La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 15 settembre, in TV su Sky. Azione, biografici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Hunter killer – Caccia negli abissi, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Su Sky Cinema Uno arriva “Hunter killer – Caccia negli abissi”. Un film di Donovan Marsh, con Gerard Butler e Gary Oldman protagonisti. Il capitano di un sottomarino americano, il Tampa Bay, deve scongiurare un colpo di stato in Russia che darebbe il via alla Terza guerra mondiale. Un action movie che fa dell’adrenalina il suo fil rouge, una pellicola che stregherà gli amanti del genere.

Operazione u.n.c.l.e., ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film d’azione del 2015 ispirato alla serie TV “Organizzazione U.N.C.L.E.”. Diretto da Guy Ritchie, con Hugh Grant, Guy Williams, Jared Harris, Christian Berkel, Henry Cavill. In piena Guerra Fredda, un agente americano ed uno russo collaborano per portare a termine una missione. Una pellicola piena di suspense e colpi d’azione, ideale per una serata ricca di adrenalina.

Film biografici da vedere stasera in TV

Maria regina di Scozia, ore 21:15 Sky Cinema Due

La regista britannica Josie Rourke alle prese con la storia di “Maria regina di Scozia” in film che vede protagoniste Saoirse Ronan e Margot Robbie. Nel 1561, dopo essere rimasta vedova di Francesco II, Maria Stuarda lascia la corona di Francia e torna in patria per rivendicare il trono su cui siede la cugina Elisabetta I d’Inghilterra. Un biopic in cui Josie Rourke traccia alla perfezione il doppio ritratto di queste donne di eccezionale intelligenza e carisma, che, in un’epoca non certo favorevole al sesso femminile, sono riuscite nonostante tutto a trovarsi in posizioni di enorme potere.

Film commedia da vedere stasera in TV

The weather man - L’uomo delle previsioni, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Un film di Gore Verbinski, con Nicolas Cage, Michael Caine, Hope Davis, Michael Rispoli, Gil Bellows, Judith McConnell. David Spritz sta consumando la propria vita sotto un metaforico diluvio. Separato dalla moglie con la quale ha un rapporto conflittuale, due figli che hanno problemi ad entrare nella società, un padre importante. David è famoso, perché il suo programma sulle previsioni del tempo ha successo, al punto di ricevere un'allettante offerta da un canale televisivo newyorkese. Un film dove si ride anche, con scene ai limiti del grottesco, ma che alterna momenti alti e bassi. Grande interpretazione di Michael Caine, buona prova di Nicholas Cage.

Vita da camper, ore 21:00 Sky Cinema Family

Commedia del 2006 per la regia di Barry Sonnenfield, con Robin Williams, Cheryl Hines, Joanna “JoJo” Levesque e Josh Hutcherson. A causa di un’importante riunione di lavoro, Bob Munro, padre di famiglia, convince moglie e figli a mollare quella sempre sognata vacanza alle Hawaii per un on the road in camper sulle montagne rocciose del Colorado. Giunti a destinazione si ritroveranno nel bel mezzo di un raduno di appassionati di camper davvero particolare. Un film tutto da ridere per una serata in famiglia.

Il matrimonio del mio migliore amico, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Un film di P.J. Hogan, con Julia Roberts, Dermot Mulroney, Cameron Diaz, Rupert Everett, Philip Bosco. Una ragazza scopre di essere innamorata di quello che, fino ad allora, ha sempre visto come il suo migliore amico. Lui, però, sta per sposarsi. Lei tenta il tutto per tutto, decidendo ugualmente di sedurlo prima del sì. Scatenata commedia romantica con Julia Roberts e Cameron Diaz rivali in amore.

Cose da maschi, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Regia di Chris Koch. Un film con Jason Lee, Julia Stiles, Selma Blair, James Brolin, Shawn Hatosy, Lochlyn Munro. La mattina dopo il suo addio al celibato, svegliandosi nel letto con una donna sconosciuta, Paul crede di aver tradito la sua futura moglie. Sentendosi colpevole cercherà di nascondere la cosa con risultati disastrosi. Deliziosa e divertente commedia degli equivoci.

