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Furiki Wheels” la serie animata creata da Alphanim (oggi Gaumont Animation) nel 2017.