Nudi e felici, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Regia di David Wain, con Paul Rudd, Jennifer Aniston, Justin Theroux, Alan Alda, Malin Akerman, Ken Marino. Il film racconta la storia di una coppia che, dopo aver perso tutti i soldi, decide di trasferirsi da New York ad Atlanta per rifugiarsi in una comunità hippy. Una pellicola ironica.

L’ora legale, ore 21.15 Premium Cinema +24

Film diretto e interpretato da Salvatore Ficarra e Valentino Picone, con Leo Gullotta, Vincenzo Amato, Tony Sperandeo. Salvo e Valentino sono cognati e vivono a Pietrammare, paesino della Sicilia dove gestiscono insieme un chiosco sulla piazza principale. Il marito della sorella di Valentino, a sua volta sorella della moglie di Salvo, è Pierpaolo Natoli, un professore di liceo dagli elevati valori morali e dalla condotta integerrima. Film da vedere per ridere - amaramente - sul malcostume italiano.

Un amore all’altezza, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film diretto da Laurent Tirard, con Jean Dujardin, Virginie Efira, Myriam Tekaïa, Cédric Kahn, François-Dominique Blin. Diane, donna avvenente e avvocato presso lo studio legale che condivide con l’ex marito, accetta un appuntamento al buio con Alexandre, architetto e uomo di successo con una particolarità: è alto un metro e trentasei centimetri. I due iniziano una relazione di coppia, ma l'imbarazzo di lei di fronte al deficit di lui mette in crisi il loro rapporto. Nel pieno stile della commedia francese, una pellicola leggera e divertente.

Una notte da leoni 3, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Todd Phillips. Un film con Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Ken Jeong, Heather Graham. Alan, Stu, Phil e Doug questa volta non se la vedranno con matrimoni e addii al celibato, ma saranno al centro di nuove avventure, in un viaggio on the road. Terzo ed ultimo capitolo della divertente serie.

Film thriller da vedere stasera in TV

88 minuti, ore 21:00 Sky Cinema Action

Thriller del 2007 per la regia di Jon Avnet, con Al Pacino, Alicia Witt, Leelee Sobieski, Amy Brenneman, William Forsythe. Jack insegna psicologia all’università e collabora con il tribunale. Una delle sue perizie ha spedito sulla sedia elettrica Jon Foster, potenziale serial killer, ma mentre l’uomo è in carcere si verifica un nuovo omicidio con lo stesso modus operandi. Una corsa contro il tempo che vedrà lo psicologo coinvolto in prima persona in una ricerca sfrenata della verità. Un thriller mozzafiato.

Drone – Scegli il tuo nemico, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Regia di Jason Bourque, film del 2017 con Sean Bean, Mary McCormack, Joel David Moore, Patrick Sabongui, Sharon Taylor. Quando un imprenditore di droni militari incontra un imprenditore pakistano dagli intenti misteriosi, le ideologie delle due parti si scontrano con delle conseguenze tragiche. La guerra al terrorismo sullo sfondo di questa appassionante pellicola canadese ad alta tensione.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Ghost – Fantasma, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Pellicola cult del 1990 per la regia di Jerry Zucker, con Demi Moore, Patrick Swayze, Whoopi Goldberg, Tony Goldwyn. Sam viene ucciso da un ladro inesperto, ma ha una seconda chance: può rimanere nel mondo dei vivi sotto forma di fantasma per saldare il conto e, soprattutto, proteggere l’amatissima moglie. Vincitore di due premi Oscar e un Golden Globe, è uno dei film più acclamati dei suoi tempi: da vedere almeno una volta nella vita.

Il viaggio di Fanny, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di Lola Doillon. Un film con Léonie Souchaud, Fantine Harduin, Juliane Lepoureau, Ryan Brodie, Anaïs Meiringer. 1943: molte famiglie di origine ebraica, perseguitate dal regime nazista, si trovano costrette ad affidare i propri bambini a piccole organizzazioni clandestine che li accudiscano e li proteggano, cercando di nascondere la loro identità. La dodicenne Fanny è costretta dalle circostanze a scappare dal proprio rifugio assieme a un gruppo di bambini, per cercare riparo in Svizzera. Commovente film vincitore del Giffoni 2016, basato su una storia vera.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV